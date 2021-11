American storniert 1.500 Flüge am Halloween-Wochenende und bestreitet jeden Zusammenhang mit dem Impfzwang

American Airlines hat zwischen dem 29. und 31. Oktober mehr als 1.500 Flüge gestrichen und dafür Personalmangel und schlechtes Wetter verantwortlich gemacht. Zusätzlich zu den 340 Flügen, die am Freitag gestrichen wurden, wurden 540 am Samstag und 650 am Sonntag gestrichen, so eine Sprecherin der in Texas ansässigen Fluggesellschaft in einer E-Mail an The Epoch Times.

In einem Brief an die Angestellten, der der Epoch Times vorliegt, machte David Seymour, Chief Operating Officer von American, „starke Winde“ in der Region Dallas-Fort Worth für die Situation verantwortlich.

„Mit zusätzlichem Wetter im gesamten System wird unser Personalbestand knapp, da die Besatzungsmitglieder nicht mehr zu ihren regulären Flügen kommen“, sagte er. „Um sicherzustellen, dass wir uns um unsere Kunden kümmern und unseren Crews Planungssicherheit bieten, haben wir unseren Betrieb für die letzten Tage dieses Monats angepasst, indem wir proaktiv einige Flüge gestrichen haben.“

American geht davon aus, dass die Probleme bald behoben sein werden.

Die Sprecherin sagte, die Probleme stünden nicht im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoffmandat des Unternehmens. Kapitän Dennis Tajer, ein Sprecher der Allied Pilots Association, die die Piloten von American vertritt, sagte ebenfalls, dass die Annullierungen nicht mit den Impfvorschriften zusammenhängen. Das Wetter sei der Auslöser gewesen, aber auch das Versagen des Managements habe dazu beigetragen, so Tajer in einer E-Mail an The Epoch Times.

„Das Management versagt bei dem grundlegendsten Teil des Betriebs einer Fluggesellschaft. Die Verbindung zwischen Besatzung und Flugzeug. Unsere Mitarbeiter leiden unter diesem Versagen ebenso wie die Passagiere, da die Besatzungen bis in ihre freien Tage hinein festsitzen und sich um Hotels bemühen müssen“, sagte er.

„Mutter Natur erzeugt einen Sturm und das Versagen des Managements bei der Planung führt zu Stürmen, die noch Tage später auftreten“, fügte er hinzu.

Von den Flügen, die am Samstag gestrichen wurden, waren bis auf etwa ein Dutzend alle darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter nicht an die Flugzeuge angeschlossen werden konnten, so Tajer.

American kündigte das COVID-19-Impfstoffmandat am 1. Oktober an.

„Während wir uns noch mit den Details der staatlichen Anforderungen beschäftigen, ist es klar, dass Teammitglieder, die sich entscheiden, ungeimpft zu bleiben, nicht bei American Airlines arbeiten können“, sagte Doug Parker, Geschäftsführer von American Airlines, in einem Memorandum an diesem Tag.

Später erklärten die Führungskräfte des Unternehmens, dass die Mitarbeiter bis zum 24. November vollständig geimpft sein müssen oder entlassen werden.

Die meisten Fluggesellschaften in den USA haben Vorschriften erlassen, einige als Reaktion auf die Pläne von Präsident Joe Biden, private Unternehmen zu zwingen, entweder einen Impfnachweis von ihren Mitarbeitern zu verlangen oder sie zu wöchentlichen COVID-19-Tests zu verpflichten.

Der Vorsitzende der Pilotenvereinigung warnte das Weiße Haus und den Kongress im vergangenen Monat, dass die Vorschriften in naher Zukunft zu einem Chaos führen könnten.

Southwest Airlines hat Anfang des Monats Tausende von Flügen gestrichen, so dass viele Reisende tagelang festsaßen. Die Fluggesellschaft behauptete, die Probleme seien größtenteils auf ungünstiges Wetter zurückzuführen und stünden nicht im Zusammenhang mit dem von ihr auferlegten Mandat, obwohl andere Fluggesellschaften nicht zur gleichen Zeit von Problemen betroffen waren und sie später einen Plan verschob, der vorsah, Arbeitnehmer, die die Impfvorschriften nicht einhalten, in unbezahlten Urlaub zu schicken.

Zusätzlich zu den Wochenendstreichungen bei American Airlines wurden laut der Tracking-Website FlightAware zwischen Freitag und Sonntag Hunderte von Flügen verschoben. Darunter waren 73 Verspätungen seit dem 31. Oktober.

American sagte, dass fast 1.800 Flugbegleiter, die beurlaubt waren, bald zur Arbeit zurückkehren würden und dass das Unternehmen über 600 weitere Flugbegleiter einstelle, zusätzlich zu den Bemühungen, 4.000 Mitarbeiter für andere Positionen einzustellen.

„Die Einstellung von Piloten und Technikern wird fortgesetzt, und wir haben bereits damit begonnen, die Einstellungen in den Reservierungen zu erhöhen, damit mehr Teammitglieder für die Urlaubssaison zur Verfügung stehen“, hieß es.