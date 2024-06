Das einigende Prinzip: Warum die politischen Spaltungen in den USA heute nicht zu kitten sind

Von Brandon Smith

Kürzlich sah ich einen kurzen Dokumentarfilm über die Geschichte des politischen Diskurses und der Spaltung in den USA, und er brachte mich zum Nachdenken darüber, wie die internen Konflikte der Vergangenheit mit den grassierenden sozialen Kämpfen zusammenhängen könnten, mit denen die Amerikaner heute zu kämpfen haben. Von frühen Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Gründervätern über brisante Themen wie das Aufwiegelungsgesetz, das Zentralbankwesen und stehende Armeen bis hin zu epischen und katastrophalen Feuersbrünsten wie dem Bürgerkrieg war Amerika noch nie in allen Fragen “einer Meinung”.

Im Großen und Ganzen geht man jedoch seit langem davon aus, dass die Amerikaner selbst dann, wenn wir ausrutschen und in Unordnung geraten, eine gemeinsame Basis finden und gemeinsam in die Zukunft gehen werden. Das ist ein schöner Gedanke, aber was ist, wenn dieses Ideal nicht mehr gilt?

Es gibt einige Leute, die behaupten, dass es für die USA nie eine goldene Ära gab, dass wir immer zerstörerisch, ausbeuterisch oder “imperialistisch” waren. Natürlich ist es sehr einfach, einen bestimmten Zeitraum durch die Linse der modernen Sensibilität zu betrachten und ein Urteil zu fällen. Was wir heute tun würden, ist nicht unbedingt das, was wir gestern getan hätten. Wir können die Männer und Frauen der Vergangenheit nicht einfach verurteilen, ohne zumindest anzuerkennen, dass wir die Probleme ihrer Zeit wahrscheinlich nie aus ihrer Perspektive sehen werden.

Die politische Linke verstößt am eklatantesten gegen diesen Grundsatz. Sie hat die schlechte Angewohnheit, die Geschichte im Sinne ihres aktuellen ideologischen Kults umzuschreiben und ihre Tabus auf Zeitabschnitte anzuwenden, in denen die Zivilisation ganz andere Vorstellungen davon hatte, wie sie funktionieren sollte. Die fortschrittliche Philosophie ist teilweise im “Futurismus” verwurzelt, der Idee, dass alle alten Ideen und Vorgehensweisen aufgegeben werden müssen, um Platz für neue Methoden zu schaffen. Mit anderen Worten: Sie glauben, dass alles “Neue” besser ist und angenommen werden muss.

Offen gesagt, hat sich diese Theorie noch nie als richtig erwiesen. Nicht jede alte Idee sollte aufgegeben werden und nicht jede neue Methode ist besser. Tatsächlich sind die meisten Ideen, die Linke für neu halten, in Wirklichkeit sehr alt. DEI (Diversity, Equity and Inclusion) ist nicht bahnbrechend, sondern nur eine andere Form des Marxismus, die auf persönlicher Identität und nicht auf der traditionellen Klassenpolitik basiert.

Willst du wissen, was DEI wirklich ist? Es ist ein Vehikel für Zwangsassoziation.

Die Zwangsvereinigung dient dazu, die Bevölkerung in eine homogene Suppe zu pressen, einen Bienenstock ohne individuelle Gedanken oder das Recht, destruktive Gruppen und Ideologien zu diskriminieren. Aber wenn Amerika heute eine Agenda der Zwangsvereinigung erlebt, dann müssen wir uns fragen: Was ist damit zu gewinnen? Warum werden Menschen, die sich auf allen Ebenen grundsätzlich widersprechen, gezwungen, in einer Gesellschaft zu koexistieren? Warum wollen die Machthaber das so unbedingt?

Nun, für die zentralen Planer (gewöhnlich Sozialisten/Globalisten) ist Stammesdenken ein großes Tabu. Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, sind inakzeptabel. Wenn die Bevölkerung glaubt, sie könne sich trennen und anders leben, wie kann dann das Establishment weiter bestehen? Um eine Eine-Welt-Regierung zu erreichen, müssen ALLE Trennungen beseitigt werden und jeder muss die Verfechter der “Einheit” entweder lieben oder fürchten.

Die Trennung muss also verteufelt werden. Das Problem ist, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Bevölkerung zu einem Zusammenschluss zu erpressen, jedenfalls nicht auf lange Sicht. Eine Gruppe ist eine Abstraktion ohne Form; sie bedeutet nichts, solange die beteiligten Individuen nicht ein verbindendes Prinzip teilen. Wenn ich mir die politischen Auseinandersetzungen in der Geschichte anschaue, stelle ich fest, dass es einen entscheidenden Faktor gibt, der in vergangenen Konflikten existierte und heute NICHT mehr existiert.

