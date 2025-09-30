Amerika: Eine verlorene Nation

Paul Craig Roberts

Ich habe bei vielen Gelegenheiten in Artikeln, Interviews und Podcasts erklärt, dass ein amerikanischer Präsident kaum mehr als eine nominelle Kontrolle über die Politik seiner Regierung hat.

Teilweise liegt das an der riesigen Größe der US-Regierung, die die Liberalen geschaffen haben – ganz anders, als es die Gründer vorgesehen hatten. Die Regierung ist viel zu groß, als dass jemand sie überblicken könnte, egal welche KI-Werkzeuge ihm zur Verfügung stehen.

Der Hauptgrund aber, warum der Präsident keine wirksame Kontrolle hat, liegt in den Anreizen, mit denen seine politischen Ernennungen konfrontiert sind.

Die Regierung liegt in den Händen von mehreren hundert politischen Ernennungen des Präsidenten – Beigeordnete Staatssekretäre, Unterstaatssekretäre und Staatssekretäre –, die vom Senat bestätigt werden müssen und dadurch für ihr Leben mit dem Titel „Honorable“ geadelt werden. Wir werden korrekt als „Mr. Secretary“ angesprochen.

Ein Beigeordneter Staatssekretär ist kein Assistent des Staatssekretärs. Beigeordnete Staatssekretäre sind politische Ernennungen des Präsidenten. Sie sind die mächtigsten Mitglieder einer Regierung, weil die Bundesbehörden ihnen unterstehen. Somit kontrollieren die Beigeordneten Staatssekretäre den Informationsfluss in der Regierung.

Die US-Regierung ist in alles involviert – Gesundheitswesen, Bildung, Justiz, Renten, Ruhestand, Arbeitsbedingungen, Emissionen, Verkehr, Kommunikation, Rundfunk, Landwirtschaft, Sie nennen es. Gesetze werden verabschiedet und Vorschriften erlassen, die manchen zugutekommen und andere benachteiligen. Manche Industrien und Konzerne werden aus Schwierigkeiten herausgeholt, andere nicht.

Der Anreiz eines politischen Ernennungsbeamten ist es, die Interessengruppe zu bedienen, die seiner Karriere am besten dient. Die Regierung mag eine Außenpolitik, eine Gesundheitspolitik usw. haben, aber die wirklichen Politiken werden die sein, die von den Lobbys bevorzugt werden, die der politische Ernennungsbeamte zu unterstützen beschließt. Die Lobby und der politische Ernennungsbeamte treiben dann diese Politik in den Medien voran, und sie wird zur Politik der Regierung.

Es kommt vor, dass gelegentlich – ich habe nicht untersucht, wie oft – ein Präsident ins Amt gewählt wird, der mehr Ehrgeiz hat, als nur Präsident zu sein. Er könnte etwas reformieren oder etwas Neues einführen wollen. Wenn seine Agenda mächtigen Interessen nicht droht, könnte er mit seiner Agenda Erfolg haben. Aber Krieg zu vermeiden ist keine Agenda, die großen Erfolg kennt, und heute noch weniger. Präsident Eisenhower warnte die Amerikaner 1961 davor, dass der US-Militär-/Industriekomplex so mächtig und verankert geworden sei, dass er eine Bedrohung für die amerikanische Demokratie darstelle. Er meinte keinen Militärputsch. Er meinte, dass die amerikanische Außenpolitik den Händen der Wähler und ihrer Vertreter entgleite.

In der Reagan-Regierung war ich Präsident Reagans Wahl als Beigeordneter Finanzminister. Reagan hatte die angebotsorientierte Politik als Heilmittel gegen Stagflation übernommen – eine Politik, die ich für Abgeordneten Kemp und Senator Roth entwickelt hatte – das Kemp-Roth-Gesetz – und den Republikanern beigebracht hatte, wie man den angebotsorientierten Ansatz als alternative Fiskalpolitik anbietet, während ich im Kongressstab diente. Reagan dachte sich, da es meine Politik war, wäre ich weniger geneigt, sie zu verkaufen, als irgendein Wahlkampfspender von der Wall Street.

Der Druck, Reagans Wirtschaftspolitik zu verkaufen, war enorm. Wenn ich nicht mit Auszeichnung im Kongressstab gedient hätte und nicht aus dem Wall Street Journal in die Regierung gekommen wäre – von wo aus ich meinen Gegnern, die andere Medien gegen mich nutzten, hätte zurückschießen können –, wäre Reagans Steuergesetz nie aus seiner Regierung herausgekommen.

Die Art und Weise, wie politische Ernennungsbeamte private Interessen bedienen, ohne so zu wirken, als würden sie die Politik des Präsidenten verkaufen, besteht darin, die Politik des Präsidenten an die Politik der Lobby anzupassen – als erfolgreicher Kompromiss, der beiden Interessen dient. Die Medien helfen, indem sie den Ausverkauf als Kompromiss darstellen, der allen zugutekommt, auch wenn er das politische Problem nicht löst.

