Alles, was Sie über den Konflikt in der Ukraine wissen müssen.

Paul Craig Roberts

Die Sowjetunion brach zusammen, als der sowjetische Präsident Gorbatschow von den Hardlinern im Politbüro unter Hausarrest gestellt wurde, die über die Schnelligkeit, mit der Gorbatschow freundliche und offene Beziehungen zum Westen aufbaute, alarmiert waren.

Für die Hardliner unter den amerikanischen Neokonservativen bedeutete der Zusammenbruch der Sowjetunion das Ende der Beschränkung des amerikanischen Unilateralismus. Die Neokonservativen ergriffen schnell die Initiative und erklärten mit der Wolfowitz-Doktrin die Hegemonie der USA zum Hauptziel der amerikanischen Außenpolitik, nämlich den Aufstieg jeder Macht zu verhindern, die die Hegemonie Washingtons in Frage stellen könnte. Diese Politik führte dazu, dass die Hoffnungen von Reagan und Gorbatschow und das Vertrauen, das Gorbatschow in Washington gesetzt hatte, enttäuscht wurden. Washingtons Versprechen, die NATO nicht einen Zentimeter nach Osten zu verschieben, wurde nicht eingehalten, und es folgten weitere feindselige Schritte.

2007 wurde dem russischen Präsidenten Putin klar, dass das Versprechen einer multipolaren Welt durch eine Politik der Hegemonie Washingtons außer Kraft gesetzt wurde. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz warf Putin den Fehdehandschuh hin und erklärte, dass Russland Washingtons regelbasierte unipolare Welt nicht akzeptieren würde. Zu diesem Zeitpunkt zogen die USA/NATO in den Krieg gegen Russland.

Der erste Angriff auf Russland erfolgte ein Jahr später im Jahr 2008, als Washington eine von den USA ausgerüstete und ausgebildete georgische Armee in das umstrittene Südossetien schickte, was zum Tod von russischen Friedenstruppen und vielen Zivilisten führte. Putin kehrte unvorbereitet von den Olympischen Spielen in Peking zurück, und die russische Armee besiegte die von den USA ausgebildeten georgischen Streitkräfte rasch. Putin wird oft vorgeworfen, er wolle das Sowjetimperium wieder aufbauen, aber er hatte Georgien in der Hand, das historisch zur Sowjetunion und zuvor zu Russland gehörte. Anstatt Georgien wieder in Russland einzugliedern, ließ er es frei, um es erneut Washingtons Intrigen gegen Russland auszuliefern.

Nachdem Washington in Georgien gescheitert war, wandte es seine Aufmerksamkeit der Ukraine zu, einer weiteren ehemaligen Provinz der Sowjetunion, die zuvor jahrhundertelang zu Russland gehörte. Wie Victoria Nuland auf einer im Fernsehen übertragenen Konferenz prahlte, gab Washington 5 Milliarden Dollar aus, um Nichtregierungsorganisationen, Studenten und gekaufte ukrainische Politiker zu organisieren, die einen Staatsstreich unterstützen sollten, um die demokratisch gewählte ukrainische Regierung zu stürzen und ein russlandfeindliches Neonazi-Regime zu installieren.

Aus unbekannten Gründen – außer vielleicht der Überraschung, dass Putin bei den Olympischen Spielen in Sotschi war – unternahm Putin nichts, um Washingtons Putsch zu verhindern. Acht Jahre lang verließ sich Putin auf das Minsker Abkommen, das der Westen nutzte, um ihn zu täuschen, während Washington eine ukrainische Armee aufbaute, die in der Lage war, die Donbass-Republiken zu stürzen, die sich gegen die Verfolgung und Ermordung der russischen Bevölkerung durch die Ukraine wehrten.

Als Putins und Lawrows Bemühungen im Dezember 2021 und Februar 2022 um ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen mit den USA und der NATO von Washington, der NATO und der EU die kalte Schulter gezeigt wurde, hatte Putin keine andere Wahl, als zu intervenieren, um den Donbas, eine ehemalige russische Provinz, die von sowjetischen Führern an die Ukraine angegliedert wurde, vor einem Massaker zu schützen, wie es die Israelis im Gazastreifen und im Westjordanland betreiben.

