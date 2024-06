Umstrittene Einführung der digitalen ID durch Mastercard in Afrika

Man hätte Mastercard nicht für das Unternehmen gehalten, das “nachhaltige soziale Auswirkungen” anstrebt und sich um abgelegene Gemeinden auf der ganzen Welt kümmert, die um die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse kämpfen.

Doch nun ist es soweit – zumindest wirbt der globale Zahlungsriese damit, dass er die Nutzung eines Systems namens Community Pass verbreiten will.

Ziel von Community Pass ist es, einen digitalen Ausweis und eine Geldbörse in einer “Smart Card” zu ermöglichen. Das vor vier Jahren gestartete Programm – das laut Mastercard nicht nur auf einer digitalen ID basiert, sondern auch interoperabel ist und offline funktioniert – richtet sich an “unterversorgte Gemeinden” und hat derzeit 3,5 Millionen Nutzer, deren Zahl bis 2027 auf 30 Millionen steigen soll.

Laut einer Karte auf der Mastercard-Website wird das Programm derzeit in Indien, Äthiopien, Uganda, Kenia, Tansania, Mosambik und Mauretanien getestet oder eingeführt. Die jüngste Ankündigung ist die Partnerschaft mit der Afrikanischen Entwicklungsbank-Gruppe im Rahmen der Initiative MADE (Mobilizing Access to the Digital Economy).

Innerhalb von zehn Jahren sollen 100 Millionen Menschen und Unternehmen in Afrika in digitale Identifizierungsprogramme eingebunden werden und damit Zugang zu staatlichen und “humanitären” Dienstleistungen erhalten.

Der Community Pass selbst soll in den nächsten fünf Jahren 15 Millionen Nutzer auf dem Kontinent erreichen. Dies ist der Anteil von Mastercard an der Vereinbarung, während die Afrikanische Entwicklungsbankgruppe angekündigt hat, 300 Millionen US-Dollar zu investieren, um die Umsetzung von MADE zu gewährleisten.

Wenn man bedenkt, wie umstritten digitale Identitätsnachweise sind und auf wie viel Widerstand sie in den Industrieländern stoßen, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass solche Initiativen in wirtschaftlich benachteiligten Regionen und Gemeinden gerade deshalb so aggressiv vorangetrieben werden, weil kaum Widerstand zu erwarten ist.

MADE wird jedoch fast als “humanitärer” Dienst dargestellt, der anscheinend nur dazu da ist, das Leben insbesondere von Bauern und Frauen zu verbessern und Dinge wie Konnektivität, Finanzdienstleistungen, Beschäftigungsraten usw. zu verbessern.

Die Nachricht über die jüngste Partnerschaft und Initiative von Mastercard kam von einem US-Afrika-Wirtschaftsforum, das von der US-Handelskammer organisiert wurde.