Selbst in den schlimmsten Zeiten, einschließlich des Bürgerkriegs, hatten beide Seiten der Spaltung die gleichen Grundprinzipien und Moralvorstellungen. Sie hatten viele der gleichen Werte, eine gemeinsame Religion und ein gemeinsames Verständnis der Realität. Sie waren Menschen, die durch dieselbe amerikanische Seele verbunden waren, sie waren sich lediglich in einzelnen Fragen uneinig. Das Ziel beider Seiten war das Überleben Amerikas und seines grundlegenden Erbes, auch wenn sie sich nicht immer an jeden Aspekt der Verfassung oder die damalige Führung hielten. Das ist im Jahr 2024 nicht mehr der Fall.

Oberflächlich betrachtet ist es offensichtlich, dass es nie zu einer friedlichen Versöhnung zwischen progressiven Wählern und Konservativen/Unabhängigen kommen wird. Entweder die eine oder die andere Seite muss gehen, und ich denke, die Mehrheit der Menschen in den USA will, dass die Linken gehen.

Um das klarzustellen: Ich will nicht sagen, dass alle Menschen auf der politischen Linken genau gleich sind. Es gibt definitiv ein politisches Spektrum, das von traditionellen Liberalen bis zu extremen Aktivisten reicht. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass im Moment die Eiferer des Erwachens die Hebel der Macht und des Einflusses innerhalb der Demokratischen Partei und der linken Medien kontrollieren. Sie haben auch die ausdrückliche Unterstützung aller wichtigen Institutionen, von Unternehmen über NROs bis hin zur Regierung.

Man sieht nicht viele durchschnittliche Demokraten, die den Mut haben, aufzustehen und ihre eigene Seite zu kritisieren, selbst wenn sie wissen, dass etwas sehr Falsches passiert. Sie machen das Programm entweder aus Faulheit oder aus Angst mit. Bei den Konservativen ist es genau umgekehrt. Die Konservativen scheinen nichts organisieren zu können, weil wir uns ständig uneinig sind, wenn es um Lösungen geht.

Und vergessen wir nicht die Zaungäste da draußen. Es ist sicher schön, sich immer aus dem Getümmel herauszuhalten und im Hintergrund zu bleiben, während man so tut, als ob man “über allem steht”. Das ist eine sehr bequeme Position, denn sie erlaubt es einem, Risiken zu vermeiden und gleichzeitig den Anschein zu erwecken, als würde man den Königsweg gehen. Ähnlich wie ein schlüpfriger Akademiker, der seine Position in einer Debatte nie definiert, so dass er seine Argumente aus einer Laune heraus ändern kann.

Das Problem ist, dass es Zeiten gibt, in denen eine Seite Recht hat und die andere völlig im Unrecht ist, auch wenn Zaungäste das nicht zugeben wollen. Manchmal gibt es keinen Mittelweg.

Viele Gemäßigte wachen endlich auf und erkennen die Schrecken der kollektivistischen Bewegungen in unserer Mitte. Vielleicht waren es die pandemischen Abriegelungen oder die versuchte Trans-Indoktrination von Kindern oder die verstörte Natur der linksextremen Aktivisten auf den Straßen, aber irgendwo auf dem Weg haben die Gemäßigten schließlich erkannt, dass die Konservativen in vielen Dingen RECHT hatten. Wir haben schon vor Jahren für ihre Freiheiten gekämpft, während sie sich cool verhielten und sich fragten, worum es bei dem ganzen Wirbel ging.

Es gibt viele Faktoren, die die Konservativen (und viele Gemäßigte) von der politischen Linken unterscheiden, aber der Kern des Unterschieds ist so tief und beunruhigend, dass er schwer zu quantifizieren ist. Ich kann es nur so zusammenfassen:

1) Das verbindende Prinzip der Linken ist die Dekonstruktion. Sie finden ihren Sinn oder Zweck im Abreißen und Zerstören dessen, was andere Menschen aufgebaut haben.

2) Das verbindende Prinzip der Konservativen ist es, das aufzubauen und zu schützen, was sich bewährt hat.

Die besten Voraussetzungen für den Erfolg der Menschheit sind Freiheit mit Verantwortung, freie Märkte und Leistungsgesellschaft. Alles Dinge, die wir zu bewahren versuchen, und alles Dinge, die Linke in die Luft jagen wollen.

Für die Progressiven ist die wichtigste Frage: Was passiert, wenn sie das letzte Gebäude zerstört haben? Was kommt dann? Wenn die Demontage von Systemen ihr vereinigendes Prinzip ist, was werden sie dann tun, wenn sie nichts mehr zu demontieren haben? Was passiert, wenn jeder Teller im Porzellanladen zerbrochen ist? Sie sind nicht in der Lage, eine neue und funktionierende Gesellschaft zu schaffen, also brauchen sie ein Fundament von außen.

