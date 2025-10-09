UN, digitale ID von Gates, schnelle Zahlungen, Datenaustausch 50-in-5-Kampagne erreicht 30 Länder

Von The Sociable

Minister für digitale Wirtschaft fordern interoperable digitale ID für den gesamten afrikanischen Kontinent

Die „50-in-5“-Kampagne zur Beschleunigung der Einführung digitaler IDs, schneller Zahlungssysteme und des Datenaustauschs in 50 Ländern bis 2028 erreicht einen Meilenstein von 30 Ländern.

Die im November 2023 gestartete 50-in-5-Kampagne ist eine gemeinsame Initiative der Vereinten Nationen, der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung und ihrer Partner, um innerhalb von fünf Jahren in 50 Ländern mindestens eine Komponente der Digital Public Infrastructure (DPI) einzuführen.

DPI ist eine zivile Technologieplattform, die aus drei Hauptkomponenten besteht: digitale ID, schnelle Zahlungssysteme und massiver Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Übersetzung von „X“: 30 Länder haben sich inzwischen der UN/Gates-Kampagne „50-in-5 DPI” angeschlossen, um digitale Identitäten, schnelle Zahlungssysteme und den massiven Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen einzuführen. https://youtube.com/watch?v=JmWvWZ

50-in-5 begann mit 11 Vorreiterländern, und mit mittlerweile 30 teilnehmenden Ländern gehören dazu:

Bangladesch, Brasilien, Kambodscha, Dominikanische Republik, Estland, Äthiopien, Frankreich, Guatemala, Jamaika, Kasachstan, Lesotho, Malawi, Mexiko, Moldawien, Nigeria, Norwegen, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Südafrika, Südsudan, Somalia, Togo, Trinidad und Tobago, Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbekistan und Sambia.

Die 50-in-5-Kampagne feierte ihren Meilenstein von 30 Ländern während einer Nebenveranstaltung der UN-Generalversammlung in New York am 22. September.

Dort lobten Regierungsvertreter wie der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine die Arbeit von 50-in-5, während die Minister für digitale Wirtschaft aus Nigeria und Togo ein interoperables digitales Identitätssystem für den gesamten afrikanischen Kontinent forderten.

Der nigerianische Minister für Kommunikation, Innovation und digitale Wirtschaft, Bosun Tijani, sagte, dass jedes Land sein eigenes digitales Identitätssystem aufbauen könne, dass diese jedoch alle miteinander kompatibel sein sollten – und demonstrierte damit sowohl die digitale ID als auch den Datenaustausch als gute Anwendungsbeispiele für DPI.

„Die Nationen möchten ihre eigenen ID-Datenbanken beibehalten, aber ich denke, wir haben die einmalige Gelegenheit, eine starke Interoperabilität der Datenaustauschsysteme anzuwenden“, sagte Tijani.

„Ich denke, ein digitales Identitätssystem, das Sie überall auf dem afrikanischen Kontinent begleitet, wäre ein fantastisches Beispiel“, fügte er hinzu.

Übersetzung von „X“: Der nigerianische Minister für Kommunikation, Innovation und digitale Wirtschaft, Bosun Tijani, fordert die Interoperabilität digitaler Ausweise in ganz Afrika: „Ein digitales Identitätssystem, das Sie überall auf dem afrikanischen Kontinent begleitet, wäre fantastisch.“ 50-in-5 https://youtube.com/watch?v=JmWvWZ

„Die Nationen möchten ihre eigenen ID-Datenbanken beibehalten, aber ich denke, wir haben die einmalige Gelegenheit, eine starke Interoperabilität der Datenaustauschsysteme zu erreichen […] Ich denke, ein digitales Identitätssystem, das Sie überall auf dem afrikanischen Kontinent begleitet, wäre ein fantastisches Beispiel.“ Bosun Tijani, DPI Cooperation in Motion 50-in-5 Milestone Event, September 2025

Im März 2025 veröffentlichte die nigerianische Regierung ein Rahmenwerk zur Entwicklung einer nationalen digitalen öffentlichen Infrastruktur, die digitale IDs nutzen würde, um „wichtige Lebensereignisse” jedes Bürgers von der Wiege bis zur Bahre zu verfolgen und nachzuverfolgen.

