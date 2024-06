Enthüllt – NATO-Plan zur Entsendung von US-Truppen an die vorderste Front im Kampf gegen RUSSLAND: Das Bündnis bereitet sich auf eine rasche Entsendung amerikanischer Soldaten vor, da es befürchtet, dass Moskau einen großen Krieg mit Europa plant

Die NATO plant, im Falle eines Konflikts mit Russland amerikanische Truppen an die europäischen Fronten zu schicken.

Neue “Landkorridore” sollen geschaffen werden, um Soldaten schnell und ohne bürokratische Hürden durch Mitteleuropa zu transportieren, damit NATO-Truppen sofort eingreifen können, wenn Putins verheerender Krieg in der Ukraine weiter nach Westen vorrückt.

Die Pläne würden auch Eventualitäten für den Fall eines russischen Bombardements vorsehen, sodass die Truppen über Korridore in Italien, Griechenland und der Türkei auf den Balkan oder über Skandinavien an die nördliche Grenze Russlands gelangen könnten, sagten Beamte dem Telegraph.

Die Spannungen haben in den vergangenen Wochen zugenommen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat offen die “Möglichkeit” eines “umfassenden dritten Weltkriegs” eingeräumt und mit “fatalen Konsequenzen” gedroht, sollten die westlichen Verbündeten der Ukraine erlauben, ihre Waffen auf russischem Boden einzusetzen.

Die Herausforderung, die die Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasion darstellt, hat die europäischen Staats- und Regierungschefs dazu veranlasst, im dritten Jahr des Krieges eine härtere Haltung gegenüber Moskau einzunehmen.

Den Plänen zufolge sollen die US-Soldaten in einem von fünf Häfen in Europa landen, von denen vier Zugang zur ukrainischen Westgrenze bieten und ein fünfter über Finnland die russische Grenze erreicht.

Die NATO hatte bereits Pläne, nach denen US-Truppen in den Niederlanden stationiert werden sollten, bevor sie im Kriegsfall per Bahn nach Polen verlegt würden.

Angesichts der Warnungen des norwegischen Generalstabschefs, dass Europa nur noch zwei bis drei Jahre Zeit habe, sich vorzubereiten, bevor Russland den Block realistischerweise angreifen könne, prüfe die NATO mögliche Gegenmaßnahmen.

Man erhofft sich von den erweiterten Korridoren eine Ausfallsicherung für den Fall, dass Logistik- oder Kommunikationslinien unterbrochen werden, sowie die Möglichkeit, sich im Falle eines russischen Angriffs auf ein Mitgliedsland schnell durch Europa bewegen zu können.

Sollte die Route durch Mitteleuropa gefährdet sein, könnten alliierte Truppen über Italien nach Slowenien und auf den Balkan vorstoßen und dabei die Alpen und die Schweiz umgehen.

Die Pläne sollen sicherstellen, dass die Armeen ohne Verzögerungen durch lokale Vorschriften und Kontrollpunkte durch Europa eilen können – wie die französische Regierung feststellte, die auf dem Weg nach Rumänien Schwierigkeiten hatte, Panzer über die Grenze zu bringen.

Griechenland und die Türkei – beide ebenfalls NATO-Mitglieder – könnten den Plänen zufolge ebenfalls Routen nach Rumänien und an die Südküste der Ukraine bereitstellen.

Und eine fünfte Route durch Norwegen und Schweden nach Finnland könnte es den Truppen ermöglichen, die russische Grenze im Norden zu erreichen, da Finnland im April letzten Jahres der EU beigetreten ist.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO haben sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt, 300.000 Soldaten in höchster Alarmbereitschaft zu halten, falls ein Mitgliedsland angegriffen wird – das ist etwas weniger als die Hälfte der Truppen, die Napoleon 1812 auf seinem katastrophalen Feldzug nach Russland schickte.

Das Royal United Services Institute (RUSI) schätzt, dass das russische Militär Anfang 2023 über eine “hochgradig desorganisierte Truppe in der Ukraine” von etwa 360.000 Mann verfügen wird, die bis zum Sommer auf 410.000 Mann anwachsen wird.

Anfang dieses Jahres waren 470.000 Soldaten in den besetzten Gebieten stationiert.

