Amerika kann sich seinen Weg zur Größe nicht erschwindeln

Paul Craig Roberts

Letztes Jahr hat der Kongress ein Gesetz verabschiedet, das die chinesische Regierung verpflichtet, sich von TikTok zu trennen, weil das Social-Media-Unternehmen angeblich sensible Daten und Informationen über Amerikaner sammelt. Aber das tut auch die US-Regierung, und Trumps Kandidatin Tulsi Gabbard wurde vom US-Senat gezwungen, ihren Widerstand gegen die verfassungswidrige Überwachung amerikanischer Bürger durch die US-Regierung aufzugeben.

Der US-Kongress hat kein Problem damit, dass Amerikaner überwacht werden, solange es nicht die Chinesen sind, die das tun.

Wir wissen nicht, ob die Chinesen TikTok für die Überwachung nutzen. Es handelt sich um eine Anschuldigung, deren Zweck es zu sein scheint, China zu zwingen, US-Investoren eine Beteiligung an der Hälfte ihres Unternehmens zu überlassen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses ist unser böser Bulle, der sagt, er werde das Unternehmen schließen. Trump ist der gute Polizist, der eine Durchführungsverordnung erlässt, um das Unternehmen offen zu halten, während er die Kunst des Deals ausführt.

In Amerika, wo das Sherman-Kartellgesetz ein totes Gesetz ist und Monopolisierung produktive Investitionen erstickt hat, ist die Plünderung ausländischer Vermögenswerte und ausländischer Länder Amerikas Zugang zu Profiten. Amerikanische Unternehmen entlassen ihre amerikanischen Mitarbeiter und ersetzen sie durch ausländische Arbeitskräfte im Ausland oder durch Ausländer mit H-1B- und L-1-Visa, die weniger als den amerikanischen Lohn erhalten. Die eingesparten Arbeitskosten fließen in Gewinne, höhere Aktienkurse und „Leistungs“-Boni für Führungskräfte.

Aber das ist nur der Anfang der Geschichte, dass die amerikanischen Gewinne auf Plünderung beruhen. Im letzten Vierteljahrhundert haben die durch eklatante Lügen getäuschten Amerikaner Hunderte von Milliarden ihres von Washington eingenommenen Einkommens dafür ausgegeben, Frauen und Kinder zu bombardieren und zerstörte Länder zur „Demokratie“ zu führen.

Die Ukraine ist ein Beispiel dafür. Das korrupte Biden-Regime hat Hunderte von Milliarden Dollar aus den hart erarbeiteten Einkommen der Amerikaner in Form von Waffen in die Ukraine geliefert. Diese Waffen sind kein Geschenk. Sie müssen bezahlt werden, aber es sind nicht die amerikanischen Steuerzahler, deren Geld geschickt wurde, die bezahlt werden. Es sind Blackrock und US-Agrarkonzerne, denen die Ukraine ihr produktives Ackerland verkaufen muss, um die Waffen zu bezahlen. Berichten zufolge ist ein Drittel des ukrainischen Ackerlandes an amerikanische Interessen verkauft worden. In Wirklichkeit ist der Krieg in der Ukraine ein Mechanismus, um das Einkommen der Amerikaner an Blackrock zu transferieren.

Die Konservativen schimpfen über die Wohlfahrt, die durch Einkommenstransfers von hart arbeitenden Amerikanern an diejenigen finanziert wird, die von ihnen leben. Aber die schlimmsten Transfers sind diejenigen, die Washingtons Ausbeutung fremder Länder ermöglichen.

Denken Sie nur an die Energiesituation in Europa, insbesondere in Deutschland. Eine russische Gaspipeline lieferte preiswerte Energie nach Europa. Washington hat sie in die Luft gejagt. Der Ersatz ist teures amerikanisches Flüssigerdgas, dessen Kosten Industrieunternehmen wie die deutschen Automobilhersteller aus Deutschland vertreiben. Deutschland, Washingtons Marionette, bezahlt für die amerikanischen Gewinne mit deutscher Arbeitslosigkeit und sinkendem BIP. Gestern sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen dass Washingtons Sanktionen gegen russische Energie die Energiepreise in ganz Europa in die Höhe getrieben haben. Washington plündert seine eigenen Verbündeten aus, was die wahren Kosten der NATO sind.

