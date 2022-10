Die Schafe wachen auf“: Gruppe deckt tödliche COVID-Protokolle in Krankenhäusern auf

Familien klagen an, dass geliebte Menschen an einer staatlich finanzierten Behandlung gestorben sind

Viele Familien, die einen geliebten Menschen durch COVID-19 verloren haben, machen Krankenhausprotokolle verantwortlich, die mit Bundesmitteln finanziert und bestimmte Behandlungen verbieten, während andere gefördert werden.

Jetzt hat eine Organisation namens FormerFedsGroup Freedom Foundation im Rahmen ihres COVID-19 Humanity Betrayal Memory Project mehr als 250 Fälle zusammengetragen, berichtet die Epoch Times.

Zwei texanische Geschwister, die an dem Projekt beteiligt sind, Clover und Jodi Carroll, führen den Tod ihrer Mutter Carolyn auf die „medizinische Tyrannei“ zurück, die „Tausenden von Menschen im ganzen Land aufgezwungen wurde.“

Zu den Maßnahmen, die von Familienmitgliedern wie den Carrolls in Frage gestellt werden, gehören das Verbot von Behandlungen, die von Ärzten auf der ganzen Welt und in Studien als sicher und wirksam befunden wurden, wie Ivermectin, die Zurückhaltung von monoklonalen Antikörpern und das Beharren auf der Verabreichung von Remdesivir und dem Anschluss von Menschen an Beatmungsgeräte.

Die Geschwister sagten, dass jede Petition für die COVID-19-Behandlung ihrer Mutter mit „seltsamen Verhaltensweisen und Einstellungen“ beantwortet wurde. Das Personal schloss unter anderem Diskussionen über den Einsatz von Ivermectin und anderen von der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance empfohlenen Behandlungen aus.

„Wir drehen jetzt alles, was wir tun, um die Schafe aufzuwecken – und das meine ich nicht abwertend“, sagte Clover Carroll. „Die Schafe sind die Menschen, die es einfach nicht wissen, und die Wölfe sind diejenigen, die es nicht wissen wollen und dafür kämpfen, dass andere nichts davon erfahren.“

Jodi sagte, dass ihre Mutter an ihrem ersten Tag im Krankenhaus, dem 5. Juli 2021, der Palliativstation zugewiesen wurde. Am 13. Juli wurde ihnen gesagt, dass es ihrer Mutter gut gehe. Aber nur zwei Tage später wurde sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

„Es war fast so, als ob sie so roboterhaft waren, dass sie nicht über das vorgeschriebene Protokoll hinaus denken konnten“, sagte Jodi. „Wir sind eine Familie von Geschäftsleuten, die über den Tellerrand hinausschauen. Wir denken an kreative Lösungen, also war unsere Überlegung: Wenn das, was ihr gerade macht, nicht funktioniert, warum probiert ihr dann nicht etwas anderes aus?“

Clover und Jodi begannen mit ihren eigenen Nachforschungen. Sie schlossen sich Dr. Peter McCullough an, einem entschiedenen Verfechter von Frühbehandlungsprotokollen, die von Big Tech und den etablierten Medien zensiert wurden.

Schließlich beauftragten sie einen Anwalt und erwirkten erfolgreich eine richterliche Anordnung, die das Krankenhaus zwang, die FLCCC-Protokolle anzuwenden. Doch die Anwälte des Krankenhauses hoben die Verfügung auf, bevor die Medikamente am nächsten Tag verabreicht werden konnten, so Jodi.

„Sie hatten eine ganze Reihe von Gründen, warum sie dieses Medikament nicht verabreichen konnten und wollten“, sagte Jodi. „Am beleidigendsten war für mich der hippokratische Eid, der besagt, dass sie keinen Schaden anrichten können. Ich nenne das den heuchlerischen Eid“.

Clover sagte, es sei ein langsamer, schmerzhafter Prozess des „Aufwachens“ gewesen.

„Wir hatten den Ärzten immer vertraut“, sagte Clover. „Jetzt wurden wir in diese neue medizinische Tyrannei eingeführt.“