Artikel über die Anklage gegen Kamala Harris, Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, wegen hoher Verbrechen im Kontext ihrer vorsätzlichen Weigerung, bestehende Einwanderungsgesetze aufrechtzuerhalten, die zum Tod von Amerikanern geführt haben, und wegen der Vertuschung des kognitiven Verfalls von Joe Biden.

Hohe Verbrechen von Kamala Harris: Artikel der Anklage für Kamala Harris, Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten für hohe Verbrechen in ihrer vorsätzlichen Weigerung, bestehende Einwanderungsgesetze aufrechtzuerhalten, was zum Tod von Amerikanern führte, und für das Vertuschen von Joe Bidens kognitivem geistigen Verfall…. pic.twitter.com/I31q8WYlhq — Truth Justice ™ (@SpartaJustice) August 8, 2024

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 23. JULI 2024: Das Mitglied des US-Repräsentantenhauses Andy Ogles hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen Vizepräsidentin Kamala Harris wegen schwerer Verbrechen und Vergehen beantragt.

IMPEACHMENT RESOLUTION: Beschlossen, dass Kamala Devi Harris, Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, wegen schwerer Verbrechen und Vergehen angeklagt wird und dass die folgenden Artikel der Anklageschrift dem Senat der Vereinigten Staaten vorgelegt werden:

Artikel der Anklage, vorgelegt vom Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika im Namen des Repräsentantenhauses und des Volkes der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kamala Devi Harris, Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, um die Anklage gegen sie wegen schwerer Verbrechen und Vergehen aufrechtzuerhalten und zu unterstützen.

ARTIKEL I: VORLÄUFIGE VERWEIGERUNG DER AUFHEBUNG DER EINWANDERUNGSGESETZE: Die Verfassung sieht vor, dass das Repräsentantenhaus “die alleinige Befugnis zur Anklageerhebung” hat und dass Beamte der Exekutive, einschließlich des Vizepräsidenten, “ihres Amtes enthoben werden, wenn sie wegen Hochverrats, Bestechung oder anderer schwerer Verbrechen und Vergehen angeklagt und verurteilt werden”. Kamala Devi Harris hat sich in Ausübung ihres Amtes als Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten vorsätzlich und systematisch geweigert, die Einwanderungsgesetze der Vereinigten Staaten zu befolgen und damit gegen ihren Amtseid verstoßen, die Verfassung der Vereinigten Staaten gegen alle Feinde im In- und Ausland zu unterstützen und zu verteidigen, ihr die Treue zu halten und die Pflichten ihres Amtes gewissenhaft und getreulich zu erfüllen: Kamala Devi Harris hat in ihrer Eigenschaft als Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten unter Verletzung ihres Amtseides, das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten getreulich auszuüben und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften zu erhalten, zu schützen und zu verteidigen, und unter Verletzung ihrer verfassungsmäßigen Pflicht, für die getreue Ausführung der Gesetze zu sorgen, vorsätzlich die Rechtspflege verhindert, behindert und erschwert, indem sie Kamala Devi Harris außerordentliche Inkompetenz bei der Ausübung ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten gezeigt hat, eine strikte Weigerung, die bestehenden Einwanderungsgesetze aufrechtzuerhalten, und eine offensichtliche Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen in den Vereinigten Staaten, die unter der anhaltenden Krise an der Südgrenze der Vereinigten Staaten leiden.

Vizepräsident Harris hat sich konsequent geweigert, die Südgrenze zu besuchen, um diese anhaltende nationale Krise zu beurteilen, abgesehen von einer einzigen Reise hunderte von Meilen vom Epizentrum der Migrationskrise entfernt.

Frauen und Mädchen in den Vereinigten Staaten haben einen unverhältnismäßig hohen Preis für die anhaltende Grenzkrise gezahlt, die durch die Untätigkeit der Grenzschutzbeauftragten Kamala Devi Harris auf tragische Weise verschlimmert wurde. Im August 2023 wurde Rachel Morin, Mutter von fünf Kindern, von einem illegalen Einwanderer vergewaltigt und getötet. Im September 2023 griff ein illegaler Einwanderer eine Frau und ihre 9-jährige Tochter in Los Angeles an. Am 14. Mai 2024 vergewaltigte ein illegaler Einwanderer aus der Türkei ein 15-jähriges Mädchen in New York, nachdem er ihr gedroht hatte, sie mit einem Rohr zu schlagen. Im Februar 2024 wurde die 22-jährige Krankenpflegeschülerin Laken Riley von einem illegalen Einwanderer getötet. Im Juni 2024 wurde ein 13-jähriges New Yorker Mädchen am helllichten Tag in einem Park in Queens von einem illegalen Einwanderer vergewaltigt; Jocelyn Nungaray, ein 12-jähriges Mädchen aus Houston, wurde von zwei illegalen Einwanderern getötet und später tot aufgefunden, nachdem sie erwürgt und sexuell missbraucht worden war; fünf illegale Einwanderer wurden wegen der Entführung eines 14-jährigen Mädchens aus Indiana angeklagt.