John Perkins‘ Buch Confessions of an Economic Hit Man (Bekenntnisse eines Wirtschaftskillers) erklärt detailliert, in welchem Ausmaß sich die Vereinigten Staaten auf die Ausbeutung fremder Länder stützen und nicht auf ihre Produktionskapazität. Die New Yorker Banken, vielleicht mit Beteiligung der Weltbank, einer amerikanischen Ausbeuterinstitution, verkaufen einer Regierung der Dritten Welt ein Entwicklungspaket. Hier ist zum Beispiel ein Entwicklungsplan. Leihen Sie sich bei uns Geld, um Ihr Land zu elektrifizieren. Dies wird zu einer wirtschaftlichen Entwicklung führen, die die Mittel zur Rückzahlung der Kredite bereitstellt.

Wie Perkins einräumt, handelt es sich dabei um ein abgekartetes Spiel, bei dem oft Zahlungen an die herrschende Elite erforderlich sind, um die Kredite zu erhalten.

Wenn die versprochene Entwicklung nicht eintritt und keine Einnahmen zur Rückzahlung der Kredite vorhanden sind, wird der korrupte Internationale Währungsfonds (IWF) eingeschaltet. Der IWF sagt dem Land, das durch die US-Kredite und die Korruption der Führer, die dafür bezahlt wurden, sie aufzunehmen, ruiniert ist, dass, wenn ihr nicht zahlt, euer Kredit ruiniert wird und ihr keine Kredite mehr aufnehmen könnt.

Der IWF hat einen Plan, wie sie sich aus ihrer gefährlichen Lage befreien können: Verkaufen Sie Vermögenswerte wie Energie, Mineralien, geschütztes Holz in den nationalen Wäldern, Fischereirechte und akzeptieren Sie einen amerikanischen Luftwaffenstützpunkt. Indem man sein Land den Amerikanern überlässt, kann man seine Rechnungen bezahlen.

Die Welt funktioniert schon seit vielen Jahrzehnten auf diese Weise. Marinekommandant Smedley Butler sagte, dass er und seine Marines die Vollstrecker für die New Yorker Banken waren.

Die korrupte EU hat dasselbe mit Griechenland gemacht. Ich habe darüber berichtet, ebenso wie Michael Hudson und James Galbraith. Die nordeuropäischen Länder haben Griechenland verschuldet, indem sie der korrupten griechischen Regierung Schmiergelder zahlten. Die Griechen konnten nicht zahlen, also wurde Griechenland gezwungen, seine kommunalen Wasserversorgungssysteme, seine Häfen und seine geschützten Inseln zu verkaufen, dem Staatshaushalt die Mittel für Bildung, medizinische Versorgung und Sozialleistungen zu entziehen und Regierungsangestellte zu entlassen, damit die griechischen Steuerzahlungen an deutsche Banken umgeleitet werden konnten. So viele griechische Frauen wurden zur Prostitution gezwungen, dass der Preis für einen Trick auf den Preis für ein Sandwich reduziert wurde. Sie können die Artikel auf meiner Website finden (… und im Archiv von antikrieg.com).

Die MAGA-Amerikaner müssen zur Einsicht gebracht werden, dass nicht nur Amerika wiederhergestellt werden muss, sondern dass dies ohne Ausbeutung anderer geschehen muss. Washington ist für massive Verbrechen verantwortlich, zusätzlich zu denen, die die Amerikaner erlitten haben.

Die Rechenschaftspflicht steht an. Wird Trump diese Rechenschaftspflicht anerkennen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, oder wird er sie als Teil der Profitdimension des „Making America great again“ fortsetzen?