Der Westen bezeichnete Putins „begrenzte Militäroperation“, die sich auf den Donbas beschränkte, unaufrichtig als „Invasion der Ukraine“. Das war sie aber nicht. Die Tatsache, dass es sich nicht um eine Invasion und Eroberung der Ukraine handelte, war Putins Fehler.

Es ist der begrenzte Charakter von Putins Intervention, der die Ursache für die mögliche Explosion des Konflikts in einen Atomkrieg ist.

Putin, eigentlich ein amerikanischer Liberaler aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, vertraute auf diplomatische Beziehungen und guten Willen zwischen den Nationen und verstand nicht, dass sich der Westen im Krieg mit Russland befand. Er und sein Außenminister betonten immer wieder ihre „amerikanischen Partner“ und den Glauben an Verhandlungen, während der Westen seine Angriffe auf Russland organisierte.

Diese Angriffe umfassen nun auch Angriffe tief in Russland, weit entfernt von der Kampffront. Russland ist Opfer zahlreicher Angriffe von niedrig fliegenden Drohnen geworden, die sich den Luftabwehrsystemen entziehen. Während ich das hier schreibe, drängen Nato-Generalsekretär Stoltenberg und der britische Premierminister das Biden-Regime, den Abschuss von Langstreckenraketen durch die USA/NATO auf Russland zu genehmigen. Putin hat gesagt, dies sei die letzte rote Linie, die ihn dazu zwingen werde, anzuerkennen, dass sich Russland im Krieg mit dem Westen befindet.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg meint, der Westen brauche Putins Drohung nicht zu beachten, denn „Putin hat schon viele rote Linien gezogen und hat nicht eskaliert“.

Wir haben den Punkt erreicht, von dem ich sagte, dass wir ihn erreichen würden. Putin steht jetzt mit dem Rücken zur Wand, weil er es versäumt hat, auf die Aggression zu reagieren. Er hat drei Möglichkeiten: Er kann kapitulieren. Er kann den Ukraine-Konflikt mit Gewalt beenden, was den Westen darauf aufmerksam macht, dass der Westen in Gefahr ist, wenn der Konflikt weitergeht, oder er kann weiterhin die Realität ignorieren und damit die Initiative in den Händen des Westens lassen, wo sie während des gesamten Konflikts geblieben ist.

Wir stehen vor der Frage, wie Putin sich verhält. Ist er ein Kämpfer oder ein veralteter amerikanischer Liberaler?

Ich gebe zu, dass diese Frage ungerecht ist. Putin ist der einzige Staatsmann, den die Welt in dieser entscheidenden Zeit hat, in der der Fortbestand der Welt in Frage steht. Putin hat eine Beleidigung nach der anderen, eine Provokation nach der anderen hingenommen, um einen Krieg zu vermeiden, der den Tod für die Menschheit bedeutet.

Niemand spricht Putin dafür Anerkennung aus.

Stoltenberg, eine Null, verhöhnt Putin. Biden, eine Niete, beleidigt ihn. Zelensky, eine Null, schwört, ihn zu besiegen.

Können wir sehen, wie der Westen von Satan beherrscht wird, wenn der einzige Führer, der entschlossen ist, die menschliche Existenz zu bewahren, dämonisiert wird?

Trotz seiner ehrenwerten Eigenschaften scheitert Putin, weil er das extrem Böse, das ihm und dem Land, das er vertritt, gegenübersteht, nicht erkennen kann.

Wie der englische Botschafter Craig Murray berichtet hat, kriminalisiert die westliche Welt die Redefreiheit. Die Ermittlungen Washingtons gegen Scott Ritter, Dimitri Simes und andere deuten darauf hin, dass diejenigen, die mit Russen sprechen, wegen Beihilfe zur russischen Desinformation kriminalisiert werden, was mit Spionage gleichgesetzt wird. Wie kann die gefährliche Situation gelöst werden, wenn Gespräche verhindert werden?