Im Dezember testete die NATO ihre Kriegsbereitschaft in Europa mit gemeinsamen Übungen, an denen Großbritannien und seine Verbündeten im Baltikum teilnahmen.

Ziel der Übungen war es, “Rollen und Verantwortlichkeiten zu klären” und mögliche Herausforderungen bei der Organisation verschiedener Streitkräfte für eine gemeinsame Offensive anzugehen.

Im März kündigte Frankreich außerdem die Stationierung von 37 Leclerc-Panzern in Rumänien an, um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen und ein internationales Bataillon im Osten weiter zu verstärken.

Der französische Präsident Emmanuel Macron rief die NATO zur Geschlossenheit gegenüber einem kriegerischen russischen Aggressor auf und warnte in einer Rede in Paris, dass sich “die Spielregeln geändert haben”.

“Die Tatsache, dass der Krieg auf europäischen Boden zurückgekehrt ist und von einer Atommacht geführt wird, ändert alles”, sagte er Ende April vor einem Publikum an der Sorbonne.

Macron warnte, Europa sei “nicht gewappnet gegen die Risiken, denen wir im Ausland ausgesetzt sind”, und forderte seine Verbündeten auf dem Kontinent auf, sich in Sicherheitsfragen nicht zu sehr auf die USA zu verlassen.

Während Putin und seine Verbündeten weiterhin mit einem nuklearen Armageddon drohen – und Russland mobile Atombunker für die Zivilbevölkerung vorbereitet – rief Macron die Verbündeten dazu auf, eine “europäische Verteidigungsinitiative” zu starten und mehr Geld für die Verteidigung bereitzustellen.

Erst im März hatte US-Präsident Joe Biden erklärt, dass es für die USA nicht notwendig sei, mehr Truppen zur Sicherung der polnischen Grenze zu entsenden, bevor er mehr Personal und militärische Ausrüstung forderte.

Die polnischen Behörden haben sich ebenso wie Frankreich geweigert, die Entsendung von Truppen nach Russland auszuschließen, das bis 2035 die größte Armee Europas aufbauen will.

Warschau, ein historischer Feind Moskaus, hat den Westen schon vor der Invasion vor Selbstgefälligkeit und Aufrüstung gewarnt und gibt bis 2022 bereits 2,4 Prozent seines BIP für Verteidigung aus – der drittgrößte Anteil nach den USA und Griechenland. In diesem Jahr ist der Anteil auf rund vier Prozent gestiegen.

Der ehemalige Premierminister Mateusz Morawiecki sagte im November 2022, Polen brauche eine Armee, die so stark sei, dass es “nicht allein auf seine Stärke angewiesen ist”, und versprach, es werde “die stärksten Landstreitkräfte in Europa” haben – eine Rolle, die traditionell Frankreich innehat.

Ein Jahr später kündigte Großbritannien ein 4 Milliarden Pfund schweres Luftverteidigungsabkommen mit Polen an, das “die europäische Sicherheit stärken” und den polnischen Streitkräften verbesserte bodengestützte Luftverteidigungssysteme zur Verfügung stellen würde, die ankommende Bedrohungen in einer Entfernung von bis zu 40 Kilometern abwehren könnten.

Inzwischen hat Polen einen Vertrag über die Lieferung von rückstoßfreien Carl Gustaf M4-Gewehren und Munition im Wert von 1,5 Milliarden Euro unterzeichnet, die in der Lage sind, Kampffahrzeuge einschließlich Panzer zu zerstören.

Im vergangenen März stimmten die USA außerdem zu, 800 Hellfire-Raketen “und zugehörige Ausrüstung” im Wert von 150 Millionen Dollar sowie 116 Abrams-Panzer im Wert von 1,4 Milliarden Dollar an Polen zu verkaufen.

Warschau erlaubte den USA auch, ihre erste ständige Garnison in Polen zu errichten – ein eher symbolischer Schritt, den der US-Botschafter als Zeichen dafür wertete, “dass die Vereinigten Staaten Polen und dem NATO-Bündnis verpflichtet sind und dass wir angesichts der russischen Aggression zusammenstehen”.

