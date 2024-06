Amerikas hässliche Geschichte mit dem Internationalen Strafgerichtshof

Ted Snider

Am 20. Mai kündigte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs an, dass er Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie gegen die Hamas-Führer Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh und Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri beantragen werde.

Politiker in Washington wetterten gegen das Gericht und begannen mit Vorbereitungen, um Druck auf den IStGH auszuüben, damit dieser die Verhaftungen nicht weiterverfolgt. Netanjahu und Gallant, so die Vereinigten Staaten, sollten in Ruhe gelassen oder den israelischen Gerichten überlassen werden.

Die Hamas-Funktionäre sollten nach Ansicht des Außenministeriums zur Rechenschaft gezogen werden, aber nicht vom IStGH. „Die israelische Regierung sollte sie auf dem Schlachtfeld zur Rechenschaft ziehen. Und wenn nicht auf dem Schlachtfeld, dann vor einem Gericht”, sagte Außenministeriumssprecher Matthew Miller. „Wir sind absolut der Meinung, dass die Hamas zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Das könnte entweder im Zuge von Kriegsanstrengungen durch Israel geschehen. Es könnte sein, dass sie getötet wird. Es könnte sein, dass sie vor einem israelischen Gericht zur Rechenschaft gezogen wird.“

Der Kongress will die Führung bei der Bestrafung des IStGH übernehmen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson sagte: „Der Kongress prüft alle Möglichkeiten, einschließlich Sanktionen, um den IStGH zu bestrafen und sicherzustellen, dass seine Führung mit Konsequenzen rechnen muss, wenn sie fortfährt.“

Vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats wurde Außenminister Antony Blinken gefragt, ob das Weiße Haus an einer Gesetzgebung mitarbeiten würde, die „die Frage einschließt, ob der IStGH seine Nase in die Angelegenheiten von Ländern steckt, die ein unabhängiges, legitimes, demokratisches Rechtssystem haben.“ Blinken antwortete, dass er „dazu verpflichtet ist, das zu tun“. Er fügte hinzu: „Wir wollen mit Ihnen auf einer parteiübergreifenden Basis zusammenarbeiten, um eine angemessene Antwort zu finden“ und dass „es keine Frage ist, dass wir uns die angemessenen Schritte ansehen müssen, um mit einer zutiefst falschen Entscheidung umzugehen.“

Blinken sagte dem Unterausschuss für Haushaltsmittel des Senats auch, er würde es „begrüßen“, an „parteiübergreifenden“ Sanktionen gegen den IStGH zu arbeiten. Das Weiße Haus erwägt jedoch möglicherweise andere Maßnahmen gegen den IStGH, die keine Sanktionen beinhalten.

Am 28. Mai sagte der Sprecher des Weißen Hauses John Kirby, dass Sanktionen „nicht die richtige Antwort“ auf die IStGH -Haftbefehle seien. Es ist nicht so, dass das Weiße Haus den IStGH nicht bestrafen würde, sondern dass „Sanktionen gegen den IStGH kein wirksames oder geeignetes Mittel sind, um die Bedenken der USA auszuräumen“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, und fügte hinzu, dass das Weiße Haus „mit dem Kongress an anderen Optionen arbeiten wird, um gegen die Übergriffe des IStGH vorzugehen.“

Dennoch bleibt das Weiße Haus fest entschlossen, die Überlegungen des IStGH, einen Haftbefehl gegen Netanjahu auszustellen, zu vereiteln. „Lassen Sie es mich klar ausdrücken“, sagte Biden, „wir lehnen den Antrag des IStGH auf Haftbefehle gegen israelische Führer ab.“

Washington hat seine Argumentation darauf gestützt, dass das Rechtssystem einer demokratischen Nation vorrangig handeln sollte. Marjorie Cohn, emeritierte Juraprofessorin an der Thomas Jefferson School of Law und Dekanin der People’s Academy of International Law, sagte mir, dass „der IStGH nach dem Prinzip der ‚Komplementarität‘ arbeitet. Das bedeutet, dass der Gerichtshof nur dann die Zuständigkeit für einen Fall übernimmt, wenn das Heimatland des Angeklagten nicht in der Lage oder nicht willens ist, ihn rechtlich zur Verantwortung zu ziehen.“

Das Weiße Haus argumentierte auch, dass Israel kein Mitglied des IStGH sei und das Gericht daher keine Zuständigkeit für Tel Aviv habe. Darüber hinaus erklärte die Regierung Biden, dass die Vereinigten Staaten, da sie kein Mitglied sind, das Gericht nicht unterstützen oder befolgen müssten.

