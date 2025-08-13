Peter Haisenko

Alaska ist ein geschichtsträchtiges Gebiet. Putin ist bekannt für sein Wissen um die Geschichte. Der Verkauf Alaskas an die USA 1867 war der größte „Deal“ aller Zeiten. Alaska ist der größte aller US-Staaten und der nördlichste, westlichste und östlichste. So ist Alaska bestens geeignet, für einen abermaligen Deal, der in die Geschichte eingehen könnte.

Die USA und Russland sind direkte Nachbarn. Sie haben eine gemeinsame Grenze und die kürzeste Entfernung zwischen amerikanischen und russischen Inseln in der Beringsee beträgt gerade mal vier Kilometer. Dass der Zar Alaska an die USA verkauft hat, ist wieder einmal auf die britische Kriegspolitik zurückzuführen. Mit seinem Angriffskrieg auf die Krim 1853, dem Krimkrieg, der bis 1856 dauerte, hat England die russischen Finanzen derart geschädigt, dass sich der Zar gezwungen sah, Alaska an die USA zu verkaufen. Den Kaufpreis von 7,2 Millionen Dollar brauchte er, um die Staatsfinanzen zu sanieren. Alaska war von Russen besiedelt worden und die haben sich mit der indigenen Bevölkerung bestens arrangiert. Es gab keine Vertreibungen oder Ausrottungen. Noch heute kann man die russischen Friedhöfe dort besuchen. Man