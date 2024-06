Alles in unserer Zivilisation ist darauf ausgerichtet, dass wir der Propaganda glauben.

Caitlin Johnstone

Es geht nicht so sehr darum, dass die Menschen das Weltbild der Mainstream-Propaganda glauben, weil die Menschen dumm sind oder weil sie egoistisch sind. In erster Linie glauben die Menschen an das Weltbild der Mainstream-Propaganda, weil die Menschen faul sind.

Damit meine ich nicht, dass die Menschen nicht hart genug arbeiten oder sich nicht genug beschäftigen; der Mensch schläft weniger als jeder andere Primat auf der Erde, und wenn überhaupt, dann wäre die Welt wahrscheinlich besser dran, wenn unsere Spezies etwas ruhiger wäre. Wenn ich sage, dass die Menschen faul sind, dann meine ich, dass wir faul im Denken sind.

Und wir sind faul im Denken aus Gründen, die nicht wirklich unsere Schuld sind. Das menschliche Gehirn ist so verdrahtet, dass es nach kognitiver Leichtigkeit selektiert, was bedeutet, dass wir dazu neigen, Denkweisen zu bevorzugen, die weniger geistige Anstrengung erfordern, um Energie zu sparen.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, ist unser Verstand so verdrahtet, dass er unser bestehendes Weltbild aufrechterhält, sodass die Perspektiven, die wir aus unserer faulen Vorliebe für kognitive Bequemlichkeit gebildet haben, beibehalten und Beweise, die ihnen widersprechen, oft abgelehnt werden. Das ist der Grund, warum Fakten die Meinung der Menschen nicht ändern.

Diese faule Neigung, nach kognitiver Bequemlichkeit zu selektieren und die Weltbilder zu verteidigen, die wir als Ergebnis dieser Neigung konstruieren, ist die Ursache des Bestätigungsfehlers, denn es ist leichter, Dinge zu glauben, die unsere bestehenden Vorstellungen von der Welt bestätigen, als Dinge zu glauben, die unsere Weltbilder zerstören würden.

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die nicht mehr an das Weltbild der Mainstream-Propaganda glauben, sondern erkennen, dass alles, was man Ihnen über die Welt beigebracht hat, eine Lüge ist, dann wissen Sie, wie unangenehm und störend diese Veränderung sein kann. Unsere Psyche ist darauf ausgerichtet, diese Arbeit und dieses Unbehagen zu vermeiden, genauso wie sie sich dagegen sträubt, regelmäßig Sport zu treiben, obwohl wir wissen, dass das gut für uns ist.

Diese Verwirrung in unseren Köpfen wird von Propagandisten ausgenutzt, die uns Informationen servieren, die der Macht dienen und leicht verdaulich sind. Das kann man sofort sehen, wenn man Fox News oder MSNBC einschaltet; beide Kanäle sind eine ununterbrochene Flut von Propaganda, die den Informationsinteressen des zentralisierten US-Imperiums dienen und sich nur durch die Art der Vorurteile unterscheiden, an die sie appellieren.

Silicon Valley verstärkt diese Dynamik noch, denn die Algorithmen der sozialen Medien teilen die Menschen in sich selbst verstärkende Echokammern ein, in denen die Propaganda des Imperiums ohne den geringsten Würgereiz in den Rachen geschoben werden kann.

So wird Zustimmung zu einer gigantischen, weltumspannenden Machtstruktur durch Propaganda erzeugt, die sich kognitive Verzerrungen zunutze macht, die durch evolutionäre Konditionierung in unserem Bewusstsein entstanden sind, unter Bedingungen, die für das menschliche Leben in der modernen Welt nicht mehr gelten. Wir brauchen nicht länger nach kognitiver Bequemlichkeit zu streben und unsere Weltbilder zu bewahren, um geistige Energie für dringendere Angelegenheiten zu sparen, wie etwa die Vermeidung prähistorischer Raubtiere und anderer inzwischen obsoleter existenzieller Gefahren.

In der Tat wird unsere Existenz als Spezies heute durch diese alten Anpassungen bedroht. Die Tatsache, dass wir heute massenpsychologisch in Weltanschauungen hineingetrieben werden, die einen Status quo akzeptieren, der unsere Biosphäre tötet und uns gleichzeitig auf ein nukleares Armageddon zusteuern lässt, bedeutet, dass unser Überleben davon abhängt, dass wir unsere mentale Trägheit überwinden, um die Wahrheit über unsere Welt zu erfahren, damit wir aufhören können, uns von der Revolution propagieren zu lassen, und damit wir anfangen können, die Macht unserer Zahl zu nutzen, um ein Ende dieses Status quo zu erzwingen.

In dieser dystopischen Zivilisation ist alles darauf ausgerichtet, das zu verhindern. Unsere Medien. Unsere Unterhaltung. Unsere Mainstream-Kultur. Alles ist darauf ausgerichtet, uns daran zu hindern, die Wahrheit über unsere Nation, unsere Regierung, unsere Gesellschaft und unsere Welt zu verstehen, denn wenn wir alle ein klares Verständnis davon hätten, wie sehr uns die Mächtigen die ganze Zeit über betrogen haben, gäbe es keine Möglichkeit, dass die Mächtigen an der Macht bleiben könnten.

Unsere evolutionäre Konditionierung ist also in dieser Hinsicht gegen uns gerichtet, ebenso wie unsere gesamte Zivilisation. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Genauso wie wir wissen, dass es möglich ist, abzunehmen und fit zu werden, obwohl unsere evolutionäre Konditionierung uns sagt, so viele Kalorien wie möglich zu essen und so viel Zeit wie möglich mit Ausruhen zu verbringen, und obwohl jeder Teil unserer Gesellschaft uns sagt, konsumieren, konsumieren, konsumieren, ist es auch möglich, die Hindernisse zu überwinden, um eine klare Sicht auf die Welt zu entwickeln. Wir können unseren Körper über die Hindernisse bewegen, die unserer Gesundheit im Wege stehen, weil wir eine intelligente Spezies sind und das Beste für uns wollen, und wir können unseren Geist über die Hindernisse bewegen, die unserer Flucht aus der Propagandamatrix im Wege stehen.

In den kommenden Jahren wird sich entscheiden, ob die Menschheit in ihrer alten tierischen Konditionierung gefangen bleibt oder ob sie ihre Dysfunktionalität überwindet und zu einer bewussten Spezies wird. Ich glaube, dass wir die Freiheit haben, in beide Richtungen zu gehen. Es liegt wirklich an uns, ob wir uns auf dieses Abenteuer einlassen oder nicht.