NATO-Zahlen zeigen, dass Großbritannien im Jahr 2023 etwa 2,3 Prozent für Verteidigung ausgeben wird – eine Zahl, die Keir Starmer versprochen hat, unter einer Labour-Regierung auf 2,5 Prozent zu erhöhen, um die Versprechen der Tories zu erfüllen.

Derzeit unterhält Großbritannien jedoch die kleinste Armee seit der napoleonischen Ära – mit einer Truppenstärke von etwa 75.000 Mann.

Vergangene Woche erklärte ein russischer Militärexperte, dass Russland in der Lage wäre, die nukleare Abschreckung Großbritanniens “innerhalb eines Tages” auszuschalten, sollte es zu einem totalen Krieg kommen.

Dr. Juri Barantschik, stellvertretender Direktor des Instituts RUSSTRAT, erklärte, dass Frankreich wahrscheinlich eine größere Herausforderung darstellen würde, aber auch nicht in der Lage wäre, einem russischen Angriff standzuhalten.

Russland habe seine Rhetorik in Bezug auf die Möglichkeit eines Krieges verschärft, da die NATO auf höhere Verteidigungsausgaben dränge und die Beschränkungen für die Ukraine aufhebe, mit von Verbündeten gelieferten Waffen auf russische Ziele in Russland zu schießen.

Auf die Möglichkeit einer direkten Konfrontation nach seiner fünften Amtszeit im März angesprochen, sagte Putin: “Ich denke, in der modernen Welt ist alles möglich … Jeder weiß, dass dies ein Schritt weg von einem umfassenden Dritten Weltkrieg sein wird.

Erst vergangene Woche warnte Putin, dass westliche Länder “ernste Konsequenzen” zu tragen hätten, wenn sie es zuließen, dass ihre Waffen aus der Ukraine nach Russland geschossen würden.

“In Europa, besonders in den kleinen Ländern, sollte man sich bewusst sein, womit man spielt”, sagte der russische Präsident bei einem Besuch in Usbekistan.

Sie sollten bedenken, dass sie als Länder mit kleinen, dicht besiedelten Territorien… Das sollten sie bedenken, bevor sie von einem Schlag gegen Russland sprechen.

Im Dezember hatte Putin dagegen erklärt, Moskau habe “kein Interesse” an einem Angriff auf die NATO, und die Andeutung von US-Präsident Joe Biden, Russland werde auch vor der Ukraine nicht Halt machen, als “Unsinn” zurückgewiesen.

Russland hat keinen Grund, kein Interesse – kein geopolitisches Interesse, kein wirtschaftliches, politisches oder militärisches Interesse – mit NATO-Ländern zu kämpfen”, sagte Putin damals.

Der ranghöchste norwegische General, Eirik Kristoffersen, hat angedeutet, dass Russland bisher nicht in der Lage sei, Europa anzugreifen, aber wahrscheinlich innerhalb weniger Jahre seine Fähigkeiten ausbauen könne.

“Es wurde einmal gesagt, dass es 10 Jahre dauern würde, aber ich denke, dass wir aufgrund der industriellen Basis, die Russland jetzt hat, weniger als 10 Jahre benötigen werden”, sagte General Kristoffersen am Montag in einem Interview in Oslo.

Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, was uns jetzt ein Zeitfenster von zwei bis drei Jahren gibt, um unsere Streitkräfte und unsere Vorräte wieder aufzubauen, während wir gleichzeitig die Ukraine unterstützen”, fügte er mit Blick auf Putins öffentliche Abneigung gegen einen Krieg mit der NATO hinzu.

Putin hat erklärt, er sei offen für Friedensgespräche, und russische Quellen sagten Reuters im vergangenen Monat, der Kreml sei bereit, den Krieg zu beenden und die derzeitigen Kampflinien anzuerkennen.

Zelenskyy hat lange behauptet, dass er nicht direkt mit Russland verhandeln werde, aber er hat auch westliche Staats- und Regierungschefs aufgefordert, Russland mit “allen Mitteln” zum Frieden zu drängen, da er befürchtet, dass Kiew nicht über die notwendigen Ressourcen verfügt, um die Invasion weiter abzuwehren.

Er behauptete, dass Russland jeden Monat 3.200 gelenkte Bomben auf die Ukraine abwerfe und der Krieg nun im dritten Jahr sei, und fragte die Reporter: “Wie kann man das bekämpfen?”