Davos 2022: Der Kampf der alten Oligarchen

Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem die „Too Old to Rule the World, But Too Young to Die Crowd (Zu alt, um die Welt zu regieren, aber zu jung, um zu sterben Crowd)“ (Entschuldigung Ian Anderson) in Davos zusammentreffen und darüber streiten würde, was mit Russland geschehen soll.

Innerhalb von vierundzwanzig Stunden haben sich zwei der einflussreichsten Männer der Welt darüber gestritten, wie die Davoser in der Ukraine vorgehen sollten.

Den ersten Schlag versetzte Mr. Realpolitik, Henry Kissinger, von dem die meisten überrascht waren, dass er noch am Leben ist. Kissinger sagte allen, dass es an der Zeit sei, bald Verhandlungen über eine Einigung mit Russland aufzunehmen.

Friedensverhandlungen müssen in den nächsten zwei Monaten oder so beginnen, [bevor der Konflikt] Verwerfungen und Spannungen hervorruft, die nicht leicht zu überwinden sind, sagte der 98-jährige altgediente Diplomat über die Krise. Der Ausgang der Krise wird die Beziehungen Europas zu Russland und der Ukraine gleichermaßen bestimmen, sagte er. „Idealerweise sollte die Trennungslinie zum Status quo ante zurückkehren“, sagte er. Ich glaube, wenn wir den Krieg über diesen Punkt hinaus fortsetzen, wird er nicht zu einem Krieg um die Freiheit der Ukraine, den die NATO mit großer Geschlossenheit geführt hat, sondern zu einem Krieg gegen Russland selbst, fügte er hinzu.

Kissinger redet einfach Klartext, wohl wissend, dass die Situation in der Ukraine für die Ukraine militärisch kaum noch zu retten ist. Man weiß, dass die Dinge schlecht stehen, wenn die britische Presse dies jetzt anerkennt, obwohl der Telegraph angewiesen wurde, die ursprüngliche Schlagzeile zu ändern (siehe Link)

Die Front im Donbass bricht zusammen, nachdem die obersten Befehlshaber des Asow-Regiments vor der Stahlfabrik Azovstal kapituliert haben, sorry, „evakuiert“ wurden.

Den Ukrainern geht nicht nur die Munition aus, sondern auch die Moral der Männer. Wenn man den Willen einer Armee bricht, spielt es keine Rolle, was man versucht, in den Konflikt einzuschleusen, es wird das Ergebnis nicht ändern. Wenn die Berichte stimmen, wird die Ukraine nur etwa 15 % der 40 Milliarden Dollar erhalten, die die Biden-Junta letzte Woche genehmigt hat.

Auf Kissingers Pragmatismus folgte George Soros‘ schwindelerregendes Sammelsurium völlig konstruierter westlicher Erzählungen über die Ziele Russlands und Chinas und die Unzulänglichkeiten ihrer jeweiligen Führer. Soros blieb mit seiner neoliberalen/neokonservativen Kriegstreiberei völlig bei der Stange: Die Ukraine habe sich selbst in die Lage versetzt, diesen Krieg zu gewinnen, und es sei unsere Pflicht als Verteidiger seiner Offenen Gesellschaft, sie zu unterstützen, koste es, was es wolle.

Denn wenn wir das nicht tun, „überlebt die Zivilisation vielleicht nicht“. Die besondere Art von Solipsismus und Hybris, die Soros an den Tag legt, grenzt nicht nur ans Pathologische, sie ignoriert sie auch, wie Soros es für alle Grenzen fordert.

In seiner Weltanschauung sollten die Grenzen abgeschafft werden. Warum also sind seine Marionetten und Gefolgsleute so besessen von der „territorialen Integrität der Ukraine“?

Soros ist ein Ideologe. Er hat die Welt in Begriffen definiert, die mit der menschlichen Natur unvereinbar sind. Und er ist dabei zu verlieren. Deshalb will er mehr Engagement, um die bösen Russen zu töten, die sich weigern, Ungeziefer zu essen, sterilisiert zu werden und aus der Geschichte zu verschwinden, wofür er in den letzten acht Jahren Milliarden in der Ukraine ausgegeben hat.

Die Lügen seiner Rede durchzugehen, ist kaum die Zeit wert. Sie sind letztlich nur Soros‘ Projektionen dessen, was er für Putins und Xis Motive und Ziele bei ihren aktuellen Operationen hält – Krieg in der Ukraine / Abriegelung in China.

Soros rekapituliert den epischen Sieg der Ukraine in Kiew, um das Bild zu zeichnen, das er braucht, um seinen Standpunkt darzulegen, aber das ist seit zwei Monaten nicht mehr aktuell. Die Verteidigung Kiews hat lediglich die Kriegslust der USA und Großbritanniens gestärkt, nicht aber Putins eigentliche Ziele vereitelt. Sie hat auch die Stimmung in der Bevölkerung nicht verändert.

Sie hat zu der Situation geführt, die wir heute haben und die er als eine Situation beklagt, die einer immensen Anstrengung bedarf, um zu verhindern, dass sie vollständig in die Richtung Russlands geht.

Diese Projektionen führen zu Schlussfolgerungen, die nicht auf der Realität, sondern auf Wunschdenken beruhen. Soros wird, wie alle Investoren (und er hat viel in den Sturz von Putin und Xi investiert), immer „nach seiner Pfeife tanzen“ und es wie eine schlüssige und nüchterne Analyse klingen lassen.

Die Entscheidungen über die Kämpfe in der Ukraine sind schon seit Wochen nicht mehr aus einer militärstrategischen Perspektive getroffen worden. Wäre dies der Fall, hätte man sich um einen Waffenstillstand bemüht. Soros‘ Marionettenregierung in den USA weigert sich, die Realität anzuerkennen, weil Soros selbst sich weigert, sich mit ihr auseinanderzusetzen.

Aber da er derjenige ist, der die Schecks ausstellt, um den Demokraten zu helfen, die Zwischenwahlen im November zu gewinnen, bekommt er, was er will. Ich weiß, dass ich hier zu kurz greife. Die Kräfte, die innerhalb des politischen und militärischen Establishments der USA wirken, sind weitaus tiefgreifender und vielfältiger als nur Soros‘ Größenwahn, aber er ist eine ebenso gute Metapher für sie wie alles andere.

In den letzten Wochen hat sich in den Nachrichten über die Ereignisse in der Ukraine eine nicht ganz so subtile Veränderung vollzogen. Es wird nun widerwillig akzeptiert, dass Russlands Zermürbungskrieg gegen die ukrainischen Streitkräfte brutal, kostspielig und effektiv war.

Er beginnt nun, sich in Form von Gebietsgewinnen auszuzahlen, da das Zentrum der Front im Donbass zusammenbricht:

Der einzige Grund, warum die Russen nicht noch mehr Territorium erobert haben, ist, dass tapfere Männer ihren Mann gestanden haben, während Präsident Zelenskyy auf Tournee ging, um einer erschöpften und desinteressierten Öffentlichkeit in Europa und den USA einen nicht zu gewinnenden Krieg zu verkaufen.

Wir haben endlich den Punkt erreicht, an dem selbst die Skinner-Box-Taste ihre Wirkung verliert. Jetzt, da die Positionen der UAF unrettbar geschwächt sind, bleibt nur noch der Rückzug oder die Kapitulation. Davon sind wir nur noch ein paar Wochen entfernt.

Und diese tapferen Männer stehen kurz davor, für ihre Loyalität zu einer Idee, die schon vor Monaten hätte sterben sollen, zu Brei zermahlen zu werden.

Wenn man Kissingers Pragmatismus und Soros‘ Beinahe-Hysterie entschlüsselt, kommt man zu einem Schluss: Russland gewinnt den Bodenkrieg in der Ostukraine. Und indem es diese Schlachten gewinnt, verbraucht es die effektive Kampfkraft der UAF in diesem Prozess.

Die Ukraine war für viele Leute schon immer der Rubikon. Dort ist so viel Kapital investiert worden, dass alle in den Topf geworfen wurden. Sie stellte die Trennlinie zwischen Erfolg und Misserfolg von Generationen von Vorbereitungen für eine globale Weltordnung dar.

Henry Kissinger stand jahrzehntelang im Zentrum dieser Entwicklung. Er bereitete Klaus Schwab darauf vor, das WEF zu dem aufzubauen, was es heute ist: die wichtigsten einflussreichen, schmutzigen Trickbetrüger und Förderer der schlimmsten Ideen der Menschheitsgeschichte.

George Soros ist ein Neureicher, Nazi-Kollaborateur und opportunistischer Aasgeier mit Wahnvorstellungen von Angemessenheit. Er hat mit den größten Spielern der Welt um hohe Summen gepokert und mehrfach ganze Länder ruiniert. Sein Sohn hat jetzt sein Erbe, aber das wird er verlieren, jetzt wo sein Vater verrückt geworden ist.

Aber er hat noch nie ein Land besiegt, dessen Bevölkerung sich behauptet hat. Ob man nun mag, was Russland in der Ukraine tut oder nicht, nüchtern betrachtet stehen sie ihren Mann. Ob Sie der Meinung sind, dass dieser Krieg der richtige Weg war, ist irrelevant.

Kissinger würde mir zustimmen.

Diejenigen, die an der Entschlossenheit Russlands oder an der Tiefe seiner Vorbereitung auf allen Ebenen der Kriegsführung – militärisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell – gezweifelt haben, werden bald mit einer schockierenden Erkenntnis konfrontiert werden: Man kann ein Volk, das von Grund auf geeint ist, nicht von oben herab übernehmen.

Kissinger würde dem ebenfalls zustimmen. Deshalb plädierte er dafür, Mittel und Wege zu finden, um Russland davon abzuhalten, seinen europäischen Charakter hinter sich zu lassen und sich den asiatischen nicht zu eigen zu machen. Jetzt, da der Wirtschaftskrieg gescheitert ist, besteht die einzige vernünftige Option darin, das Verlorene zu akzeptieren, bevor das, was heute wie eine Pattsituation aussieht, sich schnell in eine Niederlage verwandelt.

Soros ist ein typischer narzisstischer Tyrann, der Ihnen erklären will, warum Sie nach seiner Pfeife tanzen müssen, um ihn mächtig zu machen. Dies wird das letzte Mal sein, dass er eine Rede hält, der jemand zuhört, und das letzte Mal, dass es irgendjemanden interessiert, wer den Kampf zwischen zwei alten Krüppeln bei einem globalistischen Tuck-Tuck gewinnt.