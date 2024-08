Amerika erreicht einen traurigen Meilenstein

Ron Paul

Letzte Woche erreichte die Staatsverschuldung 35 Billionen Dollar – nur sieben Monate, nachdem sie 34 Billionen Dollar erreicht hatte. Zum Vergleich: Die Staatsverschuldung erreichte erstmals im Oktober 1981 eine Billion Dollar, fast 200 Jahre nach der Ratifizierung der Verfassung!

Die Tatsache, dass die Regierung in etwas mehr als einem halben Jahr eine Billion Dollar an Schulden angehäuft hat, wurde von Präsident Biden, Vizepräsidentin Harris und den meisten anderen US-Politikern nicht für erwähnenswert gehalten. Dies ist nicht überraschend, da die Staatsverschuldung seit den Tagen der Tea-Party-Bewegung kein zentrales Thema mehr in DC ist. Die Bemühungen der Tea-Party-Bewegung, die Aufmerksamkeit auf die Schulden zu lenken, führten zu einem parteiübergreifenden Abkommen, das nur geringfügige Ausgabenkürzungen vorsah. Tatsächlich handelte es sich bei den meisten Kürzungen nicht um echte Kürzungen. Es handelte sich lediglich um Kürzungen der “projizierten Ausgabensteigerungsrate”, d. h. die Ausgaben stiegen zwar immer noch, aber eben nicht mehr so stark wie ursprünglich geplant.

Dies war nicht das erste Mal, dass die scheinbaren Ausgabenbeschränkungen nur Schall und Rauch waren. So waren beispielsweise die Haushalts-“Überschüsse” der 1990er Jahre auf die Praxis der Regierung zurückzuführen, den Treuhandfonds der Sozialversicherung sowohl als Verbindlichkeit als auch als Aktivposten zu verbuchen, und nicht auf überparteiliche Haushaltsvereinbarungen.

Der von Donald Trump inspirierte Aufstieg eines “populistischen nationalistischen Konservatismus”, der die Staatsverschuldung nicht in den Vordergrund stellt, bedeutet, dass die Republikaner weniger Anreiz haben, überhaupt über die Verschuldung zu sprechen – abgesehen von berechtigten, wenn auch heuchlerischen Angriffen auf die übermäßigen Ausgaben von Präsident Biden und den Demokraten im Kongress. In ähnlicher Weise hat der Aufstieg einer von Bernie Sanders beeinflussten “neuen Linken” dazu geführt, dass selbst zentristische Demokraten aufhören, Lippenbekenntnisse zum Defizitabbau abzugeben.

Viele Demokraten, einschließlich derjenigen, die sich die moderne Geldtheorie zu eigen gemacht haben, stimmen mit dem ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney überein, dass “Defizite keine Rolle spielen”. Die moderne Geldtheorie geht davon aus, dass die Regierung die Verschuldung endlos erhöhen kann, solange die Zentralbank die Staatsschulden monetarisieren und die Zinssätze niedrig halten kann. Dies ist nicht wirklich modern, da die Zentralbank seit langem als “großer Ermöglicher” der Staatsverschuldung agiert.

Diejenigen, die so tun, als ob Defizite keine Rolle spielen, ignorieren die Tatsache, dass die Zinsen auf die Staatsschulden bald der größte Posten im Bundeshaushalt sein werden und bis zu 40 Prozent der Bundeseinnahmen verschlingen. Das ist nicht tragbar. Die Abwertung des Dollars infolge der Bemühungen der Federal Reserve, die Wirtschaft anzukurbeln und die Staatsschulden zu monetarisieren, wird in Verbindung mit dem zunehmenden Widerstand gegen die hyper-interventionistische Außenpolitik der USA dazu führen, dass der Status des Dollars als Weltreservewährung abgelehnt wird. Wenn dies geschieht, wird es zu einer großen Wirtschaftskrise kommen, wie sie dieses Land seit der Großen Depression nicht mehr erlebt hat.

Diese Krise könnte dazu führen, dass der Autoritarismus sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite an Zustimmung gewinnt. Das Ergebnis wird eine noch stärkere Einschränkung der wirtschaftlichen und bürgerlichen Freiheiten und eine noch kriegerischere Außenpolitik sein, bei der diejenigen, die den Status des Dollars als Reservewährung ablehnen, zum Sündenbock für die wirtschaftlichen Probleme des Landes gemacht werden.

Auf die Wirtschaftskrise kann aber auch eine Gesellschaft mit einem Minimum an Staat und mehr Freiheit folgen. Die Freiheitsbewegung ist noch im Wachstum begriffen. Diejenigen, die die Philosophie der Freiheit und der gesunden Wirtschaft verstehen, müssen weiterhin die Wahrheit über die Gefahren des Fiat-Geldes und das Wachstum der staatlichen Macht und der Staatsschulden verbreiten. Sie müssen auch die Vorteile des freien Marktes, der persönlichen Freiheit, des soliden Geldes und des Friedens vermitteln.