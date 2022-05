Alptraumhafte Szenarien erwarten uns, wenn die von den USA/NATO an die Ukraine gelieferte Waffen auf den Schwarzmarkt gelangen

Von Drago Bosnic: Er ist unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst

Dass die Vereinigten Staaten und das „rein defensive“ NATO-Bündnis moderne Waffen an das Kiewer Regime liefern, ist keine Neuigkeit. Und diese Lieferungen erfolgen nicht erst seit Ende Februar dieses Jahres, nachdem die Aktionen der Ukraine im Donbass Russland dazu veranlassten, mit einer umfassenden Gegenoffensive zu reagieren. Die Ukraine erhält nun schon seit fast 2 Jahrzehnten moderne westliche Waffen.

Das erste Mal geschah dies, nachdem der damalige Präsident Viktor Juschtschenko beschlossen hatte, sich 2003 an der illegalen US-Invasion im Irak zu beteiligen, einem Land, das, selbst wenn es das wollte, weder die Ukraine noch die USA oder einen ihrer Verbündeten (einschließlich der benachbarten Türkei) in irgendeiner Weise bedrohen könnte. Die ukrainischen Streitkräfte wurden damals mit bestimmten fortschrittlichen Waffen der USA und anderer westlicher Staaten ausgestattet. Selbst dann landeten diese Waffen oft auf dem Schwarzmarkt. Dies geschah sogar während des Einsatzes der ukrainischen Streitkräfte in verschiedenen irakischen Kriegsgebieten, worüber sich die amerikanischen und anderen NATO-Streitkräfte regelmäßig beschwerten, oft vergeblich.

Um diese Vorgänge besser zu verstehen, sollten wir kurz auf das Ende der ehemaligen UdSSR und das Schicksal ihres massiven Militärs zurückblicken. Die Ukraine war ein wichtiger Teil des riesigen militärisch-industriellen Komplexes der Sowjetunion. In mancherlei Hinsicht stand sie sogar in Konkurrenz zu ihrem russischen Pendant. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde die damals neue unabhängige Ukraine mit Waffen aller Art überschwemmt. Von Sturmgewehren bis hin zu strategischen Bombern und ballistischen Interkontinentalraketen. Verschiedenen Schätzungen zufolge hat die Ukraine etwa 30 % des ehemaligen sowjetischen Militärs geerbt. Aufgrund des schweren post-sowjetischen Wirtschaftsabschwungs konnte sich die Ukraine solche fortschrittlichen Waffen einfach nicht mehr leisten.

Die Verantwortlichen für all diese Waffen erkannten bald, dass sie auf einem virtuellen Rüstungs-Eldorado saßen. Natürlich war ein legaler Verkauf solch fortschrittlicher Waffen kaum möglich. Dennoch fanden viele der neu entstandenen Oligarchen, die auch über enorme politische Macht und Einfluss verfügten, Wege, das Gesetz zu „umgehen“, und schon bald begann ein enormer Abfluss von Waffen, der dazu beitrug, Konflikte auf der ganzen Welt anzuheizen. Die USA und die NATO unterstützten diese Waffenlieferungen häufig, insbesondere im ehemaligen Jugoslawien, wo ihre Kunden sie benötigten. Dieser Prozess setzte sich in den frühen 2000er Jahren fort und verlangsamte sich nur aufgrund der zunehmend erschöpften, wenn auch immer noch großen ukrainischen Waffenbestände.

Dann kamen der Maidan und der Krieg im Donbass. Die Ukraine verfügte immer noch über zahlreiche Waffen, die jedoch dringend modernisiert werden mussten, da der Großteil des ukrainischen Militärs in einem veralteten Zustand war. Die USA und die NATO sorgten für die notwendige Finanzierung und Ausbildung sowie für direkte Lieferungen, zu denen insbesondere in den letzten Jahren auch die so genannte „tödliche Hilfe“ gehörte. Schon damals gab es Fragen darüber, wie das ukrainische Militär mit diesen Waffen umgehen würde. Diese Fragen wurden jedoch nach dem Beginn der speziellen russischen Militäroperation noch deutlicher.

