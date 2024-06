Russland, SCO, BRICS: Die Normalisierung von Afghanistan

Von Pepe Escobar

Die ganze Russland-Taliban-Affäre umfasst ein riesiges Paket, das Öl, Gas, Mineralien und jede Menge Eisenbahnverbindungen beinhaltet.

Am vergangenen Sonntag hatte ich in Doha ein Treffen mit drei hochrangigen Vertretern des Politischen Büros der Taliban in Katar, darunter ein Gründungsmitglied des Gremiums (2012) und ein wichtiger Beamter der früheren Taliban-Regierung von 1996-2001. Im gegenseitigen Einvernehmen sollten ihre Namen nicht veröffentlicht werden.

Das herzliche Treffen wurde von Professor Sultan Barakat vermittelt, der am College of Public Policy der Hamad bin Khalifa University lehrt – einem hervorragenden, makellosen Campus außerhalb von Doha, der Studenten aus dem gesamten globalen Süden anzieht. Prof. Barakat ist einer der wenigen – diskreten – Akteure, die über alles Bescheid wissen, was in Westasien und in seinem Fall auch im Schnittpunkt von Zentral- und Südasien von Bedeutung ist.

Mit meinen drei Taliban-Gesprächspartnern sprachen wir ausgiebig über die Herausforderungen der neuen Taliban-Ära, neue Entwicklungsprojekte, die Rolle Russlands und Chinas sowie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). Sie waren besonders neugierig auf Russland und stellten mehrere Fragen.

Professor Barakat arbeitet an einem parallelen Thema. Er leitet die Arbeit des Afghanistan Future Thought Forum, dessen 9. Sitzung Mitte Mai in Oslo stattfand und an dem 28 Afghanen – Männer und Frauen – sowie eine Reihe von Diplomaten aus dem Iran, Pakistan, Indien, China, der Türkei, den USA, dem Vereinigten Königreich und der EU teilnahmen.

Die wichtigsten Diskussionen auf dem Forum drehen sich um das äußerst komplexe Thema der Zusammenarbeit der Taliban mit der unscharfen „internationalen Gemeinschaft“. In Doha habe ich meine drei Gesprächspartner direkt gefragt, was die oberste Priorität der Taliban ist: „Das Ende der Sanktionen“, antworteten sie.

Dazu muss der UN-Sicherheitsrat seine Entscheidung aus dem Jahr 2003, mehrere Mitglieder der Taliban als terroristische Organisation einzustufen, rückgängig machen, und gleichzeitig müssen die Diskriminierung/Dämonisierung/Sanktionen durch Washington aufhören. Wie es aussieht, ist das noch ein enormes Unterfangen.

Das Forum – die nächste Sitzung soll in Kabul stattfinden, möglicherweise im Herbst – arbeitet geduldig Schritt für Schritt. Es geht darum, dass beide Seiten nach und nach Zugeständnisse machen und Vertrauen aufbauen, und dafür ist es unerlässlich, einen von den Vereinten Nationen anerkannten Vermittler oder „Berater für Normalisierung“ zu ernennen, der den gesamten Prozess überwacht.

In diesem Fall ist die volle Unterstützung durch die UN-Sicherheitsratsmitglieder Russland und China unerlässlich.

Wir sind die Taliban, und wir meinen es ernst

Ich verließ das Treffen in Katar mit dem Eindruck, dass positive Schritte – im Sinne einer Normalisierung Afghanistans insgesamt – möglich sind. Und dann hat eine magische Intervention das ganze Spiel umgedreht.

Am Tag nach unserem Treffen, bevor ich von Doha nach Moskau abreiste, teilten sowohl das russische Außen- als auch das Justizministerium Präsident Putin mit, dass die Taliban von der russischen Liste der terroristischen Organisationen gestrichen werden könnten.

Der außerordentlich kompetente Zamir Kabulov, Putins Sonderbeauftragter für Afghanistan, brachte es direkt auf den Punkt: Ohne die Streichung der Taliban von der Liste kann Russland die neue Regierung in Kabul nicht anerkennen.

Und wie ein Uhrwerk lud Moskau am selben Tag die Taliban zur Teilnahme am Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF) ein, das am kommenden Mittwoch beginnt.

Kabulow stellte fest, dass „die Afghanen traditionell an einer weiteren Zusammenarbeit beim Kauf von Erdölprodukten in Russland und anderen stark nachgefragten Gütern interessiert sind. Natürlich wird es in Zukunft möglich sein, über die Transitkapazitäten Afghanistans zu sprechen, um den Handelsumsatz auszuweiten.“

Und dann machte Außenminister Sergej Lawrow, ebenfalls am selben Tag, während Putins offiziellem Besuch in Taschkent, den Deal fast perfekt, indem er sagte, dass die Normalisierung der Taliban die objektive Realität widerspiegelt: „Sie sind die wahre Macht. Afghanistan ist uns nicht gleichgültig. Auch unseren Verbündeten, insbesondere in Zentralasien, ist dies nicht gleichgültig. Dieser Prozess spiegelt also ein Bewusstsein für die Realität wider.“

Kasachstan hat sein „Realitätsbewusstsein“ bereits unter Beweis gestellt: Die Taliban wurden im vergangenen Jahr von der Terrorliste Astanas gestrichen. In Russland werden die Taliban in der Praxis von der Terrorliste gestrichen, wenn der Oberste Gerichtshof dem zustimmt. Das könnte sogar innerhalb der nächsten 2 Monate geschehen.

