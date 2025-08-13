Claus Schenk Graf von Stauffenberg – Wider den „Widerchrist“

Oberst Claus Schenk Graf von Staufenberg war eine der zentralen Gestalten des militärischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Sein Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 scheiterte, und er wurde noch am selben Tag mit anderen Mitverschwörern verhaftet und standrechtlich erschossen. Michael Klein veröffentlichte zum 81. Jahrestag am 20. Juli 2025 auf ScienceFiles eine Würdigung des 37 Jahre alt gewordenen Patrioten, in der er vor allem auf dessen frühe Bildung im literarischen Kreis des Dichters Stefan George hinweist. Stauffenberg habe Georges schon 1907 verfasstes tiefes Gedicht „Der Widerchrist“ wie auf Hitler gemünzt gerne zitiert. Wir danken Michael Klein herzlich, dass wir seinen Artikel übernehmen dürfen. (hl)

Von Michael Klein

am 20. Juli2025

Heute jährt sich einmal mehr das Attentat auf Adolf Hitler, das unter den Attentaten, die es auf Hitler gab, am meisten Publicity in heutiger Zeit erfährt. Johann Georg Elser, ein Tischler, der mit einer Zeitbombe, die am 8. November 1938 im Bürgerbräukeller zu München explodierte, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem Hitler seine für seine Verhältnisse sehr kurze Rede bereits gehalten hatte, versucht hat, den „Führer“ zu beseitigen, ist dagegen eher in Vergessenheit geraten.