Selbst einige US-Gesetzgeber äußerten sich skeptisch über die Behauptungen, dass die US-Waffen dort landen, wo sie offiziell hingehören. Einige Beamte gaben sogar zu, dass sie keine Möglichkeit hätten, die von den USA und der NATO gelieferten Waffen zu verfolgen. Diese Behauptungen erwiesen sich bald als wahr, nachdem beunruhigende Berichte über in den Vereinigten Staaten und anderen NATO-Mitgliedern hergestellte Waffen im Darknet auftauchten, dem regulären „Untergrund“ des Internets, in dem illegale Aktivitäten die Norm sind.

Verschiedene Quellen berichteten über Waffen, die an „Kunden“ in der ganzen Welt verkauft wurden. Die „Kunden“ sind anonym, ebenso wie die Anbieter dieser Waffen. Müssen wir jedoch erklären, wer die Anbieter sind, wenn es sich bei den verkauften Waffen um „Javelins“, „Stingers“, NLAW oder andere Typen von ATGMs (Panzerabwehrraketen) und MANPADS (tragbare Luftabwehrsysteme) handelt, die die USA und die NATO in den letzten Monaten an die Ukraine geliefert haben? Wir überlassen es Ihnen, zu entscheiden, wer die Lieferanten sein könnten. Was die Leichtigkeit des Zugangs angeht, so ist es einfach erstaunlich, wie relativ leicht der Zugang zu diesen illegalen Händlern ist. Wir werden mit Sicherheit keine Links zur Verfügung stellen, aber es ist nicht schwer, es selbst zu testen. Alles, was Sie brauchen, ist ein „angemessener“ Browser.

Die eigentliche Frage ist nun, welche Folgen der Erwerb solcher Waffen durch irgendjemanden haben könnte. Bei diesen Personen könnte es sich um Kriminelle, Terroristen oder Psychopathen handeln, und der Schaden, den sie anrichten könnten, lässt sich kaum abschätzen und überbewerten. Stellen Sie sich vor, eine Gruppe von Bankräubern bekäme eine NLAW oder eine „Javelin“ in die Hände? Vielleicht würden sie damit gepanzerte Autos zerstören, die Geld transportieren. Vielleicht könnten sie damit auch stark befestigte Teile einer Bank zerstören. Vielleicht könnten große Banden solche Waffen einsetzen, um Konkurrenten auszuschalten und dabei Zivilisten in Gefahr zu bringen. Vielleicht würden sie auch die Familienhäuser ihrer Rivalen angreifen. Ein gut platzierter NLAW-Schuss könnte leicht einen großen Teil eines Hauses zerstören.

Doch all dies verblasst im Vergleich zu dem, was passieren könnte, wenn eine der zahlreichen terroristischen Gruppen in den Besitz solcher Waffen kommt. Ein mit einer „Javelin“ oder einer NLAW bewaffneter Terrorist könnte leicht auf ein Dach steigen und die Rakete während der Hauptverkehrszeit in eine Menschenmenge feuern. Oder auf einen Bus oder einen Zug zielen. Schlimmer noch: Stellen Sie sich die schrecklichen Folgen vor, die dies für den Flugverkehr haben könnte. In den letzten Jahrzehnten beruhten die Sicherheitsmaßnahmen auf Flughäfen auf der internen Sicherheit und der Kontrolle der Passagiere, die ein Flugzeug betreten durften.

Und das funktioniert auch, größtenteils. Aber wie soll das funktionieren, wenn ein einzelner Terrorist mit einer ATGM mit 5 km Reichweite bewaffnet ist und darauf wartet, dass ein Flugzeug vollständig geentert wird? Noch schlimmer ist es, wenn man sich vorstellt, was mit einem Passagierflugzeug passieren würde, wenn derselbe Terrorist in den Besitz eines Stinger-MANPADS käme. Keine Sicherheitsmaßnahme der Welt könnte irgendjemandem Sicherheit garantieren, denn ein solcher Terrorist könnte das Flugzeug einfach aus dem Hinterhalt angreifen, Kilometer oder sogar Dutzende von Kilometern von der Startbahn entfernt. Aber, wie Hillary Clinton einmal zugab, sind die USA und die NATO berüchtigt dafür, Waffen und ausgebildete Terroristen zurückzulassen, ohne sich um die möglichen Folgen zu kümmern.