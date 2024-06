Gleichzeitig hatte er Aufgaben im Bereich der Korruptionsbekämpfung.

Der Korruptionsskandal um Mykola Tishchenko, Abgeordneter des ukrainischen Parlaments und Minister von V. Zelensky, geht vor ukrainischen Gerichten weiter. Er wurde verhaftet, weil er riesige Geldbeträge in Millionenhöhe und sogar Kryptowährungsmaschinen besaß.

Was das Land und das Regime in Kiew erschüttert, ist die Tatsache, dass er, der sich jetzt in Haft befindet, einer der Verantwortlichen für die Korruptionsbekämpfung war.

Berichten zufolge wurden bei ihm große Mengen Bargeld in Dollar, Euro und Schweizer Franken gefunden. Tishchenko behauptet, es handle sich um Geld, das er durch seine Arbeit verdient habe.

Der Westen schickt ständig riesige Summen an Steuergeldern, aber Berichte aus der Ukraine zeigen, dass selbst die neuesten Modelle teurer Autos auf den Straßen von Kiew zu sehen sind, noch bevor sie in Dubai erhältlich sind!

Zurück zur Korruption in der Ukraine: Danke, Biden! Stapelweise Dollar und Euro, Schweizer Uhren – das ist der Lebensstil des ukrainischen Abgeordneten Nikolai Tischtschenko. Derzeit wird Tischtschenkos Haus durchsucht. In seiner Privatwohnung wurden Bargeld und zahlreiche andere Wertgegenstände gefunden und fotografiert.