„Im Laufe des Lebens eines Bürgers, von der Geburt bis ins hohe Alter, gibt es markante Momente bedeutender Lebensereignisse, die Unterstützung oder Dienstleistungen seitens der Regierung erfordern”, heißt es zu Beginn des Papiers.

„Zu diesen Dienstleistungen gehören unter anderem die Registrierung von Geburten, Schwangerschaftsvorsorge, Impfungen, Schulanmeldung, Stipendien, Krankenversicherung für Gewerbeanmeldungen, Steuererklärungen usw.“

Für diese „Lebensereignisse“ muss jeder Bürger über eine digitale ID verfügen.

„Die Bundesregierung Nigerias hat es sich zur Aufgabe gemacht, digitale Technologien sinnvoll einzusetzen, um die Nigerianer in diesen bedeutenden und tiefgreifenden Zeiten zu unterstützen, damit sie sich in den Staat integrieren und von der Wiege bis ins hohe Alter die Vorteile der Staatsbürgerschaft genießen können.“ Unterstützung bei Lebensereignissen: Das Rahmenwerk für die digitale öffentliche Infrastruktur Nigerias, März 2025

Anlässlich des Meilenstein-Events „50 in 5“ forderte Togos Ministerin für digitale Wirtschaft und Transformation, Cina Lawson, eine kostenlose, grenzüberschreitende, interoperable digitale ID, die auf der Modular Open Source Identity Platform (MOSIP) basiert.

MOSIP ist eine von Gates finanzierte Plattform, die „Regierungen und anderen Nutzerorganisationen bei der Implementierung eines digitalen, grundlegenden Identitätssystems hilft“.

Lawson sagte: „Wir haben Gespräche mit unseren Nachbarn, insbesondere Benin, aufgenommen, um die Interoperabilität unserer ID-Systeme zu erreichen, aber auch mit Burkina Faso und anderen Ländern wie Senegal, da wir die MOSIP-Plattform nutzen. Wir veranstalten Treffen mit Ländern, die an der Plattform interessiert sind, damit sie sehen können, wie wir sie betreiben und so weiter.”

„Unser ID-System, das die MOSIP-Plattform nutzt, ist wirklich die ID, die die Mehrheit der Togolesen haben wird, denn erstens ist es kostenlos, es erfordert keinen Nachweis der Staatsbürgerschaft usw., sodass es die ID-Karte der ärmsten Togolesen ist“, fügte sie hinzu.

Übersetzung von „X“: Die Ministerin für digitale Wirtschaft und Transformation von Togo, Cina Lawson, fordert eine kostenlose, grenzüberschreitende und interoperable digitale ID unter Verwendung der von Gates finanzierten MOSIP-Plattform. UN/Gates 50-in-5-Veranstaltung https://youtube.com/watch?v=JmWvWZ

„Wir haben Gespräche mit unseren Nachbarn, insbesondere Benin, aufgenommen, um die Interoperabilität unserer ID-Systeme […] Unser ID-System, das die MOSIP-Plattform nutzt, ist wirklich die ID, die die Mehrheit der Togolesen haben wird, da es zunächst einmal kostenlos ist, keinen Nachweis der Staatsbürgerschaft erfordert und so weiter“ Cina Lawson, DPI Cooperation in Motion 50-in-5 Milestone Event, September 2025

Lawson sprach auch auf der Auftaktveranstaltung zu „50-in-5“ im November 2023, wo sie erklärte, dass Togos Weg zur digitalen Zahlungsabwicklung mit dem Ausbruch von COVID-19 begann.

Zunächst richtete die Regierung innerhalb von zehn Tagen ein digitales Zahlungssystem ein.

„Wir haben es eingeführt und konnten 25 Prozent aller togolesischen Erwachsenen auszahlen. Wir haben 34 Millionen Dollar verteilt, die die am stärksten gefährdeten Togolesen direkt über ihre Mobiltelefone erhielten”, sagte Lawson.

Dann kamen die Impfpässe.

„Wir haben ein digitales COVID-Zertifikat erstellt. Plötzlich ging es im Kampf gegen die Pandemie wirklich darum, digitale Tools einzusetzen, um effektiver zu sein”, fügte sie damals hinzu.