Diese Liebesaffäre kommt mit einem großen Paket

Die Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und den Taliban ist aus mehreren Gründen unvermeidlich. Die höchste Priorität hat sicherlich die regionale Sicherheit – was gemeinsame Anstrengungen zur Bekämpfung der undurchsichtigen, dunklen, destabilisierenden Rolle von ISIS-K impliziert, einem terroristischen ISIS-Ableger, der im Verborgenen von CIA/MI6 aktiv als Mittel zum Teilen und Herrschen unterstützt wird. FSB-Direktor Alexander Bortnikov ist sich völlig bewusst, dass ein stabiles Afghanistan eine stabile Taliban-Regierung bedeutet.

Und diese Ansicht wird von der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) insgesamt geteilt. Afghanistan ist ein Beobachter der SOZ. In den nächsten zwei Jahren wird es unweigerlich Vollmitglied werden und damit seine Normalisierung konsolidieren.

Und dann ist da noch die bevorstehende Bonanza der Verbindungskorridore, die für Russland ebenso wichtig ist wie für China. Peking baut ein weiteres Wunderwerk des Straßenbaus durch den Wakhan-Korridor, um Xinjiang mit dem Nordosten Afghanistans zu verbinden. Und dann ist geplant, Kabul in den Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) einzubinden: geoökonomische Integration in Windeseile.

Moskau – und auch Neu-Delhi – haben ein Auge auf die Nebeneffekte des multimodalen Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INSTC), der Russland, den Iran und Indien miteinander verbindet. Der Hafen von Chabahar im Iran ist ein wichtiger Knotenpunkt für die indische Seidenstraße, die das Land mit Afghanistan und darüber hinaus mit den zentralasiatischen Märkten verbinden soll.

Hinzu kommen die noch nicht ausgebeuteten afghanischen Bodenschätze im Wert von mindestens 1 Billion Dollar. Lithium eingeschlossen.

Kabul plant außerdem den Bau von nicht weniger als einem russischen Drehkreuz für den Energieexport nach Pakistan – alles im Rahmen eines bevorstehenden pakistanisch-russischen strategischen Energieabkommens.

Was Putin dem pakistanischen Premierminister Shebhaz Sharif am Rande des SOZ-Gipfels in Samarkand im Jahr 2022 sagte, ist von großer Bedeutung: „Das Ziel ist es, Gas aus Russland über eine Pipeline nach Pakistan zu liefern (…) Einige Infrastrukturen sind in Russland, Kasachstan und Usbekistan bereits vorhanden.“ Nun kommt Afghanistan ins Spiel.

Was die Verbindungskorridore betrifft, so gibt es ein neues, großes Kind auf dem Block – laut einer Absichtserklärung, die im November 2023 am Rande des Internationalen Verkehrsforums der SOZ in Taschkent unterzeichnet wurde: den Verkehrskorridor Belarus-Russland-Kasachstan-Usbekistan-Afghanistan-Pakistan.

Das fehlende Teil in diesem faszinierenden Puzzle ist die Verbindung der bereits bestehenden Eisenbahnstrecken Weißrussland-Russland-Kasachstan-Usbekistan mit einer brandneuen Eisenbahnstrecke Pakistan-Afghanistan-Usbekistan. Mit dem Bau der letzten beiden Abschnitte dieses pakistanisch-afghanisch-usbekischen Projekts wurde erst vor wenigen Monaten begonnen.

Genau dieses Projekt war Gegenstand der gemeinsamen Erklärung, die Putin und der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev Anfang dieser Woche in Taschkent abgaben.

Wie TASS berichtete, „bewerteten Putin und Mirziyoyev das erste Treffen der Arbeitsgruppe zur Entwicklung des multimodalen Verkehrskorridors Belarus-Russland-Kasachstan-Usbekistan-Afghanistan-Pakistan, das am 23. April 2024 in der usbekischen Stadt Termez stattfand, positiv.“

Bei der ganzen Russland-Taliban-Affäre geht es also um ein riesiges Paket, das Öl, Gas, Mineralien und jede Menge Eisenbahnverbindungen umfasst.

Es besteht kein Zweifel daran, dass auf dem bevorstehenden Forum in St. Petersburg viele weitere interessante Details bekannt werden, da eine Delegation der Taliban, darunter ihr Arbeitsminister und der Leiter der Industrie- und Handelskammer, anwesend sein wird.

Und es gibt noch mehr: Afghanistan unter Taliban 2.0 wird mit Sicherheit zum nächsten BRICS+-Gipfel im Oktober in Kasan eingeladen werden. Wir sprechen hier von einer strategischen Mega-Konvergenz. Der UN-Sicherheitsrat sollte sich besser beeilen, um Afghanistan für die „internationale Gemeinschaft“ zu normalisieren. Oh, Moment: Wen interessiert das schon, wenn Russland-China, die SCO und die BRICS es bereits tun.