Die Gegenoffensive der ukrainischen Armee hat noch nicht begonnen, und in der Zwischenzeit erleidet das ukrainische Militär Verluste durch die anhaltenden russischen Angriffe im ganzen Land.

Am 28. Mai erlebte die Ukraine einen der größten Drohnenangriffe, 54 Drohnen flogen über dem Land, wie Präsident Wladimir Zelenski erklärte.

Die Hauptstadt des Landes wurde bereits zum vierzehnten Mal im Mai angegriffen. Der Luftalarm in Kiew dauerte fünf Stunden. Nach Angaben der Kiewer Behörden wurden in verschiedenen Bezirken der Stadt Schäden durch herabfallende Trümmerteile festgestellt. Berichten zufolge wurde eine Person getötet.

Am nächsten Tag wurden die Angriffe fortgesetzt.

In der Nacht zum 29. Mai donnerte eine weitere Serie starker Explosionen über Kiew. Auch hier wurden weitere Schäden durch die herabgestürzten Wrackteile bestätigt. Die offiziellen Stellen in Kiew machen jedoch keine Angaben zu den tatsächlichen Verlusten.

Lokale Quellen berichteten auch von Einschlägen in den Regionen Lemberg, Schytomyr, Odessa, Mykolaiv, Winnyzja, Kirowograd, Tscherkassy und Poltawa. Sowohl russische Drohnen als auch Raketen zielten auf ukrainische Einrichtungen.

Die Verwaltung der Region Chmelnizkij bestätigte den Angriff auf eine Militäreinrichtung, die Beschädigung der Landebahn und fünf Flugzeuge.

Das ukrainische Militär verstärkte seinerseits den Beschuss friedlicher Gebiete im Donbass und in den Grenzregionen Russlands.

In der DVR feuerten die ukrainischen Streitkräfte im Laufe des vergangenen Tages 250 Granaten ab. Fünf Zivilisten wurden verwundet.

Das Dorf Almaznaya in der LPR wurde von drei HIMARS MLRS-Raketen getroffen. Dabei wurden drei Zivilisten getötet und sieben weitere verwundet.

Ferner griff das ukrainische Militär Städte an der Küste des Asowschen Meeres mit Storm Shadow-Raketen an. Im Laufe des vergangenen Tages wehrten russische Luftabwehrsysteme Angriffe auf Berdjansk und Mariupol erfolgreich ab. Der aktive Einsatz teurer westlicher Marschflugkörper in der Region Saporoschje signalisiert, dass dies nach wie vor eine vorrangige Richtung für die geplante ukrainische Gegenoffensive ist.

Die Versuche ukrainischer Drohnen, strategische Ziele auf russischem Territorium zu treffen, gehen weiter.

Am 28. Mai war das Ziel die Ilsky-Raffinerie in der Region Krasnodar Kray. Alle Drohnen wurden abgeschossen.

Am selben Tag traf eine ukrainische Drohne ein Auto in der Region Brjansk. Dabei wurden zwei russische Soldaten getötet.

Grenzdörfer in der russischen Region Belgorod werden ständig von ukrainischer Artillerie beschossen. Am 27. Mai töteten ukrainische Streitkräfte einen weiteren Zivilisten im Dorf Schebekino.

Auch in der Grenzregion Kursk, wo kürzlich ein weiterer Zivilist getötet wurde, hält der Beschuss an.

Das russische Militär verstärkt seine Verteidigung in den Grenzregionen. Kiew, das angeblich einen Verteidigungskrieg führt und bisher jede Möglichkeit eines Einmarsches in russisches Gebiet abgelehnt hat, erklärt nun offen solche Absichten und startet Bodenangriffe auf kleine Grenzdörfer, die die örtliche Bevölkerung terrorisieren. Es ist nicht auszuschließen, dass solche Kampfaufklärungsoperationen zu einem größeren Angriff der ukrainischen Armee in Russland führen könnten.