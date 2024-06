Eine Welt im geistigen Aufbau

Robert C. Koehler

Hier passiert etwas . . .

Man denke zum Beispiel an die jüngste Ankündigung des Union Theological Seminary, das der Columbia University angegliedert ist, sich von “Unternehmen, die vom Krieg in Palästina/Israel profitieren”, zu trennen – und nicht nur das, es unterstützt die Studentenlager (an der Columbia und im ganzen Land) voll und ganz und verurteilt die Verhaftungen und die Polizeigewalt, die die friedlichen, kulturell vielfältigen Proteste zerstören.

In der Tat hat das Seminar eine Erklärung veröffentlicht, die die stille Gewissheit der Machthaber erschüttert – nämlich, dass Geld wichtiger ist als alles andere: “Im Laufe der Jahrzehnte haben wir so genannte ‘sozial verantwortliche Investment-Bildschirme’ entwickelt, um unsere Werte zum Ausdruck zu bringen und schädliche und unmoralische Investitionen nicht finanziell zu unterstützen.”

Werte vor Profit? Im Laufe der Jahre hat das Priesterseminar seine Investitionen von Branchen wie Waffenherstellern, gewinnorientierten Gefängnissen und fossilen Brennstoffen abgezogen. Aber nicht nur das … offensichtlich versteht und schätzt es die Bildung selbst – ein wirklich bemerkenswertes Phänomen.

Die Präsidentin des Seminars, Serene Jones, wies in einem Interview mit Democracy Now! darauf hin, dass die Schule ihren Campus “für alle umliegenden Campusse geöffnet hat, als Studenten vertrieben wurden und Veranstaltungen nicht stattfinden durften. . . . Unsere Türen sind weit offen, wie es bei einer Universität in Zeiten wie diesen sein sollte.”

Sie sagte auch: “Wir unterstützen Studierende, die lernen, was es heißt, ihre Stimme zu finden und sich für Gerechtigkeit und Freiheit einzusetzen.”

Das sind die Worte, die mich am meisten verblüfft haben. Das ist es, was Bildung ausmacht, um Himmels willen! Es geht nicht nur darum, Vorlesungen zu besuchen, Notizen zu machen und Daten aufzunehmen. Es geht darum, seine Stimme zu finden – seine tiefsten Werte zu finden und sie im wirklichen Leben zum Ausdruck zu bringen, sie nicht als Abstraktionen, sondern als Prinzipien, nach denen man lebt, darzustellen. Die Welt als erwachsene Frau, als erwachsener Mann zu betreten, bedeutet mehr, als nur seinen Platz zu finden. Es bedeutet, diese Welt herauszufordern, während man sie betritt, und, bei Gott, sie zu gestalten – die Zukunft zu gestalten.

Ich meine das gewiss nicht vereinfachend. Ich spreche als alternder Boomer, der in das Erwachsenenalter eintrat, als die Bürgerrechtsbewegung die nationalen Normen erschütterte und erschütternd wirkte und als der Vietnamkrieg in unser Bewusstsein drang. Was für eine verletzte und zutiefst unvollkommene Welt! Irgendetwas stimmte nicht. Erwachsen zu werden bedeutete, unsere Stimme zu finden und diese fehlerhafte Welt anzusprechen – herauszufordern.

Im Oktober 1967 zum Beispiel bestieg ich zusammen mit vielen meiner Freunde einen Bus und nahm am ersten Antikriegsmarsch auf das Pentagon teil, bei dem wir die Grenzen des gesellschaftlichen und rechtlichen Anstands überschritten. Wir taten mehr, als nur Reden zu hören. Wir waren entschlossen, das Pentagon zu besetzen, wobei wir zu Tausenden über den Rasen liefen und den Soldaten, die es bewachten, gegenüberstanden. Einmal, wie aus heiterem Himmel, stürmte ein Kontingent von Soldaten auf uns zu, und ich bekam einen Gewehrkolben an den Kopf. Ich wurde niedergeschlagen, aber nicht verletzt und blieb noch einige Stunden bei dem Protest, bis ich schließlich das Pentagon-Sit-in kurz vor den Verhaftungen verließ.

Meine Freunde und ich kehrten zu unserer Schule zurück – der Western Michigan University in Kalamazoo – und hatten das Gefühl, dass unser Leben nicht mehr dasselbe war. Wir nahmen die Dinge sofort selbst in die Hand. Wir brachen das Studium ab.

Ich verzögerte meinen Abschluss um einige Jahre, und nein, ich habe die Welt nicht auf eine idealistische Art und Weise verändert, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Zeit meines Lebens – voller Proteste, Drogen, einiger Verhaftungen und vieler Fehler – den Kern meiner Lernerfahrung an der Universität ausmachte. Zur gleichen Zeit, als all dies geschah, fand ich mich auch als Schriftsteller und schließlich als Journalist wieder. Ich schätze die Unterstützung – ja, das Mentorat – einer ganzen Reihe von Professoren an der Western University. Die kontinuierliche Gestaltung der Welt ist nicht einfach eine Frage von wir gegen sie: jung gegen alt. Es ist eine generationenübergreifende Aufgabe.

All das bringt mich zurück in die Gegenwart und zu den Worten von Serene Jones, die die Werte, die von den Studentenlagern im ganzen Land ausgehen, nicht aufgegeben hat – oder zynisch geworden ist. Ein Großteil der Mainstream-Berichterstattung über die Proteste definiert das Phänomen einfach in Wir-gegen-Sie-Begriffen. Die Proteste sind “pro-palästinensisch”, was zu implizieren scheint, dass es in diesem Krieg zwei gleiche (gleich brutale) Seiten gibt, und pro-palästinensisch zu sein bedeutet, anti-israelisch zu sein, was leicht in antisemitisch umschlagen kann. Aber die Proteste sind nicht einfach pro-Palästina, sie sind pro-Menschlichkeit (und gegen Völkermord).

Und die Teilnehmer sind kulturell und religiös, aber nicht spirituell, vielfältig. Wie Jones im Religion News Service schreibt: “In erster Linie sind diese Lager mit Studenten aus verschiedenen religiösen Traditionen gefüllt – Juden, Muslime, Christen, Buddhisten, konfessionslose sowie spirituelle, aber nicht religiöse Studenten. Sie finden Trost und Mut unter sich. . . .

“Es ist einfach das, was diese Demonstranten sind: eine Gemeinschaft, die durch eine größere gemeinsame Sache verbunden ist, um das Massentöten der belagerten Palästinenser zu stoppen.”

Jones’ Aufsatz trägt den Titel “Was wir von den Studenten, die für Gerechtigkeit kämpfen, lernen können” – was an sich schon überzeugend ist. Das Universitätssystem – das Finanzsystem, das politische System – hat etwas von den Demonstranten zu lernen? Liebt euren Feind oder was auch immer?

Die Welt, in die diese Demonstranten eintreten, ist eine von Zynismus geprägte Welt. In einer solchen Welt, auch bekannt als die reale Welt, sind “Liebe” und andere Werte angemessen, um in einem religiösen Rahmen mit Kirchenbänken und schicken Fenstern geäußert zu werden, aber sie sind kaum relevant in der täglichen Welt von Sieg und Niederlage, Gewinn und Verlust. Deshalb stürmen die Bullen herein, verprügeln und verhaften die Demonstranten und reißen die Lager nieder.

Aber Jones wagt es, uns zu sagen, dass dies nicht die wirkliche Welt ist – nur die gegenwärtige, die sich noch im Aufbau befindet