Die USA haben jedoch den jüngsten IStGH-Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen seines Vorgehens in der Ukraine voll unterstützt. Russland und die Ukraine sind ebenfalls keine Mitglieder des IStGH.

Biden befürwortete den Haftbefehl gegen Putin. „Ich denke, er ist gerechtfertigt“, sagte er. „Aber die Frage ist, ob der IStGH auch von uns international anerkannt wird. Aber ich denke, das ist ein sehr starkes Argument.“ Blinken forderte alle Mitgliedsstaaten des IStGH auf, dem Haftbefehl gegen Putin Folge zu leisten. Auf die Frage, ob die europäischen Verbündeten Putin „ausliefern“ sollten, antwortete Blinken: „Ich denke, jeder, der dem Gerichtshof angehört und Verpflichtungen hat, sollte seinen Verpflichtungen nachkommen.“

Ein Reporter fragte, ob sich die Politik der Regierung gegenüber Israel auf die Zusammenarbeit des Verteidigungsministeriums mit dem Internationalen Strafgerichtshof auswirken würde, um Beweise für die Ukraine zu liefern. Verteidigungsminister Lloyd Austin antwortete: „Was die Frage betrifft, ob wir den IStGH weiterhin bei Verbrechen in der Ukraine unterstützen werden, ja, wir setzen diese Arbeit fort.“

Der unterschiedliche Standard für Freunde und Feinde hat Folgen über den IStGH hinaus. Sie nährt den Eindruck der globalen Mehrheit und der neu entstehenden multipolaren Welt, dass die USA die universelle Anwendung des Völkerrechts zugunsten der eigennützigen Anwendung der regelbasierten Ordnung aufgegeben haben. Dadurch wird das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt und ihr Streben nach Hegemonie weiter geschädigt.

Der IStGH war für die Ausstellung eines Haftbefehls gegen Putin zuständig, weil die Ukraine 2014 die Ad-hoc-Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs akzeptiert hat, was bedeutet, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord, nicht aber Verbrechen der Aggression, die auf ukrainischem Hoheitsgebiet begangen wurden, vom IStGH verfolgt werden können.

Palästina ist jedoch ein Beobachterstaat in der UN-Generalversammlung und hat dem IStGH auch die Zuständigkeit für sein Gebiet, einschließlich des Gazastreifens, eingeräumt. Am 5. Februar 2021 entschied der IStGH, dass er auch für Palästina zuständig ist. Außerdem hat Palästina, anders als die Ukraine, das Römische Statut des IStGH unterzeichnet.

Die Vereinigten Staaten erkennen den IStGH nicht an. Im Jahr 1998 nahmen 160 Länder an einer Konferenz zur Ausarbeitung des Römischen Statuts teil. Viele dieser Länder sprachen sich für eine universelle Gerichtsbarkeit aus, die dem neuen Gericht die Zuständigkeit für Verbrechen überall auf der Welt verleihen würde. Die USA blockierten diese universelle Zuständigkeit und bestanden darauf, dass der IStGH nur für Verbrechen zuständig sein sollte, die in Ländern begangen wurden, die das Römische Statut freiwillig unterzeichnet hatten. Dies war ein Schlupfloch, das die USA in Zukunft ausnutzen wollten.

Im Jahr 2000 unterzeichnete Präsident Bill Clinton das Römische Statut, leitete es aber nicht zur Ratifizierung an den Senat weiter. Zwei Jahre später zog Präsident George W. Bush die Unterschrift zurück. Damit war sichergestellt, dass der IStGH keine Amerikaner wegen Kriegsverbrechen anklagen konnte.

Dies war für die Vereinigten Staaten immer ein wichtiges Anliegen. Gegenwärtige und ehemalige Beamte sagten der New York Times im Jahr 2023: „Amerikanische Militärs lehnen es ab, dem Gerichtshof bei den Ermittlungen gegen Russen zu helfen, weil sie befürchten, einen Präzedenzfall zu schaffen, der dem Gerichtshof den Weg zur Verfolgung von Amerikanern ebnen könnte.“ Nach der Entscheidung, einen Haftbefehl gegen Netanjahu zu beantragen, sagte Mike Johnson: „Wenn der IStGH israelische Führer bedrohen darf, könnten unsere die nächsten sein.“

