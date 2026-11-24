Wer kontrolliert die Systeme, die unsere Banküberweisungen überprüfen, verdächtige Zahlungen erkennen und finanzielle Aktivitäten analysieren? Die Antwort führt auch nach Israel. Der Technologiekonzern NICE liefert mit seiner Tochter Actimize Überwachungssoftware für die internationale Finanzbranche. Nach eigenen Angaben gehören alle zehn grössten Banken der USA und der EU zu seinen Kunden. Auch bei der Schweizer Grossbank UBS ist der Einsatz entsprechender Technologie dokumentiert. Die weitreichende Verbreitung wirft Fragen nach Datenschutz, ausländischen Abhängigkeiten und der Kontrolle über sensible Finanzinformationen auf.

Alle zehn grössten Banken der USA und der EU

Die Zahlen stammen nicht von Kritikern, sondern vom Unternehmen selbst. In seiner Unternehmenspräsentation von Juli 2025 bezeichnet NICE sämtliche zehn grössten US-Banken und alle zehn grössten EU-Banken als Kunden.

Nach eigenen Angaben verfügt NICE Actimize über mehr als 1’000 Kunden und überwacht täglich mehr als fünf Milliarden Transaktionen. Die Technologie dient der Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Finanzkriminalität. Mithilfe künstlicher Intelligenz und automatisierter Analysen werden Zahlungen, Kundenbeziehungen und verdächtige Aktivitäten untersucht.

Die Software kann Auffälligkeiten erkennen, Risiken bewerten und Warnmeldungen auslösen. Je nach eingesetztem System können verdächtige Transaktionen auch zurückgehalten werden.

Damit beeinflusst ein einzelner internationaler Technologieanbieter die technische Infrastruktur, mit der ein grosser Teil der weltweiten Banken Finanzaktivitäten kontrolliert.

Die Kundenangaben beweisen allerdings nicht, dass sämtliche Transaktionen dieser Banken über Actimize laufen.

Israelische Finanzüberwachung in Amerikas und Europas Grossbanken! Alle zehn grössten US- und laut NICE auch EU-Banken nutzen Software des israelischen Unternehmens NICE Actimize zur Überwachung von Finanztransaktionen. Auch in der Schweiz, unter anderem bei UBS, ist der… https://t.co/CjATiBbzsv — Don (@Donuncutschweiz) November 20, 2026

Auch Schweizer Banken setzen auf Actimize

Die Schweiz bildet keine Ausnahme.

Eine Stellenanzeige der UBS in Zürich dokumentiert den Einsatz beziehungsweise die technische Integration von NICE-Actimize-Produkten in der Geldwäscheüberwachung. Gesucht wurden Fachleute für die Module AIS, RCM und ActOne. Die betreffende Abteilung ist Teil des globalen UBS-Programms zur Überwachung von Finanztransaktionen.

Zudem wurden 2026 in Zürich Fachkräfte für die Modernisierung bestehender Actimize-Systeme bei Schweizer Finanzinstituten gesucht. Die betroffenen Banken wurden dabei nicht durchgehend namentlich genannt.

Die UBS-Anzeige ist ein konkreter Nachweis einer technischen Verbindung zu Actimize. Sie bestätigt jedoch nicht allein, welche Module im November 2026 produktiv eingesetzt werden.

Neue Verträge zeigen: Die Überwachung wird weiter ausgebaut

Auch in Europa schreitet die Entwicklung voran.

Am 2. Juni 2026 gab die norwegische Grossbank DNB bekannt, ihre Systeme zur Betrugs- und Geldwäschebekämpfung mit der Cloud-Plattform X-Sight von NICE Actimize modernisieren zu wollen. Das Projekt umfasst unter anderem Transaktionsüberwachung, Kundenprüfungen, Sanktionskontrollen und KI-gestützte Betrugserkennung.

In der offiziellen Mitteilung beschreibt NICE die Zusammenführung dieser Funktionen auf einer gemeinsamen Plattform. Auch die schwedische TF Bank entschied sich bereits 2024 für entsprechende Actimize-Lösungen.

Die Beispiele zeigen, dass die Technologie nicht nur historisch bei europäischen Banken vertreten ist, sondern weiterhin aktiv beschafft und modernisiert wird.

Israelischer Konzern – aber wer hat Zugriff auf die Daten?

NICE ist eine in Israel gegründete Unternehmensgruppe mit Konzernzentrale in Ra’anana. Auch Actimize hat israelische Wurzeln. Die israelische Innovationsbehörde beschreibt, wie das Unternehmen 1999 von ehemaligen Angehörigen der israelischen Streitkräfte gegründet und bei seiner technologischen Entwicklung durch staatliche Innovationsprogramme unterstützt wurde.

Das allein bedeutet nicht, dass das Unternehmen Geheimdienstinformationen sammelt oder israelische Behörden auf Bankkundendaten zugreifen können. Doch die internationale Datenverarbeitung verdient Aufmerksamkeit.

In seiner Datenschutzerklärung bestätigt NICE Actimize, dass im Rahmen seiner Produkte unter anderem personenbezogene Finanz- und Transaktionsdaten verarbeitet werden können. Das Unternehmen beschreibt auch internationale Datentransfers, einschliesslich solcher aus der EU und der Schweiz, unter entsprechenden rechtlichen Schutzvorkehrungen.

Entscheidend bleibt, welche Daten eine konkrete Bank dem Anbieter zugänglich macht, wo sie gespeichert werden und welche Zugriffsrechte bestehen.

Dass sämtliche Schweizer oder europäischen Bankkundendaten automatisch nach Israel übertragen werden, ist nicht belegt.

Finanzüberwachung wird zunehmend automatisiert

Die eigentliche Entwicklung reicht weit über die Herkunft des Herstellers hinaus.

Banken sind gesetzlich verpflichtet, Geldwäsche, Betrug und bestimmte verdächtige Transaktionen zu erkennen. Unternehmen wie NICE Actimize liefern ihnen dafür zunehmend leistungsfähige KI-Systeme.

Doch automatisierte Risikobewertungen können auch unbeteiligte Kunden treffen. Eine ungewöhnliche Überweisung oder ein bestimmtes Transaktionsmuster kann zusätzliche Prüfungen auslösen, selbst wenn keine Straftat vorliegt. Damit gewinnen die verwendeten Algorithmen erheblichen Einfluss auf den Zahlungsverkehr.

Die entscheidenden Fragen lauten: Wer überprüft diese Systeme unabhängig? Welche Kriterien führen zu einer Warnmeldung? Und wie schnell können Bankkunden fehlerhafte Sperrungen anfechten?

Wer überwacht die Finanzüberwacher?

Die Tatsache, dass ein internationaler Technologieanbieter bei zahlreichen Grossbanken vertreten ist, macht seine Lösungen nicht automatisch unsicher. Sie zeigt jedoch eine erhebliche Konzentration bei einer sensiblen technischen Infrastruktur.

Gerade für die Schweiz mit ihrem international bedeutenden Bankenplatz stellt sich deshalb die Frage, wie unabhängig die Finanzinstitute von ausländischen Softwareanbietern tatsächlich sind.

Wenn ein israelischer Technologiekonzern nach eigenen Angaben alle zehn grössten Banken der USA und der EU zu seinen Kunden zählt und seine Software auch in Schweizer Bankensystemen eingesetzt wird, sollte die Öffentlichkeit erfahren, welche Daten verarbeitet werden und wer darauf zugreifen darf.

Denn die Überwachung von Finanztransaktionen betrifft nicht nur Kriminelle, sondern potenziell jeden Bankkunden.