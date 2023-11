Als Nazi beschimpft werden, weil man sich einem Völkermord widersetzt

Caitlin Johnstone

Es ist die weltweit schönste Sache, dass derzeit ein aktiver Völkermord stattfindet und die Menschen, die sich dagegen wehren, als Nazis beschimpft werden.

Es ist die weltweit schönste Sache, dass ein aktiver Völkermord im Gange ist und die Menschen, die sich dagegen wehren, als Nazis bezeichnet werden.

❖

Gaza ist kein Thema, bei dem man die Meinung der anderen Seite respektieren muss. Die Unterstützung eines völkermörderischen Massakers ist für niemanden eine akzeptable Meinung. Dafür lohnt es sich, die Gefühle von Menschen zu verletzen. Sie ist es wert, dafür Freunde zu verlieren. Es ist es wert, das Thanksgiving-Essen zu stören.

GAZA-UPDATE: Seit dem 7. Oktober haben israelische Streitkräfte in Gaza mindestens 4.104 palästinensische Kinder getötet. Ungefähr 1.300 Kinder liegen unter den Trümmern zerstörter Gebäude, von denen die meisten vermutlich tot sind.

GAZA UPDATE: Israeli forces have killed at least 4,104 Palestinian children in Gaza since October 7. Approximately 1,300 children are under the rubble of destroyed buildings, most of whom are presumed dead. — Defense for Children (@DCIPalestine) November 6, 2023

❖

Jeder, der diese Zahlen sieht und sich trotzdem gegen einen Waffenstillstand ausspricht, sagt etwas Wichtiges über seine Persönlichkeit. Sie sagen, dass sich ihr Gewissen nicht richtig entwickelt hat. Dass sie nie reife Erwachsene geworden sind. Dass sie ihre Zeit auf diesem Planeten verschwendet haben.

❖

Verdammt noch mal, Leute, wir müssen Israel weiterhin Tausende Kinder töten lassen. Es stellt sich heraus, dass die Worte „vom Fluss bis zum Meer“ zu „Genozid an den Juden“ werden, wenn man die Worte „vom Fluss bis zum Meer“ genau betrachtet.

❖

Es ist richtig, die Abschaffung des mörderischen Apartheid-Ethnostaates Israel zu fordern, so wie es richtig war, das Ende der Apartheid in Südafrika zu fordern. Die Forderung nach Befreiung aller Palästinenser von Apartheid, Mord und Misshandlung aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit klingt nur bei größter intellektueller Anstrengung wie ein Aufruf zum Völkermord an den Juden.

❖

Ein Staat, dessen Existenz alle paar Jahre den Massenmord an Kindern erfordert, ist kein Staat, der weiter existieren sollte.

❖

Es ist ein verrückter Zufall, dass die Bombardierung von Krankenwagen, Krankenhäusern, Moscheen, Schulen, Flüchtlingslagern, Wassertürmen und Gebäuden voller Kinder durch die Hamas genau so aussieht, als würde Israel nur Zivilisten mit Bomben massakrieren.

❖

Wieder einmal sind die Bilder aus Gaza schrecklich und herzzerreißend und allein die Schuld der Hamas. In dem Moment, in dem die Hamas die Geiseln übergibt und kapituliert, ist alles vorbei. Jeder weiß es. Und jeder, der einen Waffenstillstand fordert, erledigt die Drecksarbeit der Hamas.

Once again, the images from Gaza are awful and heartbreaking and entirely the fault of Hamas. The minute Hamas gives up the hostages and surrenders, this is all over. Everyone knows it. And everyone calling for a ceasefire is doing Hamas' dirty work. — Ben Shapiro (@benshapiro) November 6, 2023

Die Überzeugung, dass es für eine Regierung in Ordnung und gut ist, Kinder zu Tausenden abzuschlachten, bis ihre Feinde ihr geben, was sie will, ist so ziemlich die schlimmste Position, die man sich vorstellen kann. Und sie ist sehr, sehr verbreitet unter den Apologeten Israels.

