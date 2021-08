Am Rande des Abgrunds… Die USA projizieren selbst kriminelle nukleare Bösartigkeit auf China

Die USA treiben die Welt an den Rand einer Katastrophe. Alles, was sie über China sagen, ist eine Selbstprojektion ihrer eigenen kriminellen Bösartigkeit, sagt Prof. Karl Grossman in seinem Interview für die Strategic Culture Foundation.

In einer verblüffenden Doppelzüngigkeit beschuldigen die Vereinigten Staaten China, sein Atomwaffenarsenal zu erweitern. Wie Karl Grossman im folgenden Interview darlegt, ist China im gesamten pazifischen Raum zunehmend von US-Militäranlagen und -Raketen umgeben – und ist die Partei, die aktiv bedroht wird. In einem kürzlich erschienenen Leitartikel haben wir ausführlich beschrieben, wie Peking einer unerbittlichen feindseligen Rhetorik ausgesetzt ist, während die USA und ihre Verbündeten ihre rücksichtslose aggressive Agenda gegenüber China ausbauen.

China verfügt nur über einen Bruchteil des Atomwaffenarsenals der Vereinigten Staaten (und Russlands). Dennoch wird dieser entscheidende Zusammenhang ausgelassen, wenn Washington China beschuldigt, seine militärischen Streitkräfte auszubauen, darunter möglicherweise auch Atomwaffen. Grossman hebt den Widerspruch hervor, dass die Vereinigten Staaten eine Billionen Dollar teure Ausweitung ihrer Nuklearstreitkräfte vornehmen und dabei eklatant gegen rechtsverbindliche Abrüstungsverpflichtungen verstoßen. Die USA treiben die Welt an den Rand einer Katastrophe. Alles, was sie über China sagen, ist eine Selbstdarstellung ihrer eigenen kriminellen Bösartigkeit.

Karl Grossman ist unter anderem Professor für Journalismus an der State University of New York/College at Old Westbury. Er ist ein preisgekrönter Filmemacher, Autor und renommierter internationaler Experte für die Bewaffnung des Weltraums, der auf UN-Konferenzen und anderen Foren zu diesem Thema gesprochen hat. Er ist einer der Gründungsdirektoren (1992) des Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space. Grossman ist Autor des bahnbrechenden Buches „Weapons in Space“. Außerdem ist er Mitglied der Medienbeobachtungsgruppe Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR).

Interview

Frage: Jüngste US-Medienberichte, die sich auf Satellitenbilder berufen, behaupten, dass China sein Atomwaffenarsenal mit Hunderten von neuen Raketensilos, die im Westen des Landes gebaut werden, stark ausbaut. Wie haben Sie als Experte diese Satellitenbilder bewertet? Zeigen sie genau die angeblichen neuen Silos, über die die US-Medien berichteten?

Karl Grossman: Es scheint sich um Raketensilos zu handeln. Der erste Artikel, der darüber berichtete, wurde von Joby Warrick in der Washington Post im Juni geschrieben, aber er schrieb diese Schlussfolgerung den Forschern zu. Sein Artikel begann: „Forscher, die kommerzielle Satellitenbilder verwenden, haben 119 Baustellen entdeckt, auf denen China angeblich Silos für ballistische Interkontinentalraketen baut.“

Die in diesem ersten Artikel zitierten Forscher stammen vom James Martin Center for Nonproliferation Studies in Monterey, Kalifornien. Es handelt sich nicht um eine rechtsgerichtete Einrichtung, die zum Krieg aufrufen will. Zu den wichtigsten Geldgebern gehören beispielsweise die John D. und Catherine T. MacArthur Foundation, deren Ziel es ist, „das nukleare Kriegsrisiko zu verringern“, und die Carnegie Corporation, die behauptet: „Wir sind eine Stiftung, die seit 1911 in Wissen investiert, das zu sachkundigem Handeln in den Bereichen Demokratie, Bildung und internationaler Frieden inspiriert.“

Der Reporter Joby Warrick kann auf eine lange Karriere als hervorragender Journalist zurückblicken. Er ist ein ehemaliges Mitglied des investigativen Teams der Post. Er ist seit 1966 für die Zeitung tätig. Für sein Buch erhielt er 2016 den Pulitzer-Preis: Black Flags: The Rise of ISIS.

