Das neue Lebensmittelsystem wird Sie kontrollieren

Die Übernahme durch die Globalisten kommt von allen möglichen Seiten auf uns zu. Ob wir nun über Biosicherheit, Finanzen, Wohnen, Gesundheitswesen, Energie, Transport oder Lebensmittel sprechen, alle Veränderungen, die wir jetzt sehen, haben ein Ziel, und das ist, die Einhaltung eines totalitären Sklavensystems zu erzwingen

Das globale Nahrungsmittelsystem und insbesondere die Proteinquellen sind derzeit koordinierten und absichtlichen Angriffen ausgesetzt, um Nahrungsmittelknappheit und Hungersnöte zu erzeugen.

Die globalistische Elite beabsichtigt, die traditionelle Landwirtschaft und Viehzucht abzuschaffen und sie durch im Haus angebaute Produkte und im Labor hergestellte Proteinalternativen zu ersetzen, die sie besitzt und kontrolliert

Während Hunderte von Lebensmittelmarken den Anschein von Wettbewerb erwecken, wird die Lebensmittelindustrie in Wirklichkeit von weniger als einem Dutzend Unternehmen monopolisiert, die sich wiederum größtenteils im Besitz von BlackRock und Vanguard befinden.

Letztendlich wird Ihre Fähigkeit, Lebensmittel zu kaufen, an Ihre digitale Identität und Ihre soziale Kreditwürdigkeit gebunden sein

Die Agenda der Globalisten ist nichts anderes als eine umfassende Übernahme. Sie greifen uns von allen möglichen Seiten an, und egal, ob wir über Biosicherheit, Finanzen, Wohnungsbau, Gesundheitsfürsorge, Energie, Transport oder Lebensmittel sprechen, alle Veränderungen, die wir jetzt sehen, haben ein Ziel, nämlich die Anpassung an ein totalitäres Sklavensystem zu erzwingen.

In einem Blog-Beitrag vom 27. April 2022 geht der Enthüllungsjournalist Corey Lynn auf das neue Lebensmittelsystem ein und erklärt, wie es darauf ausgerichtet ist, Sie zu kontrollieren.

Wer die Lebensmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen; wer die Energie kontrolliert, kann ganze Kontinente kontrollieren; wer das Geld kontrolliert, kann die Welt kontrollieren.‘ Dieses berühmte Zitat von Henry Kissinger wird von Woche zu Woche wahrer, schreibt Lynn. Die Globalisten kontrollieren bereits den größten Teil des Geldes, sie sind dabei, das Energiesystem so schnell wie möglich in Systeme umzuwandeln, in die sie alle investiert haben, und sie haben drastische Maßnahmen ergriffen, um die Lebensmittelindustrie zu kontrollieren, wobei vieles davon unter dem Radar läuft. Wenn sie das Saatgut kontrollieren, kontrollieren sie auch die Lebensmittel, und wenn sie die Lebensmittel kontrollieren, können sie die digitale ID nutzen, um den Zugang der Verbraucher zu den Lebensmitteln zu kontrollieren.

Während eine Reihe von Bränden plötzlich Lebensmittelverarbeitungs-, Fleisch- und Düngemittelfabriken zerstört, während die Landwirte leiden und Probleme in der Lieferkette auftreten, wurde bereits ein ganzes rückverfolgbares Lebensmittelinfrastruktursystem in mehreren Städten aufgebaut und bahnt sich seinen Weg über den Globus … Die USDA und die FDA haben bereits Fleisch aus dem Labor und gentechnisch veränderte Rinder zugelassen und finanzieren die Globalisten bei der Erforschung und Entwicklung der zellulären Landwirtschaft sowie von Indoor-Züchtern und Genetikunternehmen …

Die Union Pacific verlangt von der Bahn eine Verringerung des Transportaufkommens um 20 %, wovon CF Industries Holdings, das größte Düngemittelunternehmen der Welt, betroffen ist. Vanguard, BlackRock und State Street sind zufällig die größten Aktionäre von Union Pacific, und BlackRock und Vanguard gehören zu den drei größten Aktionären von CF Industries Holdings. Durch die Kartierung einiger der größten vertikalen Farmen werden die Kulturen, die beteiligten Lebensmittelgeschäfte, die Standorte und die Milliarden, die von globalistischen Investoren und Aktionären hineingesteckt werden, sichtbar. Es wird schnell klar, dass dies der globale Plan ist, alle Produkte zu kontrollieren – Zutaten, die in alle Lebensmittel gehen.