❖

Ich schreibe seit Jahren über die mörderische Außenpolitik der USA und ihrer Handlanger Australien und Großbritannien, aber wenn Israel anfängt, Kinder zu Tausenden abzuschlachten, sagen mir seine Apologeten, ich hätte eine hasserfüllte Fixierung auf Israel, weil ich darüber schreibe. Diese Leute sind lächerlich und verdienen es nicht, ernst genommen zu werden.

❖

BREAKING: Quellen sagen, dass einige Hamas-Kämpfer im Kreuzfeuer von israelischen Luftangriffen auf Kinder und zivile Infrastruktur verletzt worden sein könnten.

❖

Das ganze Argument hinter dem Narrativ der „menschlichen Schutzschilde“ ist, dass Hamas-Stützpunkte unter Zivilisten versteckt sind und Zivilisten sterben, wenn die Hamas bombardiert wird. Und doch ist es Israel irgendwie gelungen, zehntausend Gaza-Bürger zu töten, ohne der Hamas nennenswerten Schaden zuzufügen. Vielleicht lügen sie nur?

The whole argument behind the "human shields" narrative is that Hamas bases are hidden among civilians, so civilians die when Hamas is bombed. And yet somehow Israel has managed to kill ten thousand Gazans without doing any meaningful damage to Hamas.



Maybe they're just lying? pic.twitter.com/F3uz4E8nQl — Caitlin Johnstone (@caitoz) November 7, 2023

Du verstehst nicht, Mann, die Hamas benutzt menschliche Schutzschilde. Wirklich sehr fortschrittliche menschliche Schutzschilde, die Art, bei der nicht einmal Hamas-Mitglieder in der Nähe sind. Es sind einfach 100% menschliche Schutzschilde mit 0% Kämpfern, die sicherste Art von Schutzschild, die es gibt.

❖

Wer sich für Deeskalation und Waffenstillstand einsetzt, wird immer der verräterischen Loyalität gegenüber der anderen Seite bezichtigt. Immer, immer, immer. So war es in der Ukraine und so ist es in Gaza.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wurden diejenigen von uns, die Friedensgespräche forderten, beschuldigt, Putin-Liebhaber und russische Agenten zu sein. Fast zwei Jahre und Berge menschlicher Leichen später beginnen die USA, Kiew zu drängen, ein Friedensabkommen zu akzeptieren, das mit ziemlicher Sicherheit schlechter sein wird als das, was zu Beginn des Konflikts angeboten wurde.

All der Tod und die Zerstörung für absolut nichts. Die Einzigen, die von diesem Albtraum profitiert haben, waren die Kriegsgewinnler, die sich eine goldene Nase verdienten, und die Manager des Imperiums, die ihn nutzten, um ihre geostrategischen Pläne in Eurasien voranzutreiben. Diejenigen von uns, die zu Friedensverhandlungen aufriefen, hatten objektiv recht, und diejenigen, die uns der verräterischen Loyalität gegenüber dem Kreml bezichtigten, hatten objektiv Unrecht.

Diejenigen, die Sie einen antisemitischen, babykochenden Terroristenliebhaber nennen, weil Sie sich für einen Waffenstillstand einsetzen, haben aus genau den gleichen Gründen genauso Unrecht. Alle Argumente, die heute gegen den Frieden vorgebracht werden, dienen letztlich nur den Reichen und Mächtigen, und das auf Kosten unermesslichen menschlichen Leids.

Frieden erreicht man, indem man Frieden schafft. So macht man es. Man hört auf zu schießen, setzt sich hin, führt Gespräche und trifft Vereinbarungen. Die Vereinbarungen werden sich nicht perfekt anfühlen, weil sie es nicht sein werden, aber sie werden besser sein, als Tausende Kinder ohne triftigen Grund abzuschlachten und dabei Teile unserer eigenen Menschlichkeit auszulöschen. Man setzt seine Absicht in Richtung Frieden und Harmonie und beginnt, Schritt für Schritt in diese Richtung zu gehen.

Es ist wirklich so einfach. Jeder, der etwas anderes sagt, lügt im Interesse der Reichen und Mächtigen.

❖

Zelensky tut mir leid. Wenn die USA Ihr Land für Israel verlassen, ist das so, als würde Ihr Mann Sie für seine erste Frau verlassen.