Seine und nachfolgende Berichte wurden durch Berichte widerlegt, in denen behauptet wird, dass die Standorte nicht für Raketensilos, sondern für Windkraftanlagen vorbereitet werden. Diese Artikel erschienen in Medien wie TFI Global mit Sitz in Indien, das einen Artikel mit der Überschrift veröffentlichte: „Chinas 100 neue Silos für Atomraketen entpuppen sich als Windkraftanlagen“.

Sollten sich die behaupteten Raketenstandorte – und seit Warricks Artikel wurden von den US-Medien drei Standorte genannt – tatsächlich als Standorte für Windkraftanlagen herausstellen, wurde ein großer Fehler begangen, der in der Tat zu einer Tragödie führen könnte. Er hätte das Säbelrasseln der USA und ein nukleares Wettrüsten zwischen den USA und China begünstigt und die Möglichkeit eines Krieges begünstigt. Wenn es sich jedoch um Standorte für Raketen handelt, wird sich herausstellen, dass die Artikel, in denen es heißt, es handele sich um Standorte für Windkraftanlagen, auf einer Desinformation beruhen.

Frage: Das plötzliche Auftauchen der US-Berichte und das Ausbleiben von Folgemaßnahmen erscheint seltsam und deutet darauf hin, dass die anfänglichen, in der Öffentlichkeit stark verbreiteten Behauptungen über Chinas nukleare Expansion nicht begründet sind. Wie erklärt sich das plötzliche – wenn auch flüchtige – Interesse der amerikanischen Seite?

Karl Grossman: Es hat Nachforschungen gegeben, aber es könnten und sollten viel mehr Nachforschungen angestellt werden. Besonders mangelhaft, wenn es sich um im Bau befindliche Raketen handelt, wäre eine umfassende Berichterstattung über

über das „Warum“ der Situation. Die New York Times veröffentlichte einen weiteren Artikel, in dem es um die angebliche Entdeckung eines zweiten Raketenstandorts ging, die auf einer Analyse von Nuklearexperten der Federation of American Scientists beruhte. Die Überschrift lautete: „A 2nd New Nuclear Missile Base for China, and Many Questions About Strategy“ und trug einen Untertitel: „Gibt China seine Strategie der ‚minimalen Abschreckung‘ auf und steigt in ein Wettrüsten ein? Oder versucht es, sich eine Verhandlungsposition zu verschaffen, falls es in Verhandlungen zur Rüstungskontrolle hineingezogen wird?

Dieser Artikel von William J. Broad, einem Wissenschaftsjournalisten der Times, und David E. Sanger, einem Korrespondenten für nationale Sicherheit, die beide ebenfalls den Pulitzer-Preis erhalten haben, stellt im Hauptteil die Frage: „Es könnte eine enorme Ausweitung von Chinas Atomwaffenarsenal bedeuten – das Verlangen einer wirtschaftlichen und technologischen Supermacht zu zeigen, dass sie nach Jahrzehnten der Zurückhaltung bereit ist, ein Arsenal von der Größe Washingtons oder Moskaus zu besitzen.“

Doch wie Alice Slater, Vorstandsmitglied der Organisation Welt ohne Krieg, Anwältin und seit langem Anti-Kriegs- und Anti-Atom-Aktivistin, in einem noch unveröffentlichten Brief an die Times schreibt, „versäumt es die Zeitung, irgendeinen Kontext zu liefern, der China dazu veranlassen könnte, seine Raketenstationierung jetzt auszuweiten. Trotz Chinas äußerst vernünftiger Politik, seinen derzeitigen Bestand von 350 Bomben von den Raketen abzukoppeln, sowie seiner angekündigten Politik, niemals als Erster Atomwaffen einzusetzen, im Gegensatz zu den USA und Russland, die jeweils etwa 1.500 Bomben auf Raketen montiert haben, die innerhalb von Minuten abgefeuert werden können, geht die Times nicht auf die aggressive Haltung ein, die die USA gegenüber China eingenommen haben. Angefangen von Präsident Obamas Schwenk nach Asien, der von Hillary Clinton angekündigt wurde, bis hin zu den aktuellen Plänen der USA für eine pazifische Abschreckungsinitiative zur Errichtung eines Netzwerks von Präzisionsraketen zur Umzingelung Chinas, einschließlich der Raketenabwehr um Taiwan, Okinawa und die Philippinen sowie im westlichen Pazifik, einschließlich Japan, Guam und Indonesien.“

