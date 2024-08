Am Europäischen Impfpass sind jetzt neun Länder beteiligt – es wird bald die gesamte EU betreffen und mehr.

Meryl Nass

Sie sagen, es ist vollkommen freiwillig. Freiwillig, solange die Pilotprojekte durchgeführt werden, sicher. Aber was dann?

Wer bezahlt den neuen Impfpass? Auf der Website steht nur, dass die EU einen Teil der Kosten übernimmt, aber nicht, wer die anderen Geldgeber sind.

“Die 14 Partner von EUVABECO werden gemeinsam eine Übersichtsstudie durchführen, um innovative Impfpraktiken in ganz Europa zu identifizieren. Mithilfe der Delphi-Panel-Methode werden wir einen Konsens über die Praktiken erzielen, die in unseren Pilotprojekten zum Einsatz kommen sollen. Diese gemeinsamen Bemühungen werden in die Entwicklung von Umsetzungsplänen einfließen und den Weg für zwölf Pilotprojekte ebnen, die zwischen September 2024 und August 2025 in Belgien, Deutschland, Griechenland, Lettland, Luxemburg, Polen und Portugal durchgeführt werden. Nach der Pilotphase werden die Praktiken validiert, um ihre Eignung, Übertragbarkeit und Nachhaltigkeit in allen Mitgliedstaaten zu bewerten. Schließlich werden die validierten Pläne den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt, um eine breite Akzeptanz zu fördern”. Quelle

Bislang gibt es jedoch neun Partnerländer.

Warum hat die EU ihren alten Impfausweis (mit digitaler Brieftasche) an die WHO weitergegeben und erstellt jetzt einen weiteren digitalen Impfausweis? Ihre Steuergelder haben diese Abscheulichkeit offenbar zweimal bezahlt. Diese Karte ist freiwillig (solange wir sie testen).

Arbeitsablauf

EUVABECO wird fünf neue Instrumente einführen, die alle darauf abzielen, die Impfbemühungen zu verbessern:

Das Projekt wird über 30 Monate durchgeführt, läuft von Januar 2024 bis Juni 2026

Liebe Europäerinnen und Europäer, nur für den Fall, dass Sie es vergessen haben: Hier sehen Sie das alte Impfkartensystem, für das Sie bezahlt haben und das anderswo eingeführt wurde. Alles eine Frage des Vertrauens. Die WHO weiß nicht mehr, ob es sich um einen digitalen Personalausweis handelt (ein unverzichtbares Accessoire, denn 1 Milliarde Menschen haben keinen Pass) oder um ein Gesundheitszeugnis. Wie auch immer. Man muss nur wissen, dass man ihn benötigt.

Europäische Kommission und WHO starten bahnbrechende Initiative für digitale Gesundheit zur Stärkung der globalen Gesundheitssicherheit Quelle

Technische Informationen

…Das GDHCN ist ein Vertrauensnetzwerk, das ein digitales Spiegelbild des Vertrauens darstellt, das die WHO bereits mit den Mitgliedstaaten unterhält. Das Vertrauensnetzwerk wird durch eine Softwareinfrastruktur betrieben, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, die Authentizität von digitalen Datensätzen und Gesundheitszertifikaten bilateral über eine interoperable Vertrauensarchitektur zu verifizieren, ohne dass die WHO in den Verifizierungsprozess involviert ist, sondern als “Vertrauensanker” fungiert.

Als Vertrauensanker führt die WHO einen Implementierungsprozess durch, um technische und Governance-Verfahren für digitales Vertrauen zwischen der WHO und den einzelnen Mitgliedstaaten und damit zwischen den am Vertrauensnetz teilnehmenden Mitgliedstaaten zu etablieren. Die WHO wird keine personenbezogenen Daten besitzen oder anderweitig darauf zugreifen können. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten übermitteln freiwillig öffentliche Schlüssel an ein von der WHO verwaltetes Verzeichnis, damit diese auf vertrauenswürdige Weise mit anderen Mitgliedstaaten geteilt werden können. Diese öffentlichen Schlüssel können dann verwendet werden, um zu überprüfen, ob digital signierte Gesundheitsnachweise (z. B. Impfausweise, Patientenakten) von einer im GDHCN anerkannten Stelle ausgestellt wurden.

Regionale und globale Vertrauensnetzwerke sind heute weitverbreitet, wenn die Herkunft von Informationen zertifiziert und verifiziert werden muss, z. B. bei Reisepässen oder Websites. Das GDHCN soll die bestehenden Investitionen der Länder im Rahmen von COVID-19 (dem von der EU aufgegebenen COVID-Impf-Pass) nutzen, um die digitale Gesundheitsinfrastruktur bereitzustellen, die erforderlich ist, um gegen künftige Epidemien und Pandemien gewappnet zu sein.

Bessere Überwachung für alle.