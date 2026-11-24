Unternehmen, Behörden, Gemeinden und Bürger: NATO-Generalsekretär Mark Rutte fordert eine Vorbereitung auf den möglichen Kriegsfall, die weit über die Streitkräfte hinausreicht. Unter dem Begriff „Resilienz“ verbindet er den Schutz ziviler Versorgung mit der Unterstützung militärischer Operationen.

Rutte trat am 23. November bei der NATO-Parlamentsversammlung in Berlin auf. In dem vorliegenden Redeausschnitt fordert er Milliardeninvestitionen, damit Stromversorgung, Heizung, Krankenhäuser, Verkehr und Kommunikation auch in Krisen weiter funktionieren. Entscheidend ist jedoch, wie weit er den Auftrag fasst: Nicht nur NATO und Regierungen seien zuständig, sondern die gesamte Gesellschaft. Unternehmen, Institutionen, Gemeinschaften und Bürger müssten eingebunden werden.

US-NATO Rutte fordert Kriegsvorsorge für die gesamte Gesellschaft https://t.co/l9WqcKhnu1 — Don (@Donuncutschweiz) November 23, 2026

Besonders deutlich wird der militärische Bezug, als Rutte nordische Länder als Vorbilder nennt. Diese hätten ihren Bürgern erklärt, was sie tun müssten, „falls ein Krieg ausbricht“: dem Militär zumindest nicht im Weg stehen, möglichst hilfreich sein und das Zusammenspiel von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr zur Unterstützung der Streitkräfte organisieren. Damit beschreibt er ausdrücklich mehr als gewöhnlichen Katastrophenschutz: Zivile Strukturen sollen auch unter Kriegsbedingungen funktionieren und militärische Handlungsfähigkeit ermöglichen.

Diese Verbindung ist bereits in offiziellen NATO-Vorgaben verankert. Die im September veröffentlichten Resilienzanforderungen von 2026 verlangen einen gesamtstaatlichen und gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Die Gesundheitsversorgung soll sowohl die Bevölkerung als auch nationale und NATO-Streitkräfte unterstützen können. Auch Infrastrukturbetreiber werden in Informationsaustausch und Vorsorgeplanung einbezogen. Die zivile Versorgung wird damit ausdrücklich Teil der kollektiven Verteidigung.

Dafür ist ein erheblicher finanzieller Rahmen vorgesehen. Die NATO-Staaten haben sich auf ein Ausgabenziel von insgesamt fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung bis 2035 verpflichtet: mindestens 3,5 Prozent für die militärische Kernverteidigung und bis zu 1,5 Prozent für weitere „verteidigungs- und sicherheitsbezogene“ Investitionen. Darunter fallen kritische Infrastruktur, Netzwerkschutz, zivile Vorsorge und die industrielle Verteidigungsbasis. Das sind überwiegend nationale Ausgaben, keine pauschalen Überweisungen an die NATO.

Rutte spricht ausdrücklich davon, die Bevölkerung auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. Bürger sollen wissen, wie sie sich im Ernstfall verhalten, dem Militär nicht im Weg stehen und möglichst zu seiner Unterstützung beitragen. Unternehmen, Gemeinden und zivile Einsatzkräfte werden dabei Teil einer umfassenden Vorsorgeplanung. Damit reicht die Kriegsvorbereitung bis in den Alltag der Menschen. Umso dringlicher muss öffentlich geklärt werden, welche Aufgaben und Pflichten auf die Bevölkerung zukommen sollen, welche Ressourcen dafür beansprucht werden und wer diese Entscheidungen demokratisch kontrolliert.

Wer die ganze Gesellschaft zur Vorsorge aufruft, schuldet ihr konkrete Antworten – einschliesslich einer ebenso nachvollziehbaren Strategie, wie der Krieg verhindert werden soll, auf den sie sich vorbereiten soll.