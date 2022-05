Ehemaligen Pfizer-Chef Mike Yeadon hat Recht behalten – wir wurden belogen

Es gab eine Zeit, in der der Name des ehemaligen Pfizer-Chefs aus den Schlagzeilen der sozialen Medien Großbritanniens nicht wegzudenken war. Mike Yeadon ist, wie Sie wissen, der erste hochrangige britische Forscher und Spezialist für Biochemie und Immunologie, der seinen Kopf über die Brüstung streckte und seine tiefen Bedenken über die Lockdown- und PCR-Tests und dann die Covid-„Impfstoffe“ äußerte.

Seine Ansichten waren im wissenschaftlichen Establishment der Regierung nicht nur unerwünscht: Sie wurden ignoriert, verspottet und zum Schweigen gebracht. Doch in dieser Welt, in der man sich auf wissenschaftlichen Sachverstand verlässt, wurde seine Meinung nie in Frage gestellt. Seit dem Herbst 2020, als er über die Pseudoepidemie der PCR-Falschpositive schrieb und zusammen mit anderen europäischen Chefärzten und Parfümeuren an die Europäische Arzneimittel-Agentur schrieb, um vor den kaum getesteten mRNA-Impfstoffen zu warnen, muss er das Gefühl gehabt haben, mit dem Kopf gegen eine Mauer zu stoßen. Im Dezember letzten Jahres hatte er genug und verließ dieses Land, um mit seiner erstaunlichen, hilfsbereiten und liebenswerten Frau Joanna nach Florida zu ziehen.

Vor etwas mehr als einem Jahr führte James Delingpole ein Marathon-Interview mit ihm, von dem wir die Abschrift veröffentlichten, die hier verlinkt ist.

Zwölf Monate später hat James ihn in Florida aufgespürt und die Übung wiederholt. Etwa zwanzig Minuten nach Beginn des Interviews fragt James Mike, ob sich seine Position verhärtet hat. Aus seinen Antworten geht hervor, dass sich die ernsten Bedenken, die er bereits im Frühjahr 2020 geäußert hatte, bestätigt haben.

In den nächsten Tagen werden wir eine Reihe von Auszügen aus dem Interview veröffentlichen, die Dr. Yeadon als Covid-Lügen bezeichnet:

MIKE YEADON: Ich wurde schon sehr früh misstrauisch. Als ich den Begriff „Lockdown“ hörte, dachte ich sofort: „Das ist Gefängnisslang“, und ich dachte: „Ich werde die Literatur suchen, die Lockdown oder Shelter in Place unterstützt.

Es gibt keine. Also gibt es keine. Es ist noch nie irgendwo verwendet worden. Richtig? Ende März war mir also klar, dass wir uns in einen bösen, dunklen Tunnel begeben würden, und als es dann – statt drei Wochen – mehr als drei Wochen dauerte, um die Kurve abzuflachen, oder jedenfalls als Herr Johnson den Lockdown verlängerte, da fielen mir die Haare aus. Denn ich dachte: „Es gibt keinen Grund, warum sie es jemals freigeben sollten“.

Ich denke, dass ich zuerst auf diese Idee gekommen bin – weil ich wahrscheinlich nicht glauben konnte, dass es geplant sein könnte – aus zwei Gründen. Erstens habe ich nicht geglaubt, dass die Menschen so böse sein würden, und zweitens ist es sicher zu kompliziert. Aber wir werden auf beides zurückkommen.

Und deshalb dachte ich: „Nun, dann sind diese Leute Opportunisten“. Weißt du, wenn du ein grüner Mensch bist und es dir wirklich lieber wäre, wenn wir nicht fliegen oder mit dem Auto fahren würden, dann würdest du denken: „Oh mein Gott, die Reisetätigkeit ist reduziert, das werden wir ausnutzen. Und dann gibt es noch andere Leute im Finanzsystem, die das vielleicht nutzen könnten, um riesige Geldsummen durch Subventionen von den armen Leuten, die die Steuern zahlen, zu den reichen Leuten zu transferieren, die letztendlich die Subventionen erhalten, also könnten sie … und dann die Pharmaindustrie, wissen Sie, die haben vielleicht an ein paar Impfstoffen herumgebastelt, und dann heißt es: „Oh mein Gott, statt ein paar hundert Millionen Dosen können wir vielleicht jeden zweimal impfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr verlockend sein könnte.

