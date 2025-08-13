Alexander Teske – Inside Tagesschau – Wie wird entschieden

Alexander Teske ist ein deutscher Journalist und hat bis Ende 2023 und damit sechs Jahre in der Planungsredaktion der Tagesschau in Hamburg-Lockstedt gearbeitet. Davor hat Teske fünfzehn Jahre beim MDR in Leipzig und fünf Jahre bei Pro Sieben, Sat.1 und RTL gearbeitet. Mit seinem Buch „Inside Tagesschau“ liefert Teske bislang unbekannte Einblicke in den öffentliche rechtlichen Rundfunk.

Woher kommen die Chefs vom Dienst

Die entscheidende Frage der Tagesschau Redaktion ist, wer die Richtung bestimmt. Laut Teske sind dies die Chefs vom Dienst des jeweiligen Tages und nicht die Chefredaktion. Was auch immer die Chefs vom Dienst nicht senden wollen, wird