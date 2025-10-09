Alles, was vor UND nach dem 7. Oktober geschah, erklärt, warum der 7. Oktober geschah

Die Israel-Befürworter wollen nicht, dass man sich mit den Ereignissen vor dem 7. Oktober befasst, und sie wollen auch nicht, dass man sich mit den Ereignissen danach befasst.

Caitlin Johnstone

Alles, was vor dem 7. Oktober geschah, erklärt, warum der 7. Oktober geschah, und das gilt auch für alles, was seitdem geschehen ist.

Schauen Sie sich an, was vor dem 7. Oktober geschah, und Sie werden sehen, dass es Jahr für Jahr Mord, Unterdrückung und Missbrauch gab.

Schauen Sie sich an, was seit dem 7. Oktober geschehen ist, und Sie werden verstehen, unter was für einem sadistischen, psychopathischen Regime die Palästinenser immerzu gelebt haben.

Die Israel-Befürworter wollen nicht, dass Sie sich mit den Ereignissen vor dem 7. Oktober befassen, und sie wollen auch nicht, dass Sie sich mit den Ereignissen danach befassen. Sie wollen nur, dass Sie vortäuschen, als ob die Geschichte mit einem Haufen Hitlerscher Wilder begann und endete, indem sie die unschuldige Juden grundlos angriffen.

Vergessen Sie nie den 7. Oktober 2023, jenen schicksalhaften Tag, an dem die Israelis von israelischen Panzern, israelischen Hubschraubern, israelischen Drohnen, israelischen Soldaten und israelischen Kugeln und auch ein wenig von der Hamas brutal massakriert wurden.

Never forget October 7th 2023, that fateful day when Israelis were brutally massacred by Israeli tanks and Israeli helicopters and Israeli drones and Israeli soldiers and Israeli bullets, and also by Hamas a bit. pic.twitter.com/bwjdARVQ0p — Caitlin Johnstone (@caitoz) October 7, 2025

Und sie wollen auch nicht, dass man sich den 7. Oktober zu genau ansieht. Ein zu genauer Blick auf die Ereignisse dieses Tages wirft unbequeme Fragen über die Hannibal-Direktive auf und darüber, welcher Prozentsatz der Todesopfer tatsächlich durch das Schießen der IDF auf ihre eigenen Leute verursacht wurde. Unangenehme Fragen über den verdächtigen Aktienhandel im Vorfeld des Angriffs und die Berge über Berge über Berge von Beweisen, dass hochrangige israelische Beamte den Angriff unverteidigt durchführten, um den völkermörderischen Landraub voranzutreiben, den wir jetzt erleben.

Sie wollen, dass man nur die Teile des 7. Oktobers sieht, die Israel wie ein unschuldiges Lämmchen aussehen lassen, das aus heiterem Himmel angegriffen wurde und keine andere Wahl hatte, als widerwillig mit militärischer Gewalt zu antworten.

Vergessen Sie die Verbrennung von verbrannter Erde im Gaza-Streifen.

Vergessen Sie die zerbombten Krankenhäuser und das methodisch demontierte Gesundheitssystem.

Vergessen Sie die Hunderte und Hunderte von Palästinensern in Gaza, die absichtlich verhungert sind.

Vergessen Sie die Tatsache, dass jede relevante Menschenrechtsinstitution auf der Welt festgestellt hat, dass Israel Völkermord begeht, und dass null vergleichbare humanitäre Institutionen gesagt haben, dass es das nicht tut.

Vergessen Sie die Tatsache, dass Menschenrechtsexperten den Gazastreifen schon vor dem 7. Oktober jahrelang als riesiges Konzentrationslager oder Freiluftgefängnis bezeichnet haben.

Vergessen Sie die Tatsache, dass Israel in den Monaten vor dem Hamas-Angriff routinemäßig palästinensische Kinder und andere Zivilisten ermordet hat.

Schauen Sie nicht auf all diese Dinge. Schauen Sie sich nur die Dinge an, die Israel wie das Opfer aussehen lassen.

Das ist jedenfalls die Geschichte. Zum Glück gibt es immer weniger Menschen, die das glauben.

Je länger dieser Völkermord andauert, desto mehr sieht die Welt den 7. Oktober als die Ernte dessen an, was Israel schon lange gesät hat.