Das geheime Monopol

Wie Lynn feststellte, hat sich dieses Monopol über viele Jahre hinweg etabliert. Langsam aber sicher hat sich das Monopol unter dem Radar des öffentlichen Bewusstseins ausgeweitet, was wiederum dazu geführt hat, dass Lebensmittel gleichzeitig teurer und weniger zugänglich geworden sind.

Jetzt, wo die letzten Teile zusammengefügt werden, wachen viele auf und erkennen, dass wir massiv getäuscht wurden und nun einer „Handvoll“ nicht gewählter Personen ausgeliefert sind, deren Größenwahn in der Menschheitsgeschichte unübertroffen ist.

Die drei größten Investmentfirmen der Welt, BlackRock, Vanguard und State Street, besitzen zusammen fast 90 % aller S&P 500-Unternehmen. Durch ihre Investmentbeteiligungen üben sie insgeheim eine Monopolkontrolle über ALLE Branchen aus, sodass die Vorstellung, es gäbe irgendwo auf dem Markt Wettbewerb, in Wirklichkeit nur eine clevere Illusion ist.

Die Präsenz von Hunderten von Lebensmittelmarken erweckt zwar den Anschein von Wettbewerb auf dem Markt, doch in Wirklichkeit wird die Lebensmittelindustrie von weniger als einem Dutzend Unternehmen monopolisiert, die sich wiederum alle weitgehend im Besitz von BlackRock und Vanguard befinden. Der wachsende Markt für gefälschtes Fleisch wird in ähnlicher Weise von einer sehr kleinen Zahl großer Lebensmittelgiganten6 beherrscht, die wiederum im Besitz von BlackRock und Vanguard sind.

Allein BlackRock hält 10 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten, gegenüber 6 Billionen US-Dollar im Jahr 2017. Zusammengenommen besitzen die drei größten Investmentfirmen der Welt, BlackRock, Vanguard und State Street, fast 90 % aller S&P-500-Unternehmen.

Durch ihre Investmentbeteiligungen üben sie insgeheim eine Monopolkontrolle über ALLE Branchen aus, so dass die Vorstellung, es gäbe irgendwo auf dem Markt Wettbewerb, in Wirklichkeit nur eine Illusion ist. Sie haben nie von ihrem sich ständig ausweitenden Monopol erfahren, weil sie auch die zentralisierten Medien besitzen.

Es ist schwer zu sagen, welches der beiden Unternehmen einflussreicher ist. Vanguard besitzt einen großen Anteil an Blackrock. Zu den Eigentümern und Aktionären von Vanguard gehören die Rothschild Investment Corp, die Edmond De Rothschild Holding, die italienische Familie Orsini, die amerikanische Familie Bush, das britische Königshaus, die Familie du Pont sowie die Familien Morgan, Vanderbilt und Rockefeller.

Blackrock wurde inzwischen als „vierter Zweig der Regierung“ bezeichnet, da es das einzige private Unternehmen ist, das finanzielle Vereinbarungen hat, um dem Zentralbanksystem Geld zu leihen.

Die Ernährungssicherheit wird durch patentierbare Lebensmittel untergraben

Im Jahr 2014 hat der US-Kongress im Rahmen der Farm Bill den Foundation for Food and Agriculture Research Act (FFAR) eingerichtet. Nachdem sie 200 Millionen Dollar an Steuergeldern abgezweigt hatte, um die Stiftung ins Leben zu rufen, wurde FFAR zu einer nicht staatlichen, gemeinnützigen Organisation. Bill Gates ist einer der Geldgeber der Stiftung, und zu ihrem ersten Vorstand gehörte der stellvertretende Direktor Dr. Robert Horsch von der Bill & Melinda Gates Foundation.

Die Mission von FFAR ist es, „Geldgeber, Forscher und Landwirte durch öffentlich-private Partnerschaften zu verbinden, um kühne Forschungen zu unterstützen, die sich mit den größten Herausforderungen in den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft befassen“. In der Realität wurde die Organisation dazu benutzt, die Ernährungssicherheit zu untergraben, indem die Abhängigkeit von genmanipulierten und patentierbaren Lebensmitteln erhöht wurde.

Im April 2019 rief FFAR das Precision Indoor Plants (PIP) Consortium ins Leben, eine öffentlich-private Partnerschaft von Indoor-Züchtern, Züchtern und Genetikunternehmen mit dem gemeinsamen Ziel, das Speed-Breeding voranzutreiben und Pflanzenchemikalien zu verändern, die für Geschmack, Ernährung und medizinischen Wert verantwortlich sind. Die fünf wichtigsten Pflanzen, an denen gearbeitet wird, sind Salat, Tomaten, Erdbeeren, Koriander und Blaubeeren.