Slaters Brief fährt fort: „Wenn wir das nukleare Wettrüsten beenden und das neue Versprechen des kürzlich verabschiedeten Vertrags über das Verbot von Atomwaffen verwirklichen wollen, sollte die Times etwas Vernunft in die Diskussion bringen, indem sie die Öffentlichkeit an den Kontext erinnert, in dem diese neue ‚Provokation‘ Chinas stattfindet. In den Flammen dieser neuen Dämonisierung Chinas sollten wir uns an den berühmten Karikaturisten Walt Kelly erinnern, der auf dem Höhepunkt der McCarthy-Ära mit seinem berühmten Pogo Possum sagte: „Wir haben den Feind getroffen und er ist wir!“

Darüber hinaus wurde in den USA so gut wie nie darüber berichtet, warum sich China weit mehr als andere Nationen bedroht fühlt: eine Geschichte, die die Chinesen als das „Jahrhundert der Demütigung“ bezeichnen. Als ich China 20 Jahre lang als Mitglied der Kommission für Abrüstungserziehung, Konfliktlösung und Frieden der Vereinten Nationen und der Internationalen Vereinigung der Universitätspräsidenten besuchte, wurde ich über diesen Zeitraum zwischen 1839 und 1949 aufgeklärt, der von Interventionen und Invasionen in China durch westliche Mächte und Japan geprägt war. China ist in dieser Hinsicht sehr empfindlich, und die Tatsache, dass es von US-Militäreinrichtungen umgeben ist, gibt Anlass zu großer Sorge.

Frage: China hat sich nicht offiziell zu den Behauptungen der USA über eine nukleare Expansion geäußert. In einigen chinesischen Medienberichten wurde spekuliert, dass es sich bei den von den USA zitierten Satellitenbildern um neue Windparks handelt. Wenn China seine Nuklearstreitkräfte wie behauptet ausbaut, wie verhält sich dieser angebliche Ausbau dann im Vergleich zu der gut dokumentierten und selbst erklärten Aufrüstung der US-Atomstreitkräfte? Die USA haben sich verpflichtet, ihre nukleare Triade in den nächsten drei Jahrzehnten um 1 Billion Dollar aufzurüsten, ist das richtig?

Karl Grossman: Ja, das ist richtig. In der Tat soll es sogar mehr als 1 Billion Dollar sein. Wie der nationale Sicherheitsanalyst Mark Thompson im März auf seiner Website POGO (für Project on Government Oversight) in einem Artikel mit der Überschrift „Joe Bidens nukleare Triade, drohende Entscheidungen über Weltuntergangswaffen“ schrieb. Er schrieb: „Ob Sie es glauben oder nicht, wir befinden uns derzeit inmitten einer nuklearen Triade. Wie Präsident Joe Biden mit ihnen jongliert, wird zeigen, ob der atomare Status quo wie seit 70 Jahren auf Autopilot weiterläuft, oder ob er bereit ist, das Ruder in die Hand zu nehmen und den nuklearen Schatten zu lichten, unter dem die meisten von uns ihr ganzes Leben lang gelebt haben.“

Thompson fährt fort: „Die nukleare Triade der USA ist ein Konstrukt aus dem Kalten Krieg und besteht aus drei ‚Beinen‘ – Bombern, U-Booten und landgestützten ballistischen Interkontinentalraketen. Sie ist in der Lage, so gut wie überall auf der Welt zu jeder Zeit Atomwaffen einzusetzen. Jetzt gibt es eine zweite Triade, die aus den wichtigsten Nuklearakteuren der Welt besteht. Ursprünglich auf die USA und die Sowjetunion (heute Russland) beschränkt, drängte die Trump-Administration darauf, China in den Club der Supermächte zur Rüstungskontrolle einzubeziehen. Doch mit nur schätzungsweise 320 Sprengköpfen im Vergleich zu den 5.800 Sprengköpfen der USA und den 6.375 Sprengköpfen Russlands war China nicht daran interessiert. Nichtsdestotrotz wird China durch sein Streben nach einer leistungsfähigeren Atomwaffe zu einem wichtigen nuklearen Akteur….

