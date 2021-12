At least 69 athletes collapse in one month, many deadhttps://t.co/jfRBk245J0 — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) December 6, 2021

In letzter Zeit gab es viele Berichte über Sportler, die plötzlich zusammenbrachen. Herzprobleme wie Herzentzündungen sind häufig das Problem, eine der lebensbedrohlichen Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe. Die Hersteller warnen sogar davor.

Auf Wikipedia wird eine Liste von Fußballern geführt, die zusammengebrochen und gestorben sind. Das Jahr 2021 sticht besonders hervor: In diesem Jahr sind bereits 14 Menschen gestorben. Und die Liste reicht bis ins Jahr 1889 zurück. Eine Auswahl:

Alex Apolinario von der portugiesischen Mannschaft Alverca erlitt am 7. Januar in der 27. Minute einen Herzstillstand. Der Kroate Dejan Orsus von NK Otok erlitt am 11. April einen Herzstillstand und starb noch am selben Tag im Krankenhaus.

Der Italiener Giuseppe Perrino aus Parma starb am 1. Juni während eines Gedenkspiels für seinen verstorbenen Bruder an einem Herzinfarkt. Der Ungar Viktor Marcell Hegedus vom Andrashida SC ist beim Aufwärmen am 22. Juni zusammengebrochen.

Dylan Rich von den West Bridgford Colts erlitt während des Spiels am 2. September einen Herzstillstand. Jens De Smet vom FCC Philosopher brach auf dem Fußballplatz zusammen und starb am 4. September.

Der deutsche Torwart Bruno Stein vom FC An der Fahner Hohe starb am 1. Oktober im Alter von 15 Jahren. Der Franzose Benoit Sabard vom SC Massay stürzte 20 Minuten vor Ende des Spiels am 8. Oktober zu Boden.

Medien nicht interessiert

Die Mainstream-Medien scheinen sich nicht für dieses Phänomen zu interessieren. Viele Spitzensportler sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten haben nach der Impfung mit dem Corona-Impfstoff schwere Nebenwirkungen erlitten. Der französische Tennisspieler Jeremy Chardy hatte nach seiner Impfung ernsthafte Probleme. Er ist nicht in der Lage, zu trainieren und zu spielen.

Free West Media hat eine Liste von 69 Sportlern zusammengestellt, die im Oktober aufgrund von Herzproblemen oder Schlaganfällen zusammengebrochen sind. In einigen Fällen tödlich. Hier finden Sie die gesamte Liste der Athleten, zu der auch der Spieler des SC Massay gehört.