Im August 2020 half Monsanto/Bayer bei der Gründung eines Start-ups namens Unfold, das neue Gemüsesorten speziell für vertikale Farmen entwickelt. Lynn zufolge „machen GVO bereits 75 bis 80 % der von den Amerikanern konsumierten Lebensmittel aus , und sobald Frischwaren unter Patentschutz stehen, wird sich dieser Prozentsatz auf 100 % zubewegen.

Die Universität von Kalifornien arbeitet ebenfalls an mRNA-Impfstoffen auf Pflanzenbasis. Die Idee dabei ist, die Impfstoffe über die herkömmliche Lebensmittelversorgung zu verbreiten, was dem alten Sprichwort „Lass deine Nahrung deine Medizin sein“ eine ganz neue Bedeutung verleiht.

Bill Gates besteht darauf, dass Dürren und der Klimawandel unsere Fähigkeit, Landwirtschaft zu betreiben, zerstören und dass die Zukunft darin bestehen wird, dass die Bevölkerung in die Großstädte zieht, wo vertikale Landwirtschaft in geschlossenen Räumen notwendig ist, um die Menschen zu ernähren. Wenn dies der Fall ist, warum hat er dann in den letzten zehn Jahren 242.000 Hektar Ackerland erworben und gleichzeitig in die vertikale Landwirtschaft in Gebäuden investiert? Wer darf sich an den Tisch mit gesunden Produkten setzen, die von Gates serviert werden, während der Rest der Bevölkerung genmanipulierte Produkte aus abgeschlossenen Anlagen isst, die an den örtlichen Lebensmittelladen geliefert werden und auf die man nur mit einem digitalen Ausweis zugreifen kann? fragt Lynn.

In der Zwischenzeit besitzt die Consultative Group of International Agriculture Research (CGIAR) die weltweit größten privaten Saatgutbanken, die 10 % des weltweiten Keimplasmas umfassen und von der Bill & Melinda Gates Foundation, der Rockefeller- und der Ford-Stiftung sowie der Weltbank kontrolliert werden und 768.576 Akzessionen von entwendetem Bauernsamen verwalten … Was wird aus den Bauern, wenn diese astronomisch großen vertikalen Indoor-Farmen jede größere Stadt erobert haben, Verträge mit allen großen Lebensmittelketten abgeschlossen haben und von einigen der gleichen milliardenschweren Globalisten finanziert werden, die für ihre vierte industrielle Revolution die Menschen in allen Bereichen kontrollieren wollen?

Das ist eine berechtigte Sorge. Wenn man dann noch „Gen-Editierung“, „intelligent“, „rückverfolgbar“ und „Netto-Null“ zur Produktion dieser Einrichtungen hinzufügt und die Tatsache, dass sie immer noch mit voller Kraft an digitalen IDs und Währungen arbeiten, wird es noch besorgniserregender … Während dies eine Menge Erklärungen für die absolut vorsätzliche Zerstörung all unserer Landwirte an der Saatgut-, Gemüse- und Produktfront liefert, sollten sich die Menschen auch darüber im Klaren sein, was mit den Viehzüchtern geschieht und was die Globalisten planen, um auch die Fleischindustrie zu übernehmen.

Die kontrollierte Zerstörung der Proteinversorgung ist im Gange

Wie ich in meinem gestrigen Artikel über die waffenfähige Vogelgrippe erläutert habe, haben angebliche Ausbrüche der Vogelgrippe und von COVID-19 bei Nutztieren zusammen mit Dürre und Düngemittelknappheit zu einer massenhaften Keulung von Herden und Rinderherden in aller Welt geführt. Das geht so weit, dass wir jetzt mit einer Verknappung von Eiern, Geflügel und Fleisch rechnen müssen.

Hinzu kommt ein weltweiter Mangel an Düngemitteln, der die Menge an Tierfutter, die in diesem Jahr produziert werden kann, einschränkt, sowie die merkwürdige Entscheidung, den Transport von US-Düngemitteln auf Zügen zu beschränken, was den Vertrieb einschränkt und die Kosten für das Wenige, das übrig bleibt, in die Höhe treibt. Experten gehen davon aus, dass es bis zu drei Jahre dauern kann, bis die weltweiten Getreidevorräte wieder aufgefüllt sind, und in der Zwischenzeit werden die Landwirte nicht ohne weiteres in der Lage sein, ihren Viehbestand zu füttern.