„Leider hat die Nation [die USA] ihre Atomstreitkräfte genauso behandelt wie ihre Infrastruktur: Beide fallen auseinander. Nachdem die Sprengköpfe jahrzehntelang auf der Strecke geblieben sind, will das Pentagon nun alle drei Beine der nuklearen Triade gleichzeitig wieder aufbauen. Es plant, bis zu 140 Milliarden Dollar für eine neue Generation von ICBMs, fast 100 Milliarden Dollar für B-21-Bomber und 128 Milliarden Dollar für neue U-Boote auszugeben. Die Kosten für den Kauf und den Betrieb dieser Waffen: Fast 1,7 Billionen Dollar bis 2046, so die unabhängige Arms Control Association.“

Um weiter zu zitieren: „Die Triade nach dem Kalten Krieg untermauert die Vorstellung, dass ein Atomkrieg abgeschreckt werden kann oder – wenn das nicht möglich ist – gewonnen werden kann, solange die Nation weiterhin Hunderte von Milliarden Dollar in ihn pumpt. Doch mit jedem Tag, an dem diese Illusion fortbesteht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass unser langjähriger nuklearer Schatten in einem Krieg explodiert, der die Welt in eine noch dunklere atomare Finsternis stürzt.

„Zu dramatisch? Nicht mehr als eine Handvoll Terroristen, die ein paar der höchsten Wolkenkratzer des Landes zerstören. Oder dass eine der reichsten Nationen der Welt eine der schlechtesten Leistungen im Umgang mit einer globalen Pandemie erbringt. Oder US-Bürger, die das Kapitol stürmen, um eine Wahl zu kippen, deren Ergebnis ihnen nicht gefällt.

„Das ist keine beruhigende Erfolgsbilanz. In der Tat sollte man sich fragen, wie lange das A-Bomben-Glück der Welt noch anhalten kann. Kandidat Biden erklärte, Präsident Biden werde sich für die Aufrechterhaltung einer starken, glaubwürdigen Abschreckung einsetzen und gleichzeitig unsere Abhängigkeit von Atomwaffen und die übermäßigen Ausgaben dafür verringern. Sie sind am Zug, Mr. President“, fügte Thompson hinzu.

Drei Monate später, im Juni, titelte Politico einen Artikel: Biden geht trotz Wahlkampfrhetorik mit „Volldampf“ auf Trumps Atomwaffenausbau zu“. Er begann: „Präsident Joe Biden hat sich im Wahlkampf gegen neue Atomwaffen ausgesprochen, aber sein erster Verteidigungshaushalt unterstützt zwei umstrittene neue Projekte, die vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf den Weg gebracht wurden, und setzt außerdem auf eine umfassende Aufrüstung aller drei Teile des [Atom-]Arsenals.“

Der Artikel zitiert Tom Collina, Direktor für Politik beim Ploughshares Fund, der als „führende Abrüstungsgruppe“ bezeichnet wird: „Die Entscheidung, die dieser Haushalt sendet, ist Volldampf voraus. [Uns gefällt, was Trump getan hat, und wir wollen mehr davon tun. Das ist nicht die Botschaft, die Biden als Kandidat vermittelte. Wir haben es hier mit einem Biden zu tun, der sich im Wesentlichen in den Nuklearplan von Trump einkauft und in einigen Fällen sogar darüber hinausgeht.

Eine Botschaft, die nach wie vor gültig ist, war ein Meinungsartikel in der Washington Post im Jahr 2019: „China ist kein Feind.“ Er wurde von mehreren Personen verfasst, darunter J. Stapleton Roy, ehemaliger US-Botschafter in China, und Susan A. Thornton, ehemalige stellvertretende US-Außenministerin für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, und erklärte: „Wir sind zutiefst besorgt über die zunehmende Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China, die unserer Meinung nach weder den amerikanischen noch den globalen Interessen dient. Obwohl wir über das jüngste Verhalten Pekings sehr beunruhigt sind, das eine harte Reaktion erfordert, glauben wir auch, dass viele Maßnahmen der USA direkt zu der Abwärtsspirale in den Beziehungen beitragen.“

Weiter heißt es: „Chinas beunruhigendes Verhalten in den letzten Jahren – einschließlich seiner Hinwendung zu größerer innerstaatlicher Repression, verstärkter staatlicher Kontrolle über Privatunternehmen, der Nichteinhaltung mehrerer seiner Handelsverpflichtungen, verstärkter Bemühungen zur Kontrolle ausländischer Meinungen und einer aggressiveren Außenpolitik – stellt den Rest der Welt vor ernste Herausforderungen. Diese Herausforderungen erfordern eine entschlossene und wirksame Antwort der USA, aber die derzeitige Vorgehensweise gegenüber China ist grundsätzlich kontraproduktiv.