Um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht, erließ die Bush-Regierung 2002 das Gesetz zum Schutz amerikanischer Staatsbediensteter (American Servicemembers’ Protection Act) oder das „Haager Invasionsgesetz“, wie es genannt wurde. Das Gesetz ermächtigt die USA, „alle erforderlichen Mittel einzusetzen, um die Freilassung von US-Personen und verbündeten Personen zu erwirken, die vom Gerichtshof, in dessen Auftrag oder auf dessen Ersuchen gefangen gehalten werden“.Um doppelt sicher zu gehen, verbot das Gesetz „die Bereitstellung von US-Militärhilfe … für die Regierung eines Landes, das eine Partei des Gerichtshofs ist“. Dieses Verbot wurde 2004 durch den Nethercutt-Amendment auf mehrere andere Arten von Wirtschaftshilfe ausgedehnt. NATO-Länder und wichtige Nicht-NATO-Verbündete waren davon ausgenommen. Für alle anderen Länder – es sei denn, der Präsident erachtete sie als wichtig für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten – gab es nur einen Weg zur Befreiung. Dieser bestand darin, mit den Vereinigten Staaten ein Abkommen nach Artikel 98 des Römischen Statuts zu schließen, in dem sie sich verpflichten, keine Amerikaner an den IStGH auszuliefern, um „den Internationalen Strafgerichtshof daran zu hindern, gegen Angehörige der Vereinigten Staaten, die sich in einem solchen Land aufhalten, vorzugehen“.

WikiLeaks enthüllte Hunderte von Kabeln, die zeigen, wie die USA die Androhung von Sanktionen nutzten, um Länder zu Artikel 98-Abkommen zu zwingen. In einem vertraulichen US-Kabel aus Honduras vom Dezember 2002 heißt es: „Die USA werden den Ländern helfen, die Artikel-98-Abkommen unterzeichnen, und die Hilfe für die Länder kürzen, die dies nicht tun.“

Die Vereinigten Staaten bemühten sich um Vereinbarungen mit 77 Ländern, die dem Internationalen Strafgerichtshof beigetreten sind, „um Auslieferungen von Amerikanern nach Den Haag unmöglich zu machen.“ Sie übten erheblichen Druck aus. Der rumänische Außenminister sagte, er könne sich „an nichts erinnern, worauf sie so viel Gewicht oder Interesse gelegt hätten“.

Die Europäische Union teilte ihren Mitgliedstaaten mit, dass der Abschluss eines Abkommens nach Artikel 98 mit den USA „unvereinbar“ mit ihren Verpflichtungen gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof wäre. Human Rights Watch erklärte, das Ziel der USA sei es, „das militärische und zivile Personal der USA von der Gerichtsbarkeit des IStGH auszunehmen“, und dass die Unterzeichnung der „Straffreiheitsabkommen … ihre rechtlichen Verpflichtungen gemäß dem Römischen Statut verletzen würde“. Schließlich unterzeichneten mindestens einhundert Länder Artikel 98-Abkommen mit den Vereinigten Staaten.

Die lange Liste der mit Sanktionen belegten Länder wurde schließlich zum Bumerang für die Vereinigten Staaten und führte dazu, dass die Länder Russland und China um Hilfe baten und die US-Kriege gegen Terror und Drogen behinderten. Sie wurden nach und nach fallen gelassen.

Als der Internationale Strafgerichtshof im Jahr 2020 versuchte, die amerikanische Anwendung von Folter gegen Gefangene des Terrorismus zu untersuchen, verhängten die USA Sanktionen gegen Gerichtsbeamte. Die Regierung Biden hob die Sanktionen 2021 wieder auf. Als der IStGH seine Ermittlungen in Afghanistan wieder aufnahm, beschloss er, sich auf die Taliban und den Islamischen Staat in der Provinz Chorasan zu konzentrieren und die mutmaßlichen Verbrechen der USA „in den Hintergrund treten zu lassen“.

Was auch immer die Absicht der USA ist – ob es darum geht, ihre Freunde oder sich selbst zu schützen -, die heuchlerisch selektive Anwendung ihrer Politik untergräbt die Universalität des Völkerrechts. Sie verstärkt auch die Wahrnehmung der globalen Mehrheit und der neu entstehenden multipolaren Welt, dass die USA nicht länger ein Befürworter des Völkerrechts sind, sondern einer auf Regeln basierenden Ordnung, auf die sie sich berufen, wenn es ihnen oder ihren Freunden passt, und die sie nicht anwenden, wenn es ihnen nicht passt.