Während ihrer Amtszeit als Grenzschutzbeauftragte hat die US-Zollbehörde im Dezember 2023 fast 302.000 illegale Einwanderer an der südwestlichen Grenze “angetroffen”, die höchste jemals registrierte monatliche Gesamtzahl und vier Monate in Folge mehr als 240.000 “Begegnungen” mit illegalen Einwanderern. Nach Angaben der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde wurden in den ersten fünf Monaten des Fiskaljahres 2023 an der südwestlichen Grenze 106.000 Pfund (ca. 48 t) Drogen beschlagnahmt, darunter 11.000 Pfund (ca. 5 t) Fentanyl. In den ersten fünf Monaten des Steuerjahres 2023 gab es einen Anstieg der Fentanyl-Sicherstellungen um 179,3 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Steuerjahres 2022. Laut Statistiken der Drug Enforcement Agency wurden im Jahr 2022 mehr als 50.600.000 Fentanyl-Pillen beschlagnahmt, darunter mehr als 10.800 Pfund (ca. 5 t) Fentanyl-Pulver; diese Fentanyl-Sicherstellungen reichen aus, um mehr als 379.000.000 Menschen zu töten. Jüngste Daten der Centers for Disease Control and Prevention zeigen, dass 107.735 Menschen in den Vereinigten Staaten in dem im Juli 2022 endenden Zwölfmonatszeitraum an einer Überdosis der Droge gestorben sind.

Nach Angaben der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (U.S. Customs and Border Protection) starben im Steuerjahr 2022 insgesamt 856 Migranten an der südwestlichen Grenze der Vereinigten Staaten – das tödlichste Jahr in der Geschichte. Aus einem Bericht von Ärzte ohne Grenzen vom Mai 2017 geht hervor, dass von den befragten Frauen fast ein Drittel sexuelle Übergriffe erlebt hat, als sie sich der Südgrenze näherten. Mit all dem hat Kamala Devi Harris vorsätzlich und systematisch die Einwanderungsgesetze missachtet, die Grenze nicht kontrolliert und damit die nationale Sicherheit gefährdet, die öffentliche Sicherheit aufs Spiel gesetzt und die Rechtsstaatlichkeit verletzt – zum offensichtlichen Schaden der Menschen in den Vereinigten Staaten.

Daher hat Vizepräsidentin Kamala Devi Harris durch ihr Verhalten bewiesen, dass sie eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Verfassung bleiben wird, wenn ihr erlaubt wird, im Amt zu bleiben. Kamala Devi Harris rechtfertigt daher ein Amtsenthebungsverfahren, ihre Amtsenthebung und ihre Disqualifizierung für die Ausübung eines Ehren-, Vertrauens- oder gewinnträchtigen Amtes in den Vereinigten Staaten.

ARTIKEL II: VERLETZUNG DES ÖFFENTLICHEN VERTRAUENS: Die Verfassung sieht vor, dass das Repräsentantenhaus “die alleinige Anklagebefugnis” hat und Beamte der Exekutive, einschließlich des Vizepräsidenten, “ihres Amtes enthoben werden, wenn sie wegen Hochverrats, Bestechung oder anderer schwerer Verbrechen und Vergehen angeklagt und verurteilt werden”. Durch ihr Verhalten als Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten hat Kamala Devi Harris das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben und ihren Amtseid, die Pflichten ihres Amtes gewissenhaft und getreuzuerfüllen, verletzt:

Kamala Devi Harris hat das Volk der Vereinigten Staaten und den Kongress der Vereinigten Staaten wissentlich in die Irre geführt, insbesondere um die körperliche und kognitive Gesundheit des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden, zu verschleiern. Kamala Devi Harris war an diesem Plan wie folgt beteiligt:

(1) Kamala Devi Harris hat es versäumt, das im 25. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten vorgesehene Verfahren in Anspruch zu nehmen, obwohl sie eindeutig moralisch dazu verpflichtet gewesen wäre, vornehmlich nach der Ankündigung von Präsident Joe Biden am Sonntag, dem 21. Juli 2024, dass er sich nicht mehr um die Nominierung der Demokraten für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten bei den Wahlen im Jahr 2024 bemühen werde.

(2) Kamala Devi Harris hat sich geweigert, Fragen über den tragischen kognitiven Verfall von Präsident Joe Biden zu beantworten, insbesondere wann sie diesen Verfall bemerkte und seit wann sie wusste, dass der Präsident nicht mehr in der Lage war, die Pflichten seines Amtes zu erfüllen. Mit all dem hat Kamala Devi Harris das Vertrauen der Öffentlichkeit verletzt, indem sie grundlegende Erwartungen an Transparenz nicht erfüllt und einen schwerwiegenden Mangel an Integrität gezeigt hat. Kamala Devi Harris hat durch ihr Verhalten bewiesen, dass sie eine Bedrohung für die Verfassung bleiben wird, wenn ihr erlaubt wird, im Amt zu bleiben, und sie hat in einer Weise gehandelt, die in keiner Weise mit ihren Pflichten und der Rechtsstaatlichkeit vereinbar ist. Kamala Devi Harris rechtfertigt daher ein Amtsenthebungsverfahren, ihre Amtsenthebung und ihre Disqualifizierung für die Ausübung eines Ehren-, Vertrauens- oder Gewinnsamtes in den Vereinigten Staaten.