„Wir glauben nicht, dass Peking ein wirtschaftlicher Feind oder eine existenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit ist, der man in allen Bereichen entgegentreten muss; noch ist China ein Monolith oder die Ansichten seiner Führer in Stein gemeißelt. Obwohl das rasche wirtschaftliche und militärische Wachstum Pekings zu einer selbstbewussteren internationalen Rolle geführt hat, wissen viele chinesische Beamte und andere Eliten, dass ein moderater, pragmatischer und wirklich kooperativer Ansatz mit dem Westen den Interessen Chinas dient. Die ablehnende Haltung Washingtons gegenüber Peking schwächt den Einfluss jener Stimmen, die sich für selbstbewusste Nationalisten einsetzen. Mit dem richtigen Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und Zusammenarbeit kann das Vorgehen der USA diejenigen chinesischen Führer stärken, die wollen, dass China eine konstruktive Rolle im Weltgeschehen spielt.

„Die Bemühungen der USA, China als Feind zu behandeln und es von der Weltwirtschaft abzukoppeln, werden der internationalen Rolle und dem Ansehen der USA schaden und die wirtschaftlichen Interessen aller Nationen untergraben. Der Widerstand der USA wird die weitere Expansion der chinesischen Wirtschaft, einen größeren Weltmarktanteil für chinesische Unternehmen und eine stärkere Rolle Chinas im Weltgeschehen nicht verhindern. Außerdem können die Vereinigten Staaten den Aufstieg Chinas nicht wesentlich bremsen, ohne sich selbst zu schaden. Wenn die Vereinigten Staaten ihre Verbündeten dazu drängen, China als wirtschaftlichen und politischen Feind zu behandeln, werden sie ihre Beziehungen zu diesen Verbündeten schwächen und könnten sich am Ende eher isolieren als Peking….

„Darüber hinaus wird eine Regierung, die darauf bedacht ist, die Informationen und Möglichkeiten für ihre eigenen Bürger einzuschränken und ihre ethnischen Minderheiten hart zu unterdrücken, keine nennenswerte internationale Unterstützung erhalten und keine globalen Talente anziehen können. Die beste amerikanische Antwort auf diese Praktiken besteht darin, mit unseren Verbündeten und Partnern zusammenzuarbeiten, um eine offenere und wohlhabendere Welt zu schaffen, an der China die Möglichkeit hat, teilzunehmen. Bemühungen, China zu isolieren, werden lediglich die Chinesen schwächen, die eine humanere und tolerantere Gesellschaft entwickeln wollen.

„Obwohl China sich zum Ziel gesetzt hat, bis zur Mitte des Jahrhunderts ein Militär von Weltrang zu werden, steht es vor immensen Hürden, um als global dominierende Militärmacht zu agieren. Pekings wachsende militärische Fähigkeiten haben jedoch bereits die langjährige militärische Vormachtstellung der Vereinigten Staaten im westlichen Pazifik untergraben. Der beste Weg, darauf zu reagieren, besteht darin, sich nicht auf ein Wettrüsten mit offenem Ausgang einzulassen, in dessen Mittelpunkt offensive Waffen mit hoher Schlagkraft und das praktisch unmögliche Ziel stehen, die US-Dominanz im gesamten Spektrum bis zu den Grenzen Chinas wiederherzustellen.

Frage: Wie verträgt sich die Aufrüstung der US-Atomstreitkräfte mit den Verpflichtungen, die die USA im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrags (NVV) eingegangen sind?

Karl Grossman: Das „Modernisierungsprogramm“ der US-Atomwaffen verstößt gegen die Abrüstungskomponente des Nichtverbreitungsvertrags. Zu den Hauptzielen des 1970 in Kraft getretenen internationalen Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen gehören die Verhinderung der Verbreitung von Kernwaffen und die Erreichung der nuklearen Abrüstung.

