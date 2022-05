Alternativmedien: Das ruhmreiche Rennen um den heißen Brei – den schnöden Mammon

Jetzt, wo ich meine Übersetzungsarbeit hier vorübergehend eingestellt habe, weil von wenigen ehrlichen Medien, auch von meinen ehemaligen und diesen Seiten seit so vielen, was mich angeht seit mindestens 8 Jahren so vieles über die Ursachen der so genannten Krisen gesagt oder geschrieben worden ist und allen bekannt sein könnte, was hier auf dem Planeten vor sich geht und warum, finde ich die Zeit, um folgende Frage zu stellen: Was haben eigentlich die populären Alternativmedien in all dieser Zeit getan?

Sie haben eine Sau nach der anderen durch die Dörfer getrieben und das erschreckende Zeitgeschehen kommentiert. So etwas nennt man Sensations- und Katastrophenjournalismus. HURRA!

Zugegeben, das Aussprechen der Wahrheit wird nicht oder nur selten honoriert, weswegen die meisten