In diesem Punkt unterscheide ich die Globalisten von den typischen Linken. Globalisten sind zwar im Kern Linke, aber sie sind auch Baumeister, und das nicht auf eine gute Art. Globalisten bauen keine Gesellschaften auf, sie bauen Gefängnisse. Sobald die nützlichen Idioten auf der Linken die Arbeit der Dekonstruktion Amerikas beendet haben, planen die Globalisten, mit einem neuen Ideal, einer neuen Religion, einer neuen Stiftung, die auf der Anbetung DERSELBEN basiert, einzutreten.

Hier finden wir die größte Spaltung von allen – die geistige Natur unserer Sackgasse.

Freiheit kann in der Tat ein einigendes Prinzip sein, aber es muss Freiheit in Verbindung mit Weisheit und moralischem Kompass sein. Das heißt, Freiheit allein ist nicht genug.

Ich war noch nie ein Verfechter des Konzepts der Theokratie, und ich habe viele Skrupel, wenn es um “irdische” religiöse Organisationen geht. Alles, was von Menschen regiert wird, kann korrumpiert werden. Aber ich akzeptiere auch, dass Amerika von einer mehrheitlich christlichen Gesellschaft aufgebaut wurde, die ganzheitlichen christlichen Werten folgt. Ich denke nicht, dass jeder Amerikaner Christ sein muss. Die Gründerväter haben verstanden, dass Religionsfreiheit unerlässlich ist. Aber wir müssen die Tatsache anerkennen und akzeptieren, dass das Land am besten funktioniert, wenn das Christentum im Vordergrund steht. Zumindest gibt es einen verbindenden moralischen Kodex, der den Rahmen zusammenhält.

Außerdem wäre es viel einfacher, christliche Sozialsysteme mit Wissenschaft und kritischem Denken in Einklang zu bringen, als freiheitsliebende Amerikaner mit linksextremen Kollektivisten zu versöhnen. Der “Woke”-Kult ist heute viel wissenschaftsfeindlicher als die Christen; sie weigern sich sogar, die menschliche Biologie anzuerkennen. Ich glaube auch, dass das Christentum zusammen mit neueren Generationen von Konservativen wächst, die mehr Respekt vor Skepsis haben. Wir könnten eine Renaissance erleben, die sich auf die Wege großer christlicher Denker wie Thomas von Aquin oder C.S. Lewis begibt.

Ich beobachte, dass die alte blinde Hingabe an die Republikanische Partei auf der Strecke bleibt und dass man sich mehr darauf konzentriert, was Politiker erreichen, als auf das, was sie versprechen. Ich beobachte, dass die Menschen auf der Rechten den Wert von Comedy und Popkultur stärker anerkennen, was für die Konservativen immer ein Problem gewesen ist. Und ich erlebe, dass die Wissenschaft dem religiösen Denken Türen öffnet, anstatt sie zu schließen. Da die Menschheit immer tiefer in die Quantenphysik, die Kosmologie und sogar die Geisteswissenschaften vordringt, erfordert unsere Beziehung zum Jenseits die Berücksichtigung des Physischen UND des Metaphysischen.

Das ist eine Sache, die die Progressiven in Rage bringen und ihnen den Schaum vor dem Mund verursachen würde. Für sie muss die Wissenschaft immer im Dienste ihrer Ziele stehen, sonst hat sie keinen Wert mehr, und eines ihrer Hauptanliegen ist die Auslöschung des Christentums. Sie werden niemals eine Welt zulassen, in der Wissenschaft und Religion zusammenarbeiten, um eine Zukunft aufzubauen, in der Entdeckungen mit ethischer Verantwortung in Einklang gebracht werden.

Dann ist da noch die Frage des moralischen Imperativs. Viele von uns sehen die gezielte Indoktrination und Ausbeutung von Kindern. Wir sehen die Förderung der subjektiven Realität und der Entartung. Wir sehen die Neigung zu Lügen als Mittel der politischen Macht. Wir sehen, dass es den Linken mehr ums Gewinnen und weniger um die Wahrheit geht.

Für die Globalisten und den aufgeweckten Mob ist Moral nichts weiter als ein soziales Konstrukt, aber wir wissen, dass diese Ideen der Mehrheit der Menschen angeboren und inhärent sind. Wäre dies nicht der Fall, wäre die Menschheit schon vor langer Zeit durch Selbstzerstörung ausgestorben. Linke sind mit dem Konzept eines grundlegenden Moralkodex nicht einverstanden. Linke stimmen nicht einmal zu, dass Moral eine Notwendigkeit ist. Sie glauben, sie könnten ihre eigene Realität aus dem Nichts erschaffen. Wie können wir Seite an Seite mit Menschen leben, die jeden Pfeiler verachten, der die westliche Zivilisation zusammenhält?

Die Antwort ist: Wir können es nicht. Im Moment sehe ich keinen Weg zum Frieden. Frieden würde ein verbindendes Prinzip, gegenseitigen Respekt, voraussetzen, und das gibt es nicht.