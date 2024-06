Kongressabgeordneter lässt wegen Fauci nichts unversucht: »Sie gehören ins Gefängnis!«

Hart auf hart ging es am Montag bei einer Anhörung im US-Kongress zu. Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene lieferte sich eine hitzige Diskussion mit Dr. Anthony Fauci.

Es ging um den Corona-Ansatz und den Ursprung des Virus. Greene wurde heftig und sagte unter anderem, dass Fauci “kein Arzt” sei und “ins Gefängnis gehöre”.

I let Anthony Fauci know exactly how the American people feel about his crimes against humanity.



Mr. Fauci should be prosecuted and thrown in jail. pic.twitter.com/iHqOg3rpox