Übersetzung von „X“: Heute wurde Togo das erste Land südlich der Sahara, dessen digitales COVID-19-Impfzertifikat von der @eu_commission anerkannt wird. Reisende mit einem togolesischen Zertifikat können dieses in der EU gültig vorlegen und umgekehrt. @AmbUETogo@KoenDoens

Um einen Eindruck davon zu vermitteln, wohin sich DPI entwickelt, hielt der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine, Myhailo Fedorov, eine vorab aufgezeichnete Rede zum 50-in-5-Meilenstein-Event, in der er erklärte, dass es seinem Land gelungen sei, mit der DIIA-App, die mittlerweile 23 Millionen Nutzer erreicht hat, „den Staat im Smartphone” aufzubauen.

„Für jeden Bürger sollte die Regierung einfach, bequem, nahezu unsichtbar und mit nur wenigen Klicks zugänglich sein”, sagte Fedorov.

„Heute nutzen 23 Millionen Menschen die DIIA-App […] Seit der Einführung von DIIA im Jahr 2020 haben die Ukrainer und der Staat bis heute etwa 4,5 Milliarden Dollar eingespart.

Das ist der kombinierte Anti-Korruptions- und Wirtschaftseffekt der Digitalisierung von Dienstleistungen.

Für uns ist das ein eindrucksvoller Beweis für die Effizienz von DIIA und die tatsächlichen Auswirkungen des Aufbaus eines digitalen Staates”, fügte er hinzu.

Übersetzung von „X“: Der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine, Mykhailo Fedorov, lobt die DIIA Digital ID App mit 23 Millionen Nutzern als „STAAT IM SMARTPHONE” und „AUFBAU EINES (UNSICHTBAREN) DIGITALEN STAATES”. Eine „ANTI-KORRUPTION/WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNG DER DIGITALISIERUNG VON DIENSTLEISTUNGEN”. Beinhaltet „ONLINE-HEIRAT” 50-in-5 https://youtube.com/watch?v=JmWvWZ

„Im September dieses Jahres sind es sechs Jahre, seit wir begonnen haben, die Vision von Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem Staat im Smartphone umzusetzen [.,.] Für jeden Bürger sollte die Regierung einfach, bequem, nahezu unsichtbar und mit nur wenigen Klicks zugänglich sein.“ Mykhailo Fedorov, DPI Cooperation in Motion 50-in-5 Milestone Event, September 2025

Auf dem Global Technology Governance Summit des Weltwirtschaftsforums (WEF) am 7. April 2021 erklärte Fedorov den Teilnehmern der Podiumsdiskussion zum Thema „Scaling Up Digital Identity Systems”, dass es das Ziel der Ukraine sei, „alle Lebenssituationen mit dieser digitalen ID zu ermöglichen”.

„Die Pandemie hat unseren Fortschritt beschleunigt […] Die Menschen haben keine andere Wahl, als der Technologie zu vertrauen”, sagte Fedorov damals.

„Wir müssen ein Produkt entwickeln, das so praktisch ist, dass die Menschen ihre Vorurteile überwinden, ihre Ängste hinter sich lassen und beginnen können, eine von der Regierung entwickelte Anwendung zu nutzen”, fügte er hinzu.

Die Kampagne „50-in-5” ist eine Zusammenarbeit zwischen der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Digital Public Goods Alliance, dem Center for Digital Public Infrastructure und Co-Develop, unterstützt von GovStack, der Interamerikanischen Entwicklungsbank und UNICEF.

Das Center for Digital Public Infrastructure wird von Co-Develop und Nilekani Philanthropies unterstützt.

Nandan Nilekani ist einer der Architekten des indischen digitalen Identitätssystems Aadhaar.

Co-Develop wurde von der Rockefeller Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation, Nilekani Philanthropies und dem Omidyar Network gegründet.

Das Omidyar Network ist ein Förderer von MOSIP.

Die Digital Public Goods Alliance listet sowohl die Gates- als auch die Rockefeller-Stiftung in ihrer Roadmap auf, in der „Aktivitäten zur Förderung digitaler öffentlicher Güter” vorgestellt werden, zusammen mit anderen Organisationen und mehreren Regierungen.

Auf dem letztjährigen Summit of the Future einigten sich 193 Nationen auf den unverbindlichen „Pakt für die Zukunft”, der in seinem Anhang, dem „Global Digital Compact”, einen Abschnitt der Umsetzung von DPI in den Mitgliedstaaten widmet.

Ein Jahr später kündigte Großbritannien an, unter dem Vorwand der Bekämpfung illegaler Einwanderung die Briten zu obligatorischen digitalen ID-Systemen zu zwingen.