Wie Hans M. Kristensen, Direktor des Nuclear Information Project bei der Federation of American Scientists, in einem Aufsatz mit dem Titel „Nuclear Weapons Modernization: A Threat to the NPT“ (Eine Bedrohung für den Atomwaffensperrvertrag), der während der Obama-Regierung geschrieben wurde, als das Modernisierungsprogramm für Atomwaffen begann: „Die Vereinigten Staaten haben mit einer Überholung ihres gesamten Kernwaffenunternehmens begonnen, einschließlich der Entwicklung neuer Trägersysteme und Programme zur Verlängerung der Lebensdauer und Modernisierung aller dauerhaften Kernwaffensprengkopftypen und Kernwaffenproduktionsanlagen. Anstatt die Rolle der Atomwaffen einzuschränken, hat die Obama-Regierung 2013 mit ihrer Strategie für den Einsatz von Atomwaffen die bestehende Haltung einer nuklearen Triade von Streitkräften in höchster Alarmbereitschaft bekräftigt.“

Kristensen erzählte, dass die Marine neben der Verbesserung der ICBMs „ab 2017 eine modifizierte Version der Trident II D-5 U-Boot-gestützten ballistischen Rakete auf ballistischen Raketen-U-Booten (SSBNs) einsetzen wird, um deren Lebensdauer bis 2040 zu verlängern. Die Air Force hat LEPs [Life Extension Programs] für den luftgestützten Marschflugkörper und die Bomber B-2 und B-52 gestartet.

Er schrieb: „Neben diesen Modernisierungen bestehender Waffen wird auch an der Entwicklung neuer Waffen gearbeitet, die die derzeitigen ersetzen sollen. Die Marine entwirft eine neue Klasse von 12 SSBNs, die Luftwaffe prüft, ob eine mobile ICBM gebaut oder die Lebensdauer der bestehenden Minuteman III verlängert werden soll, und die Luftwaffe hat mit der Entwicklung eines neuen, getarnten Langstreckenbombers und eines neuen nuklearfähigen taktischen Jagdbombers begonnen. Die Produktion einer neuen gelenkten „Standoff“-Atombombe, die über eine gewisse Entfernung auf ein Ziel gleiten kann, ist im Gange, und die Luftwaffe entwickelt einen neuen nuklearen Langstrecken-Marschflugkörper, der den derzeitigen ersetzen soll.

„Wie bei Modernisierungen üblich, werden viele dieser Programme verbesserte oder neue militärische Fähigkeiten für die Waffensysteme einführen. Im Rahmen des LEP für die B61-Schwerkraftbombe wird zum Beispiel einer der vorhandenen B61-Typen mit einem Lenksporn ausgestattet, um die Genauigkeit zu erhöhen.

Diese Programme „deuten auf ein Engagement für ein Ausmaß an nuklearer Modernisierung hin, das im Widerspruch zur Rüstungsreduzierungs- und Abrüstungsagenda der Obama-Regierung zu stehen scheint. Dieser Modernisierungsplan ist umfangreicher und teurer als der Plan der Bush-Regierung und scheint nuklearen Fähigkeiten Vorrang vor konventionellen Fähigkeiten zu geben. Die Obama-Regierung trat ihr Amt mit einer starken Rüstungskontroll- und Abrüstungsagenda an, aber trotz der Bemühungen einiger Beamter und Behörden, die Anzahl und die Rolle der Atomwaffen zu reduzieren, könnte die Regierung ironischerweise am Ende eher für ihr Engagement für die Verlängerung und Modernisierung des traditionellen Atomwaffenarsenals in Erinnerung bleiben.“

Die Trump-Administration hat diesen Modernisierungsplan für Atomwaffen fortgesetzt und erweitert, und auch die Biden-Administration setzt ihn fort und erweitert ihn – trotz des NVV und seiner Verpflichtung zur Abrüstung von Atomwaffen.

Frage: Ist Russland wegen seiner Verpflichtungen gegenüber dem NVV im Unrecht?

Karl Grossman: Das russische Programm zur Modernisierung von Atomwaffen steht ebenfalls nicht im Einklang mit der Abrüstungskomponente des NVV.

