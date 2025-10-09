US-Minister über Bill Gates und Jeffrey Epstein: „Sie haben mitgemacht – er war der beste Erpresser aller Zeiten“

In einem aufsehenerregenden Interview in der Sendung Pod Force One mit Miranda Devine hat der US-Handelsminister Howard Lutnick schockierende Aussagen über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gemacht – und dabei auch die engen Kreise um ihn, darunter Bill Gates, ins Visier genommen.

Lutnick enthüllte, dass er im Jahr 2005 selbst Nachbar von Epstein war. Schon damals, so der Minister, sei ihm klar gewesen, dass Epstein ein „schmutziger Kerl“ gewesen sei. Auf die Frage von Miranda Devine, warum Epsteins prominente Freunde das nicht erkannt hätten – oder ob sie es bewusst ignorierten – antwortete Lutnick ohne Zögern:

„Nein, sie haben mitgemacht. Das war sein Modus Operandi. Nimm eine Massage – und ich nehme an, dass das, was im Massageraum geschah, gefilmt wurde. Er war der beste Erpresser aller Zeiten. Er hat Menschen erpresst. So ist er an sein Geld gekommen.“

Lutnick beschreibt damit ein perfides System aus Sex, Erpressung und Macht, in dem Epstein kompromittierende Aufnahmen nutzte, um einflussreiche Persönlichkeiten gefügig zu machen.

Der Minister fügte hinzu, dass Epstein im Gegenzug für dieses kompromittierende Material eine besonders milde Haftstrafe erhielt:

„Er bekam nur 18 Monate Gefängnis, durfte Besucher empfangen und nach draußen gehen. Auf diesen Videos waren Menschen zu sehen.“

Damit deutet Lutnick an, dass die Haftbedingungen Teil eines stillschweigenden Deals waren – eine Art Schutzmechanismus für jene, die auf den Aufnahmen zu sehen waren.

Auf die Frage, ob er jemals mit Donald Trump über Epstein gesprochen habe, sagte Lutnick lediglich:

„Nein. Er kennt die Geschichte. Das ist alles.“

🚨 Howard Lutnick on Living Next to Jeffrey Epstein



LUTNICK: “The guy was gross.”



DEVINE: “So how come Bill Gates and all these other people could hang around him and not see what you saw?”



LUTNICK: “They participated.” pic.twitter.com/y4krLTWeVc — Chief Nerd (@TheChiefNerd) October 5, 2025

Diese Aussage lässt Raum für Spekulationen: Wenn „die Geschichte“ in politischen Kreisen bekannt war – warum wurde sie jahrelang verschwiegen? Und welche Rolle spielten dabei mächtige Namen wie Bill Gates, der selbst mehrfach mit Epstein in Verbindung gebracht wurde, auch nach dessen erster Verurteilung?

Lutnicks Enthüllungen werfen ein grelles Licht auf das dichte Netzwerk aus Politik, Tech-Elite und Finanzwelt, das Epstein umgab – und legen nahe, dass die wahren Hintergründe seines Aufstiegs und seines mysteriösen Todes noch längst nicht vollständig aufgeklärt sind.