Das in Kanada ansässige Unternehmen Nutrien Ltd., das weltweit größte Düngemittelunternehmen, warnte kürzlich, dass die Knappheit wahrscheinlich bis ins Jahr 2023 andauern wird. Der Preis für Düngemittel ist außerdem „in absurde Höhen geschossen, die es noch nie gegeben hat“, berichtet der Economic Collapse Blog.

Die USA und Großbritannien bezahlen Landwirte dafür, dass sie nicht ihr gesamtes verfügbares Land bewirtschaften, Kalifornien bezahlt Landwirte dafür, dass sie weniger anbauen, angeblich um Wasser zu sparen, und Großbritannien ermutigt Landwirte, in den Ruhestand zu gehen, indem es ihnen eine Pauschalsumme von 100.000 Pfund anbietet – und das alles, während es öffentlich eine drohende Nahrungsmittelknappheit vorhersagt. Darüber hinaus sind die beiden größten Wasserreservoirs in Kalifornien auf einen „kritisch niedrigen Stand“ gesunken, und Waldbrände verwüsten landwirtschaftliche Flächen in der westlichen Hälfte der USA.

Die Nahrungsmittelproduktion wird an so vielen Fronten unverhohlen angegriffen und irrational eingeschränkt, dass es sich eindeutig um eine absichtliche Zerstörung der wichtigsten Proteinquellen – Fleisch, Eier und Milchprodukte – handelt.

Am 1. Februar 2016 wurde das Good Food Institute … mit finanzieller Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation, des Open Philanthropy Project und Y Combinator gegründet, mit dem Ziel, die Fleischproduktion neu zu gestalten, schreibt Lynn. Im Oktober 2021 feierte das Good Food Institute den 10-Millionen-Dollar-Zuschuss des USDA für die Gründung des allerersten Nationalen Instituts für zelluläre Landwirtschaft an der Tufts University, um Forscher bei der Herstellung von Fleisch zu unterstützen.

Um sicherzugehen, dass all diese Ziele erreicht werden und die UN-Agenda 2030 umgesetzt wird, wäre eine Unterbrechung der Düngemittelindustrie, der Lebensmittelversorgungskette und eine Reihe zufälliger Brände in lebensmittelverarbeitenden Betrieben sicher hilfreich, um den Deal zu besiegeln, oder?

Der Kaiser ist nackt

In einer unverhohlen eigennützigen Geste hat Gates öffentlich dazu aufgerufen, dass der Westen auf den Verzehr von Rindfleisch verzichtet und auf Fleisch aus dem Labor umsteigt, angeblich um den Klimawandel zu bekämpfen. Er hat auch gegen Gesetzesinitiativen gewettert, die sicherstellen sollen, dass gefälschtes Fleisch ordnungsgemäß gekennzeichnet wird, da eine Kennzeichnung die öffentliche Akzeptanz bremsen würde.

Es überrascht nicht, dass Gates finanziell in mehrere Fleischimitate-Unternehmen investiert ist. Wie es der Zufall oder die göttliche Vorhersehung will, hat er auch in gentechnisch veränderte Düngemittelalternativen investiert. Lynn schreibt:

Bill Gates erklärte seine Liebe zu Düngemitteln im Jahr 2018 während eines Besuchs in Tansania. Zufälligerweise ist die von Gates geführte und von Rockefeller finanzierte Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) in epischer Breite gescheitert, mit einem allerersten Evaluierungsbericht, der am 28. Februar 2022 nach 15-jähriger Anstrengung mit kühnen Behauptungen zur Rettung von Afrikas Kleinbauern veröffentlicht wurde. Das falsche Versprechen, „die Erträge und Einkommen von 30 Millionen bäuerlichen Haushalten bis 2020 zu verdoppeln“, wurde im Juni 2020 von der Website entfernt, nachdem eine Bewertung der Tufts University nur geringe Fortschritte und sogar einen Anstieg des Hungers um 31 % ergeben hatte.

