Alle fragen sich: Wer kontrolliert Joe Biden wirklich?

Von Patrick Wood

Seit der Carter-Administration in den 1970er Jahren haben die Mitglieder der Trilateralen Kommission jeden Präsidenten beherrscht, sowohl Demokraten als auch Republikaner, um ihr selbsternanntes Ziel einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung durchzusetzen. Für alle, die denken, dass die Kommission über den Berg ist, ist es wichtig zu verstehen, was tatsächlich passiert. Hier sind die zehn wichtigsten Trilateralen, die Biden kontrollieren.

(Aktuelle oder ehemalige Mitglieder der Trilateralen Kommission sind fett gedruckt).

Joe Biden ist von zehn derzeitigen und ehemaligen Mitgliedern der Trilateralen Kommission umgeben. Sie sind so etwas wie ein persönlicher Wächter und politische Kontrolleure für praktisch alles, was Biden seit seinem Amtsantritt unternommen hat. Da die Mitgliedschaft in der Trilateralen Kommission global ist – nur ein Drittel sind Amerikaner – vertreten diese zehn Eindringlinge gemeinsam die Interessen der globalen Hegemonie, die versucht, Amerika zu zerstören.

Zunächst wird die Außenpolitik von Außenminister Tony Blinken und seiner Stellvertreterin Wendy Sherman bestimmt.

Dann ist da noch Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan. Die NSA ist der Wächter darüber, was die Aufmerksamkeit des Präsidenten erregt. Während der Carter-Administration war der Mitbegründer der Trilateralen, Zbigniew Brzezinski, die NSA.

Drei der wichtigsten Botschafterposten sind mit Trilateralen besetzt:

Mark Brzezinski, U.S.-Botschafter in Polen

Nicholas Burns, U.S. Botschafter in China

Ken Juster, U.S. Botschafter in Indien

China und Indien sind die beiden einflussreichsten Machtzentren der Technokratie in der Welt. Und ja, Mark Brzezinski ist der Bruder der Rundfunksprecherin Mika Brzezinski und Sohn des verstorbenen Zbigniew Brzezinski. Sind Sie überrascht, dass Polen derzeit Gespräche mit den USA über die Aufnahme von Atomwaffen führt? Was glauben Sie, wer diese Idee hatte? Die Familie Brzezinski stammt ursprünglich aus Polen, sie hat also eine lange Geschichte dort.

Bidens alte Freundin Susan Rice, Direktorin des Rates für Innenpolitik, ist die dominierende Kraft, die die Innenpolitik gestaltet und überwacht. Erinnern Sie sich an „Benghazi Sue“? Sie war Präsident Obamas Nationale Sicherheitsberaterin, als 2012 der katastrophale Angriff auf Benghazi stattfand – dann behauptete sie berüchtigt, der Angriff sei wegen eines völlig idiotischen Videos erfolgt, das in Kalifornien veröffentlicht wurde.

Geldpolitik? Wie wäre es mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Gouverneursrats der US-Notenbank, Lael Brainard? Wenn der Fed-Vorsitzende Jerome Powell manchmal ein wenig verwirrt und ratlos wirkt, ist sie genau die richtige Ansprechpartnerin für ihn.

Nicht zu vergessen ist auch David Lipton, Erster Stellvertretender Geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds, der die globale Geldpolitik koordiniert.

Und schließlich wurde John Podesta kürzlich zum leitenden Berater des Präsidenten für Innovation und Umsetzung grüner Energie ernannt. Das bedeutet, dass er dafür zuständig ist, die 370 Milliarden Dollar für grüne Programme auszugeben, die durch Bidens Inflationsreduzierungsgesetz von 2022 genehmigt wurden. Podesta war der ursprüngliche Architekt der Umweltpolitik, als er in der Clinton-Regierung diente. Außerdem war er 2016 Hillary Clintons Wahlkampfmanager.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Außenpolitik, Innenpolitik, Umweltpolitik und Geldpolitik werden alle von aktuellen oder ehemaligen Mitgliedern der Trilateralen Kommission dominiert. Der kognitiv herausgeforderte Joe Biden ist nichts weiter als eine Marionette dieses globalistischen Kartells.

Es ist an der Zeit, damit aufzuhören, nur das zu sehen, was man zu wissen glaubt, und damit zu beginnen, das zu wissen, was man klar sehen kann.