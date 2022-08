„Alles andere als eine bargeldlose Gesellschaft“: Britische Haushalte kämpfen mit der Inflation und feiern ein Comeback des physischen Geldes

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat sich für eine „bargeldlose Gesellschaft“ in einer Welt nach der Pandemie stark gemacht, obwohl das physische Geld in mindestens einem europäischen Land ein Comeback erlebt hat, da die Verbraucher zunehmend Scheine und Münzen verwenden, um ihr Haushaltsbudget inmitten eines Inflationssturms auszugleichen.

Die britische Post veröffentlichte am Montag einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass die Nachfrage nach Bargeld in diesem Sommer trotz der zunehmenden Verwendung von Karten und digitalen Zahlungen über Smartphones stark gestiegen ist, wie The Guardian berichtet. Demnach wurden in den Filialen im Juli 801 Millionen Pfund an Bargeld abgehoben, was einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber Juni entspricht. Die jährliche Veränderung gegenüber dem Vormonat lag um 20 Prozent höher als im Juli 2021 (665 Millionen britische Pfund).

In den 11.500 Postfilialen wurden im Juli 3,31 Milliarden Pfund an Bargeld ein- und ausgezahlt — ein Rekordwert für einen beliebigen Monat in den mehr als drei Jahrhunderten der Geschäftstätigkeit.

Der Bericht wies darauf hin, dass die steigende Nachfrage nach physischem Bargeld in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass immer mehr Menschen ihr Budget mit Banknoten und Münzen auf „Tagesbasis“ verwalten. Einige Abhebungen stammten von Urlaubern, die Bargeld für einen Aufenthalt im Vereinigten Königreich benötigten. Etwa 600.000 Bargeldauszahlungen in Höhe von insgesamt 90 Millionen Pfund stammten von Personen, die von der Regierung Unterstützung bei der Stromrechnung erhielten, so die Post.

Großbritannien ist „alles andere als eine bargeldlose Gesellschaft“, so der Bankdirektor der Post, Martin Kearsley.

„Wir beobachten, dass immer mehr Menschen auf Bargeld als bewährtes Mittel zur Verwaltung ihres Budgets angewiesen sind. Ob für einen Urlaub im Vereinigten Königreich oder um sich auf die im Herbst zu erwartenden finanziellen Engpässe vorzubereiten — der Zugang zu Bargeld in jeder Gemeinde ist von entscheidender Bedeutung“, so Kearsley.

Im Februar 2021 stellten wir fest, dass das größte Geldautomatennetz des Vereinigten Königreichs einen starken Rückgang der Nachfrage verzeichnete, da die Verbraucher weniger Bargeld verwenden. Damals stellten wir diese Frage: „Wie lange wird der Wunsch nach den guten alten Banknoten noch anhalten?“

… und die Antwort ist laut dem neuen Bericht der Post nicht lange, wie The Guardian erklärt:

„Die steigende Inflation und die Erwartung, dass viele Rechnungen weiter steigen werden, hat dazu geführt, dass sich immer mehr Menschen wieder dem Bargeld zuwenden, um ihre Ausgaben zu planen.“

So viel zum WEF, den Zentralbanken und den großen Unternehmen, die weltweit auf bargeldlose Gesellschaften drängen und — was noch wichtiger ist — versuchen, eine hyperzentralisierte CBDC-Dystopie herbeizuführen. Da physisches Bargeld im Vereinigten Königreich wieder in Mode ist, könnte der Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft für die Eliten eine viel größere Herausforderung darstellen als bisher angenommen.