Und ein paar Monate lang hatte ich mich damit zufrieden gegeben. Ich benutzte den Ausdruck ‚Konvergenzopportunismus‘. Das klingt irgendwie vernünftig, ist aber Quatsch. Und ich fand ihn irgendwie nicht ganz richtig. Und warum? Zu viel Vorbereitung? Wie kommt es, dass die ganze Welt am Ende über genügend PCR-Tests verfügt, um Abstriche von einer beliebigen Anzahl von Menschen zu machen, die fast überall getestet werden, von Costa Rica über Mexiko bis New York und so weiter. Das erfordert buchstäblich – es waren wahrscheinlich Dutzende von Milliarden dieser Dinger – mehr Einheiten von jedem einzelnen medizinischen Produkt, das jemals hergestellt wurde, abgesehen von Aspirin oder so, oder den rezeptfreien Kopfschmerztabletten. Es war zu viel Vorbereitung nötig.

Aber nun zu dem Punkt, dass die Menschen doch nicht so schlecht sind, oder? Ich bin immer wieder auf Beispiele gestoßen. Sie erinnern sich vielleicht an eines, ich glaube, es war in den 1980er Jahren, als es einen Skandal um verseuchtes Blut gab. Es ging um den Sohn der besten Freundin meiner Schwester, die nebenan wohnte, und ihr Sohn hatte dieses verunreinigte Blutprodukt zur Behandlung seiner Hämophilie erhalten. Und ich glaube, er hatte eine der schlimmeren Hepatitiden bekommen und war in Gefahr zu sterben, entweder an der Hepatitis oder an Krebs, der eine Folge davon sein kann.

Es stellte sich heraus, dass die Beamten und die damaligen Regierungen sehr wohl wussten, dass die Blutprodukte entweder verunreinigt waren oder wahrscheinlich verunreinigt waren, weil die Blutprodukte zu niedrigen Kosten geliefert wurden, weil sie von Gefangenen und intravenösen Drogenkonsumenten in den USA gesammelt wurden, die einfach hingehen und Blut spenden konnten. Und die Regierungen sagten im Grunde nur: „Das ist uns egal. Wir werden nicht erwischt, und das ist das Problem von jemand anderem“. Und es hat mehrere solcher Beispiele gegeben.

Wenn die Leute sich die „Covid Lügen“ [die in einer Rede im Mai 2020 dargelegt wurden] ansehen möchten, um zu sehen, wie viel davon der Wahrheit entspricht – und die Antwort ist leider: nichts davon. Es sind 12 und ich füge ständig neue hinzu.

Um die Menschen dazu zu bringen, die Flucht zu ergreifen und zu tun, was man ihnen sagt, hat man uns darüber belogen, wie tödlich dieses Virus im Vergleich zu anderen Atemwegsviren ist. Also außergewöhnlich tödlich. Das ist doch nicht wahr, oder? Es ist ein bisschen schlimmer als die Grippe. Sie sagten, weil es neu ist, gäbe es keine vorherige Immunität. Nun, das ist immer unwahrscheinlich, weil Viren, selbst unter mysteriösen Umständen, wenn sie mit früheren Viren verwandt sind, einige Menschen mit Verwandten dieser früheren Viren in Berührung gekommen sein werden. Und es ist wahr. Ich wusste, dass es wahr sein würde, und es war wahr. Zwischen einem Drittel und der Hälfte der Menschen hatten also eine Art von Immunität. Es könnte SARS-CoV-1 sein. Es könnte von anderen … Es gibt mehrere Coronaviren, von denen einige Erkältungen beim Menschen verursachen. Ich glaube, es gibt jetzt etwa sieben Coronaviren, die die menschlichen Atemwege infizieren. Aber das war die Idee, mit der wir geschlagen sind… wissen Sie?