Ich glaube, es war Reagans Stabschef Jim Baker, der Hauptoperative von Vizepräsident George H. W. Bush, der erklärte, wie leicht es für uns alle sei, erfolgreich zu sein, wenn wir der Angst der ökonomisch ignoranten Schwachköpfe an der Wall Street nachgäben, dass Reagans Steuersenkung das Defizit vergrößern, Inflation verursachen, die Zinsen in die Höhe treiben und die Werte ihrer Anleihe- und Aktienportfolios zerstören würde. Alles, was wir tun mussten, war, die Senkung der Grenzsteuersätze von 30 % auf 5 % zu reduzieren. Das würde uns einen „Sieg“ verschaffen, ohne die Wall Street aufzuregen. Jemand schlug vor, dass das Letzte, was ein Beigeordneter Finanzminister tun sollte, sei, die Wall Street zu verärgern, sonst sei seine Karriere und Millioneneinkommen dahin. Ich erklärte, dass eine Senkung um 5 % durch Inflation aufgezehrt würde und keine politische Wirkung hätte. Jim Baker sah die Bedeutung meines Kommentars nicht, da er an Erscheinung interessiert war, nicht am Ergebnis. Indem man das Problem als Steuersenkung vs. keine Steuersenkung rahmte, wäre eine Senkung um 5 % ein Sieg, mit dem die Wall Street leben konnte.

In Besprechungen erklärte ich, dass unsere Aufgabe darin bestand, die Stagflation zu heilen, nicht die Ignoranten an der Wall Street zu besänftigen. Aber das kam bei denen nicht gut an, die das „Rettung der Wall Street vor Voodoo-Ökonomie“ als ihren Weg zum Reichtum sahen. Ich gab nicht nach. Ich beschrieb den daraus resultierenden Kampf hier: https://www.paulcraigroberts.org/2025/03/23/my-time-in-the-reagan-administration/

Reagans Plan war, dass, sobald die Wirtschaft wiederhergestellt war – was der Grund war, warum er seine erste Amtszeit damit begann, seine Wirtschaftspolitik durchzubringen –, der zweite seiner beiden Tagesordnungspunkte – das Ende des Kalten Krieges – in Angriff genommen werden konnte, indem er die kaputte sowjetische Wirtschaft mit einem Wettrüsten herausforderte. Reagan beabsichtigte eigentlich kein Wettrüsten, ebenso wenig wie Trump seine angedrohten hohen Zölle zu beabsichtigen scheint. Es war eine Drohung, um ein Ergebnis zu erzielen. Reagan schloss daraus, dass die Sowjets angesichts ihrer wirtschaftlichen Unfähigkeit, in einem Wettrüsten mitzuhalten, durch die Drohung an den Verhandlungstisch gezwungen würden und der Kalte Krieg beendet werden könnte.

Diesmal war das Problem der US-Militär-/Sicherheitskomplex, der seinen hochprofitablen sowjetischen Feind nicht verlieren wollte. Die CIA sagte Präsident Reagan, dass es ein Fehler wäre, ein Wettrüsten mit den Sowjets zu beginnen, weil sie gewinnen würden. Reagan fragte, wie eine kleinere kaputte Wirtschaft über eine größere, gut funktionierende gewinnen könne. Die CIA sagte, dass die Sowjetunion eine Planwirtschaft habe und alle Ressourcen der Wirtschaft ins Militär stecken könne, während Reagan Schwierigkeiten hätte, die Militärausgaben über 6 % des BIP hinaus zu erhöhen.

Allgemein gesprochen können Präsidenten die Positionen der CIA nicht ignorieren, wenn diese Positionen dem Militär-/Sicherheitskomplex dienen. Tut der Präsident es doch, hat der Militär-/Sicherheitskomplex einen Ausschussvorsitzenden im Kongress, der mit Wahlkampfmitteln des Militär-/Sicherheitskomplexes überflutet ist, um eine Anhörung einzuberufen. In der Anhörung „gibt“ die CIA, vom Kongress gedrängt, zu, dass die Politik des Präsidenten die USA gefährden würde, uns einem nuklearen Angriff aussetzen und all das.

Reagan, laut der Hurenpresse der Liberalen angeblich senil, verstand all das. Er schuf ein geheimes Präsidentenkomitee mit der Autorität und Macht, die CIA zu verhören, wie sie zu ihrer Schlussfolgerung gekommen war. Da er mein Buch über die sowjetische Wirtschaft gelesen und sich an meinen Dienst für ihn im Finanzministerium erinnert hatte, setzte er mich in das Komitee.

Es wurde sogar den Anti-Reagan-Mitgliedern des Komitees klar, dass die sowjetische Wirtschaft in ernsten Schwierigkeiten war. In der Tat war es selbst sowjetischen Ökonomen klar, die anfingen, darüber zu schreiben. Da die Anti-Reagan-Mitglieder (natürlich von Elite-Universitäten) keinen Atomkrieg befürworteten, stimmten sie zu, dass die CIA ihr Budget und ihre Macht schützte, indem sie das Ende des Kalten Krieges ablehnte. Reagan sagte, als er den Bericht erhielt: „Ich wusste das, aber ich brauchte einen Bericht.“

Was ich Ihnen erzähle, ist, wie die Dinge wirklich sind. Die wahre Geschichte ist nicht die offizielle Erzählung, die Sie in der Hurenpresse lesen oder in den Geschichtsbüchern, die von Hofhistorikern geschrieben werden, die sich anbiedern, um ihre Karriere voranzutreiben.

Was ich Ihnen erzähle, ist, dass die Amerikaner nichts darüber wissen, wie und was wirklich passiert, was die Wahrheit wirklich ist. Sie sitzen träge vor der Indoktrinationsmaschine und werden über die Realität gehirngewaschen. Die völlige Unverständigkeit der sorglosen amerikanischen Öffentlichkeit ist der Grund, warum sie ihr Land verloren hat.