Frage: Washington hat darauf gedrängt, China in die Rüstungskontrollgespräche mit Russland einzubeziehen. Ist das von amerikanischer Seite ein gangbarer Weg?

Karl Grossman: Vor allem müssen Gespräche geführt werden, um zu erörtern und zu verstehen, dass ein Atomkrieg nicht zu gewinnen ist, dass ein Atomkrieg niemals geführt werden darf – und dass weitere reale Maßnahmen zur Abrüstung von entscheidender Bedeutung sind.

Wie der ehemalige US-Außenminister George P. Schultz geschrieben hat: „Atomwaffen waren und sind die größte Bedrohung für das Überleben der Menschheit. Ihre Wirkung bei der Verhinderung von Kriegen wird überschätzt, und Berichte über die Schäden, die sie verursachen, werden gerne beiseite geschoben… Sich auf unbestimmte Zeit auf nukleare Abschreckung zu verlassen, vor allem, wenn andere Mittel der Abschreckung zur Verfügung stehen, ist leichtsinnig.“

Mehr als leichtsinnig. Anfang dieses Jahres stellte das Bulletin of the Atomic Scientists die „Weltuntergangsuhr“ auf 100 Sekunden vor Mitternacht – „so nah wie nie zuvor an einer zivilisationsbeendenden Apokalypse und so nah wie 2020.“

Als Gründe werden unter anderem genannt: „Im vergangenen Jahr haben Länder mit Atomwaffen weiterhin riesige Summen für nukleare Modernisierungsprogramme ausgegeben, während sie bewährte Errungenschaften zur Risikominderung in der Rüstungskontrolle und der Diplomatie verkümmern oder sterben ließen… Die Regierungen in den Vereinigten Staaten, Russland und anderen Ländern scheinen Atomwaffen als immer brauchbarer zu betrachten, was die Risiken ihres tatsächlichen Einsatzes erhöht.“

Wie die Ärzte für Soziale Verantwortung erklärt haben: „Atomwaffen machen uns nicht sicherer, sondern unsicherer – tatsächlich stellen sie neben dem Klimawandel eine der größten Bedrohungen für die Gesundheit und das Überleben der Menschen dar. Deshalb setzt sich die PSR für politische Maßnahmen und Lösungen ein, die die bilaterale Rüstungskontrolle vorantreiben, das Risiko eines Atomkriegs verringern oder verhindern, die Finanzierung der Atomwaffenproduktion und -verbreitung verringern oder abschaffen und die Atomwaffenarsenale verringern oder abschaffen. Unser Ziel ist die vollständige Abschaffung von Atomwaffen und die endgültige Beendigung der nuklearen Bedrohung“.

Eine weitere Antikriegsgruppe in den USA ist Back from the Brink: The Call to Prevent Nuclear War. Sie beschreibt sich selbst als eine „Basisinitiative, die eine grundlegende Änderung der US-Atomwaffenpolitik anstrebt und uns von dem gefährlichen Weg, auf dem wir uns befinden, wegführen will“. Sie „fordert die Vereinigten Staaten auf, eine globale Anstrengung zur Verhinderung eines Atomkriegs anzuführen, indem sie: 1. Verzicht auf die Option, Atomwaffen zuerst einzusetzen. 2. Beendigung der alleinigen, unkontrollierten Befugnis eines jeden US-Präsidenten, einen Atomangriff zu starten. 3. Aufhebung der Alarmbereitschaft der US-Atomwaffen. 4. Rücknahme des Plans, das gesamte Atomwaffenarsenal durch verbesserte Waffen zu ersetzen. 5. Aktive Verfolgung eines überprüfbaren Abkommens zwischen den Atomwaffenstaaten zur Beseitigung ihrer Atomwaffenarsenale.

Frage: Die Ausweitung der (konventionellen und nuklearen) US-Streitkräfte in der Nähe von Chinas Grenzen, insbesondere im Südchinesischen Meer, verheißt nichts Gutes für die Rüstungskontrolle, da Peking sich wahrscheinlich als diejenige Seite fühlen wird, die einer zunehmenden offensiven Bedrohung ausgesetzt ist. Wie schätzen Sie das Kräftegleichgewicht in dieser Region ein?

Karl Grossman: Es bringt die Welt an den Rand des Abgrunds.