Die Leute, die sich gegen Viren aussprechen, gehen mir manchmal auf die Nerven… Aber wenn ich zurückschlage und sage: „Ich akzeptiere, dass es keine Viren gibt, solange Sie mir eine alternative Erklärung für die Übertragung liefern. Die allgemeine Erfahrung ist, dass sich Menschen gegenseitig mit Erkältungen anstecken. Wenn Sie mir also sagen, dass es sich um eine reine, wie nennt man das? Terrain. Wie Depressionen oder schlechte Ernährung. Wie kommt es dann, dass ein gesunder, fröhlicher Mensch einen erkälteten Freund besucht und sich dann erkältet? . . Wenn Sie es also nicht Viren nennen und sagen, es ist nicht diese kleine Kugel, die ein Exosom ist, dann ist das in Ordnung, verstehen Sie? Aber ich denke, es gibt einen übertragbaren Erreger, und ich denke, das ist die allgemeine Erfahrung der Menschen.

Außerdem kann man auf immunologischer Ebene Antikörper und T-Zellen nachweisen, die auf Teile von Dingen reagieren, die wir Viren nennen. Selbst wenn sie es also nicht sind, gibt es einen molekularen Fingerabdruck, den ich als solchen bezeichne, der nach einer Infektion zurückbleibt.

Es ist also die allgemeine Erfahrung, mit Atemwegserkrankungen infiziert zu sein.

Aber, ja, das waren zwei und ich bin davon abgewichen. Aber was haben die anderen Leute gesagt? ‚Niemand ist sicher, bis alle sicher sind.‘ Ich meine, das ist… komm schon.

Wir wussten damals und es hat sich seitdem verfestigt, dass so ziemlich die einzigen Menschen, die ernsthaft gefährdet sind, wirklich krank zu werden und zu sterben, die Menschen sind, die aufgrund ihres Alters und meist zusätzlicher chronischer, lebensverkürzender Krankheiten dem Ende ihres Lebens nahe sind. Sie sehen also, dass wir uns nicht verschließen sollten, denn die Krankheit ist nicht viel schlimmer als die Grippe, wenn überhaupt. Und viele Menschen sind immun. Die einzigen, die wirklich betroffen sind, sind die alten Menschen. Dann wurde uns sehr schnell gesagt, dass man dieses Ding, dieses Virus, auch ohne Symptome in sich tragen und übertragen kann. Das ist einfach nicht wahr. Ich sage nicht, dass es nie vorkommt, aber es ist extrem selten, es ist epidemiologisch irrelevant. Ich würde also sagen, das war die zentrale psychologische Täuschung. Ich halte kurz inne und sage das noch einmal. Die Vorstellung, dass man diesen Erreger in sich tragen und weitergeben kann, ohne selbst irgendwelche Symptome zu haben, ist die zentrale psychologische Täuschung. Man hat Ihnen also gesagt, dass Sie Angst haben sollen: „Das ist eine wirklich schreckliche Sache. Und ihr müsst alle Masken tragen und euch absondern“, denn jede Person, die die Straße entlanggeht, könnte euch anhauchen und anstecken, und ihr könntet Oma umbringen und so weiter. Und die Leute glauben das jetzt, zwei Jahre später, immer noch, obwohl die Daten (etwas anderes sagen) und ihre Erfahrung ist, dass sie niemanden kennen, der nicht relativ alt und bereits krank ist und gestorben ist.

Aber nichtsdestotrotz, das war der zentrale Punkt… das ist brillante, brillante Psychologie.

Wir werden morgen mit Dr. Yeadons bewährten und bestätigten Covid-Lügen fortfahren.

Sie können sich das gesamte Gespräch im Podcast von James Delingpole hier anhören, einschließlich Mikes Bericht darüber, wie er Ende letzten Dezember legal über die mexikanische Grenze in die USA eingereist ist.