Die Bewerter stellten fest, dass es viele Mängel gab und die Berichterstattung und Überwachung der Daten durch AGRA unzureichend war. Sogar die deutsche Regierung erwägt, AGRA wegen des Einsatzes von Pestiziden die Mittel zu entziehen, was insofern ironisch ist, als Gates behauptet, dass wir in den USA Pestizide abschaffen und zu vertikaler Innenlandwirtschaft übergehen müssen… Eine der größten Errungenschaften von AGRA war die Beteiligung an 72 agrarpolitischen Reformen in 11 afrikanischen Ländern, die sich auf Saatgut, Düngemittel und Marktzugang beziehen. Es wurden Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums an „zertifiziertem“ Saatgut geschaffen und Strafen für die Weitergabe von Open-Source-Saatgut eingeführt.

Stellen Sie sich vor, Sie sind Landwirt, Hausbesitzer oder Gärtner und müssen Saatgut auf dem Schwarzmarkt tauschen, um nicht bestraft zu werden. Jeder, der glaubt, dass sie das in den USA nicht versuchen werden, macht sich etwas vor, zumal die Globalisten die größten privaten Saatgutbanken besitzen und in die größten kommerziellen Saatgutunternehmen investieren … Am 17. März 2022 wurde im U.S. Federal Register eine Bekanntmachung veröffentlicht, in der um Kommentare bis zum 16. Mai 2022 zum Thema Wettbewerb und System des geistigen Eigentums gebeten wird: Saatgut und andere landwirtschaftliche Betriebsmittel. Denken Sie daran, diese Bekanntmachung, die auf eine von Biden im Juli 2021 unterzeichnete Durchführungsverordnung zur Förderung des Wettbewerbs in der amerikanischen Wirtschaft zurückgeht, mit dem richtigen Blick zu lesen.

Ihr ultimatives Ziel – jeder Mensch, jedes Stück Nahrung, jede Ressource und jedes Produkt auf diesem Planeten wird über die Blockchain verfolgt und nachverfolgt werden. Dies ist keine Theorie – es ist ihr Ziel. Im Juli 2021 veröffentlichte die FDA ihre „New Era of Smarter Food Safety“ (Neue Ära der intelligenten Lebensmittelsicherheit), die darin besteht, eine technologiegestützte Rückverfolgbarkeit für ein digitales, rückverfolgbares Lebensmittelsystem vom Bauernhof bis zum Teller unter Verwendung von Blockchain zu nutzen.

Eine digitale Identität für den Zugang zu Einrichtungen, die Kontrolle von Finanzausgaben und die Rückverfolgung der Bewegungen jedes Einzelnen wurde bereits an mehreren Fronten eingeführt, darunter der Impfpass. Schließlich wird man versuchen, auf einen Chip umzusteigen, da es einfacher sein wird, wenn überall biometrische Daten installiert werden … Es gibt keine Möglichkeit, dieses System, das sie einführen, zu beschönigen. Während die vertikale Landwirtschaft in vielerlei Hinsicht brillant ist und in kleinerem Maßstab in Gemeinden vorteilhaft sein könnte, ist die Tatsache, dass dies die globale Agenda ist, um Bauernhöfe zu beseitigen und alle Produkte durch die Globalisten selbst zu kontrollieren, unglaublich besorgniserregend …

Wir müssen zusammenarbeiten, um einen Weg nach vorne zu finden und weiterhin Nein zu der digitalen ID sagen, die sie schaffen, um unseren Zugang und unsere Ausgaben zu kontrollieren, während wir gemeinsam Selbstversorgung und Sicherheit aufbauen.

Lösungen für diese sich rasch nähernde dystopische Zukunft finden Sie in meinem früheren Artikel „Warum die Lebensmittelpreise voraussichtlich in die Höhe schnellen werden“ und in Lynns Artikel „Quellen für frische Lebensmittel finden“.

Ein Teil der Antwort besteht darin, seine eigenen Lebensmittel anzubauen, so gut es geht. Ein anderer Teil besteht darin, lokale Erzeuger durch den Kauf ihrer Produkte zu unterstützen, da sie sonst verdrängt werden. Die Gründung lokaler Genossenschaften und Gemeinschaftsgärten kann ebenfalls einen großen Beitrag zur langfristigen Ernährungssicherheit leisten.

Gleichzeitig müssen wir globalistische Lösungen wie künstliches Fleisch, genmanipuliertes Rindfleisch, GVO-Lebensmittel und all den anderen Kram ablehnen. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass keine dieser Lösungen zu unserem Vorteil ist. Sie sind zu unserem Nachteil. Das Weltwirtschaftsforum hat erklärt, dass Sie bis 2030 nichts mehr besitzen werden. Sie meinen es ernst. Sie werden uns alles wegnehmen, auch das Recht, unsere eigenen Lebensmittel anzubauen, wenn wir es zulassen.

Quellen: