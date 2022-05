Wochen bevor die ersten Fälle gemeldet wurden, schrieb Public Services and Procurement Canada 500.000 Dosen Pockenimpfstoff aus, der auch gegen Affenpocken verwendet werden kann.

500.000 Dosen Imvamune, ein Pockenimpfstoff der „dritten Generation“, wurden am 21. April „im Namen der Public Health Agency of Canada (PHAC)“ bestellt, so ein Bericht von Public Services and Procurement Canada, Wochen bevor der Weltgesundheitsorganisation am 13. Mai die ersten Fälle von Affenpocken gemeldet wurden.

„Obwohl die Pockenerkrankung derzeit als ausgerottet gilt, beschafft PHAC einen Vorrat des Impfstoffs, um die Kanadier gegen die Pockenerkrankung zu immunisieren, sollte jemals das Risiko einer absichtlichen oder unabsichtlichen Freisetzung der Pocken auftreten“, heißt es in der Ausschreibung vom 21. April.

In den „Bewertungskriterien“ des Vertrags heißt es: „Vor der Auftragsvergabe muss der Impfstoff von Health Canada für die aktive Immunisierung gegen Pocken, Affenpocken und verwandte Orthopoxvirus-Infektionen und -Erkrankungen bei Erwachsenen ab 18 Jahren, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind, zugelassen sein.“

Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 1. April 2023 bis zum 21. März 2028.

Obwohl Kanada 1972 beschlossen hat, die routinemäßige Verabreichung von Pockenimpfstoffen einzustellen, nachdem die Krankheit für „ausgerottet“ erklärt worden war, kommt die Bestellung der Impfungen gerade rechtzeitig für das plötzliche Auftreten von Affenpocken, einer Krankheit aus derselben Familie, die laut der Ausschreibung vom April mit demselben Imvamune-Impfstoff behandelt werden kann.

Nach der „Bestätigung“ von fünf Fällen von Affenpocken in Quebec am vergangenen Freitag erklärte die kanadische Gesundheitsbehörde, Dr. Theresa Tam, dass das Land die Verwendung von Pockenimpfstoffdosen in Erwägung zieht, um die Ausbreitung der seltenen Krankheit zu begrenzen.

Obwohl sich die Krankheit nur durch „längeren engen Kontakt“ ausbreitet, viel milder ist als die Pocken und laut WHO „hauptsächlich, aber nicht ausschließlich“ bei „Männern, die Sex mit Männern haben“, gefunden wurde, warnen Tam und ihr Stellvertreter, Dr. Howard Njoo, dass „die gesamte Bevölkerung für Pocken anfällig ist“, weil die Kanadier in den letzten 50 Jahren nicht umfassend gegen Pocken geimpft wurden.

Seit dem so genannten Affenpockenausbruch Mitte Mai zweifeln viele Menschen an der gängigen Darstellung des Virus und verweisen auf Parallelen zwischen den Ursprüngen von Affenpocken und COVID-19.

Der „allererste globale Ausbruch von Affenpocken“ findet „nur ein Jahr nach einer internationalen Biosicherheitskonferenz in München statt, auf der eine „globale Pandemie mit einem ungewöhnlichen Stamm von Affenpocken“ simuliert wurde, die Mitte Mai 2022 beginnen sollte.“

„Der globale Affenpocken-Ausbruch – der genau auf der Zeitachse stattfand, die von einer Biosicherheitssimulation eines globalen Affenpocken-Ausbruchs ein Jahr zuvor vorhergesagt wurde – hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Ausbruch von COVID-19 nur wenige Monate nach Event 201, einer Simulation einer Coronavirus-Pandemie, die fast genau wie COVID-19 ablief“, schrieb Senger in dem Beitrag.

„Event 201 wurde im Oktober 2019 – nur zwei Monate vor dem ersten Auftreten des Coronavirus in Wuhan – von der Gates Foundation, dem Weltwirtschaftsforum, Bloomberg und Johns Hopkins veranstaltet. Wie bei Event 201 haben die Teilnehmer der Affenpocken-Simulation bisher eisern darüber geschwiegen, dass sie an einer Pandemie-Simulation teilgenommen haben, deren Tatsachen sich nur wenige Monate später im wirklichen Leben bewahrheitet haben“, fügte der Anwalt hinzu.

Die USA haben ebenso wie Kanada einen Großauftrag über 119 Millionen Dollar für 13 Millionen „gefriergetrocknete“ Pockenimpfstoffe erteilt, die im Verlauf des Ausbruchs in Affenpockenimpfungen umgewandelt werden.