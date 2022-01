Alle Antworten, die Covid-Kriminellen brauchen werden

In Erwartung eines Prozesses vor dem Internationalen Strafgerichtshof stellt TCW Defending Freedom einen praktischen Leitfaden zum Ausschneiden und Aufbewahren für diejenigen im britischen Establishment zur Verfügung, die seit März 2019 eine zerstörerische öffentliche Gesundheitspolitik gefördert und umgesetzt haben.

Angeklagte: Politiker, Journalisten, Mediziner, Geistliche, Führungskräfte der Pharmaindustrie, Gewerkschaftsfunktionäre und andere.

Frage: Warum haben Sie eine Politik unterstützt, die mit Sicherheit zum vorzeitigen Tod von Hunderttausenden von Menschen und zum wahllosen Einsatz einer experimentellen Gentherapie führen würde?

Die Antwort ist für alle Angeklagten geeignet: Mir wurde gesagt, dass ein tödliches Virus den Planeten heimsucht, und der WEF/meine Einpeitscher/Gewerkschaften/Redakteure/der Chief Medical Officer/Jesus/mein Vorstand/Gewerkschaften (je nach Fall) sagten mir, dass dies notwendig sei. Ich musste tun, was mir gesagt wurde.

Minister der Regierung: Die Nachrichten aus China waren nicht gut. Wir sahen Filme von Menschen, die auf der Straße tot umfielen, und von Türen, die von der Volksbefreiungsarmee zugeschweißt wurden. Wie konnten wir auf diese zwingenden Beweise aus einer so vertrauenswürdigen Quelle nicht reagieren? Darüber hinaus gab es zahlreiche düstere Vorhersagen von Experten des Imperial College und Botschaften von wohlmeinenden Personen wie Klaus Schwab und Bill Gates, die uns sagten, dass drastische Maßnahmen erforderlich seien. Unser Handeln wurde von den unvoreingenommenen und unparteiischen Mitgliedern von Sage geleitet, und alle weiteren Fragen sollten an sie gerichtet werden.

An alle Politiker: Als wir in die Abriegelung gingen, hatte ich nicht viel Zeit, um die Auswirkungen zu studieren. Wie angewiesen, schloss ich mich meinen Mitarbeitern bei der Isolierung an, und als mein Computer ausfiel, war ich nicht in der Lage zu beurteilen, was vor sich ging. Mein Fraktionsvorsitzender bzw. meine Gewerkschaft drohten mir mit allen möglichen Sanktionen, wenn ich die Regierung nicht unterstützen würde. Ich tat mein Bestes, um zu helfen, indem ich der Regierung die Namen von Leuten gab, die Geräte beschaffen konnten, und es war nicht meine Schuld, dass sich viele von ihnen als Betrüger herausstellten. Die Abriegelungen bedeuteten, dass ich mit keinem meiner Wähler direkt sprechen konnte, und daher war mir nichts über die negativen Auswirkungen der Impfstoffe bekannt.

Journalisten: Ich wurde als Sport-/Motor-/Reise-/Gartenkorrespondent (je nach Sachlage) eingestellt. Ich bin kein Virologe. Meine einzige Qualifikation ist ein GCSE-Abschluss in Holzarbeiten/Hauswirtschaft/Tierhaltung/Kunst (je nach Fall). Woher sollte ich wissen, dass das, was die Professoren Whitty und Ferguson und der andere sagten, nicht wahr war? Ja, ich habe geschrieben, dass bald eine Million Kinder an Covid-19 sterben würden, und es kam mir in den Sinn, dass dies eine leichte Übertreibung war, aber alle anderen taten es auch. Mir wurde gesagt, dass die Zukunft der Zeitung auf dem Spiel steht, wenn wir nicht mehr Geld von Bill Gates und der Regierung erhalten. Es stimmt, dass ich den Politikern und ihren Beratern keine bohrenden Fragen gestellt habe, aber das hätte meine Karriere gefährdet, und ich habe einen Wellensittich und zwei Katzen zu versorgen.

Mediziner: Es gab eindeutig keine Alternative zur Impfung von Millionen von Menschen. Ja, die Impfstoffe wurden nicht ordnungsgemäß getestet, und ja, einige Menschen klagten über schmerzende Arme und ähnliches, und ja, es stimmt, dass wir eine Menge Geld verdient haben, indem wir kranke Menschen ignoriert haben, um die Gesunden zu impfen, aber warum sollten wir nicht darauf vertrauen, was Pfizer und die anderen uns über ihr unglaubliches Produkt erzählt haben? Der NHS befindet sich in einer ständigen Krise, und wir haben einfach nicht die Zeit, jede neue Behandlung zu erforschen, die uns die Pharmakonzerne empfehlen. Die Medien haben diejenigen Wissenschaftler zensiert, die den unterschiedslosen Einsatz der Impfstoffe und den ZeroCovid-Ansatz infrage gestellt haben, woher sollten wir also wissen, dass die Impfstoffe nicht hundertprozentig sicher und wirksam sind?

