Plötzlich und unerwartet: 21-jähriger Fußballspieler des York College tot in seinem Wohnheimzimmer aufgefunden

Am Samstag wurde ein Sportstudent am York College in Pennsylvania in seinem Zimmer aufgefunden und später für tot erklärt, wie die Schule mitteilte.

Andrew Ruehlicke, ein Junior-Sportmanagement-Student aus Mullica Hill, New Jersey, wurde am 8. Oktober in seinem Wohnheim am York College aufgefunden. Er wurde später für tot erklärt.

Dr. Richard T. Satterlee, der Dekan für Studentenentwicklung und Campusleben, gab folgende Erklärung ab:

Wir sind zutiefst betrübt darüber, dass einer unserer Studenten, Andrew Ruehlicke, heute Morgen in seinem Zimmer im Studentenwohnheim nicht mehr ansprechbar war und später für verstorben erklärt wurde. Drew war ein Junior-Sportmanagement-Student aus Mullica Hill, New Jersey, und ein Mitglied unserer Männerfußballmannschaft. Es gibt keine Worte, um die tiefe Trauer zu beschreiben, die wir als Gemeinschaft über sein Ableben empfinden.

Bitte denken Sie in dieser schweren Zeit an Drew und seine Familie und Freunde und beten Sie für ihn.

Bitte beachten Sie, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass die Umstände dieses tragischen Ereignisses eine Bedrohung für die Gesundheit und Sicherheit unserer Campus-Gemeinschaft darstellen. Dennoch ist diese Nachricht für viele von uns verständlicherweise schwierig. Diejenigen, die Hilfe benötigen, werden daran erinnert, dass sie sich an die Beratungsdienste wenden können, um ihre Anliegen vorzubringen.

Die Schüler und Lehrkräfte der Bishop Eustace Preparatory School, wo Andrew zuvor zur Schule ging, organisierten einen Gedenkgottesdienst für Andrew.

„Unsere Gemeinschaft ist traurig über die Nachricht vom Tod von Andrew „Drew“ Ruehlicke aus der Klasse 2020. Heute Morgen wird um 9:30 Uhr in der St. Vincent Pallotti Kapelle eine Messe in Drews Namen abgehalten. Unsere Schulberater stehen auch allen Schülern zur Verfügung, die Unterstützung benötigen. Einzelheiten über seine Dienste werden der Gemeinschaft mitgeteilt, sobald sie verfügbar sind“, so die Schule in einer Erklärung.

„Bitte schließen Sie sich uns an, um der Familie Ruehlicke in dieser Zeit der Trauer unser Beileid zu bekunden. Möge unser himmlischer Vater ihnen seinen Frieden, seinen Trost und sein Licht sowie die Hoffnung auf die Auferstehung bringen“.

Das York College verlangt von seinen Studenten und Lehrkräften einen vollständigen Impfschutz, der sicherstellt, dass jeder in einem Klassenzimmer geimpft ist, mit Ausnahme einiger weniger, die eine Ausnahmegenehmigung haben.

Vom York College:

Im Herbst 2021 konnte das College direkt zu Phase 3 des Wiedereröffnungsplans des York College übergehen. Im Herbst 2022, nach einem längeren Zeitraum, in dem die COVID-19-Zahlen unter Kontrolle blieben, kann das College nun sicher in Phase 4 übergehen und den normalen Gebäudebetrieb mit Ausnahme der hierin vorgesehenen Maßnahmen gewährleisten. Im Herbst 2022 wird der Zugang zur Bibliothek weiterhin auf die Schalterdienste beschränkt sein, ohne dass die Studenten Zugang zu den Regalen haben; Gruppenarbeitsbereiche außerhalb der Regalbereiche stehen den Studenten zur Verfügung. Die Essenseinrichtungen bleiben in dieser Zeit geschlossen, mit Ausnahme des Cafés im 2.

Anforderungen für Impfungen und Auffrischungsimpfungen

Alle neuen Studenten, die im Herbst zum ersten Mal auf den Campus kommen, um an Präsenz- und Hybridkursen oder anderen Aktivitäten auf dem Campus teilzunehmen, müssen einen Impfnachweis vorlegen, es sei denn, es wurde eine religiöse oder medizinische Ausnahmegenehmigung erteilt. Die Studenten müssen vor Beginn des Herbstsemesters einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz hochladen. Eine Person gilt als vollständig geimpft:

Zwei Wochen nach der zweiten Dosis einer 2-Dosis-Serie, wie Pfizer oder Moderna, oder;

Zwei Wochen nach einer Einzeldosis-Impfung, z. B. Johnson & Johnson (J&J), oder;

zu dem in der FDA-Zulassung oder der Zulassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angegebenen Zeitpunkt nach der letzten Impfung mit anderen Impfstoffen.