Klerus: Manchmal habe ich mich gefragt: Was hätte Jesus getan? Ich weiß, dass er die Kranken umarmt, die Arroganten gezüchtigt und sich auf die Seite der Armen gestellt hat, aber er lebte in einer Zeit, in der es keine Wissenschaftler gab, die ihm hätten sagen können, was er am besten tun sollte. Ich bezweifle kaum, dass Jesus Aussätzige und Menschen wie Lazarus völlig gemieden hätte, wenn es im Großen Sanhedrin einen halbwegs vernünftigen Kopf gegeben hätte. Er wäre vielleicht nicht so weit gegangen, Kirchen zu schließen und Ungeimpfte zu verteufeln, aber um ganz ehrlich zu sein, wenn ich mir den Mangel an Vielfalt unter den Aposteln und sein Versagen, sich mit der LGBTQ+-Gemeinschaft in Palästina auseinanderzusetzen, ansehe, glaube ich nicht, dass wir dem, was Jesus gesagt oder getan hat, allzu viel Aufmerksamkeit schenken sollten.

Führungskräfte in der Pharmaindustrie: Wir haben uns von unserem „Paten“ Anthony Fauci leiten lassen. Er hat sich viele Jahre lang in Wuhan mit der Erforschung des Funktionsgewinns beschäftigt. Wenn etwas ‚Gewinn‘ im Titel hat, muss es gut sein, oder?

Wir waren hocherfreut, dass unsere Freunde in China uns die genetische Sequenz von SARS-CoV-2 zur Verfügung stellten, die es uns ermöglichte, unsere mRNA-Impfstoffe bei Drinks und Pizza nach einer Frisbee-Partie zu entwickeln. Aufgrund der Dringlichkeit der Situation wurden wir von den Aufsichtsbehörden angewiesen, uns nicht zu viele Gedanken über Tests zu machen. Wenn es zu den von Ihnen behaupteten unerwünschten Wirkungen gekommen ist, müssen die FDA, die CDC und ihre europäischen Pendants daran schuld sein. Sie bekommen das, wofür wir bezahlen. Wir haben nur das getan, was wir schon seit vielen Jahren tun, und abgesehen von ein paar Geldstrafen hat sich kaum jemand über unsere Aktivitäten beschwert. Einige sagten, dass billigere Produkte wie Hydroxychloroquin ausreichen würden, um die Situation in den Griff zu bekommen, aber aus Gründen, die nichts mit uns zu tun haben, gab es einen schlimmen Brand in der Fabrik, die das Zeug herstellt. Wie ist das zu verstehen? Von diesen Leuten hört man nichts mehr. Wir neigen dazu, uns als Teil einer großen Familie zu sehen, und wenn die Familie uns ein wenig von ihrem Geld geben will, um sie zu schützen, was ist daran falsch?

Übrigens, wir wissen, wo Sie wohnen … capisce?

Gewerkschaften: Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitglieder stand an erster Stelle. Die Lehrergewerkschaften waren der Meinung, dass die Kinder zu Überfliegern werden würden und dass es für sie besser wäre, zu Hause zu sein, wo sie effektiver lernen könnten, wenn sie sechs Stunden oder länger in ihren Schlafzimmern auf einen Computer schauen. Bevor wir ihnen erlaubten, wieder in die Schule zu gehen, dachten wir, dass ihrem Wohlergehen am besten gedient wäre, wenn die Klassenzimmer eiskalt wären und die Kinder geimpft wären und den ganzen Tag Masken trügen. Wir waren genauso überrascht wie alle anderen, als wir feststellten, dass die Unterbrechung ihrer Ausbildung zu psychischen Problemen, Essstörungen und Familienzusammenbrüchen führen würde. Alles in allem sind wir jedoch nach wie vor der Meinung, dass die Kinder zu Hause sicherer sind und wir das Richtige getan haben.

Wenn diese Maßnahmen nicht greifen, plädieren Sie auf Unzurechnungsfähigkeit. Wenn Sie männlich sind, sagen Sie, dass Sie eine Geschlechtsumwandlung vollzogen haben, da 30 Jahre in einem Frauengefängnis für Sie wahrscheinlich weniger belastend sind. Wenn Sie eine Frau sind, versuchen Sie, Gefängnisse zu meiden, die Männer aufnehmen, die behaupten, Frauen zu sein.