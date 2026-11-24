Erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten nimmt Nordkoreas oberster Staatsführer wieder persönlich die Beglaubigungsschreiben ausländischer Botschafter entgegen. Gleichzeitig stellt Kim Jong-un die wirtschaftliche Entwicklung und friedliche internationale Zusammenarbeit in den Vordergrund. Die Parallelen zu Chinas historischem Reformkurs unter Deng Xiaoping sind bemerkenswert.

Am 22. November 2026 empfing Kim Jong-un die Botschafter aus zehn Ländern, darunter Russland, Indien, Vietnam und Indonesien. Was zunächst wie ein diplomatischer Routineakt erscheint, stellt eine bemerkenswerte Veränderung im nordkoreanischen Staatsprotokoll dar.

Noch interessanter sind jedoch die politischen Signale, die von diesem Empfang ausgehen. Kim betonte die Bedeutung der wirtschaftlichen Entwicklung, des Wohlstands und der friedlichen Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Gleichzeitig unterstrich er das Recht seines Landes auf Souveränität und eine eigenständige Entwicklung.

Erinnerungen an Chinas historischen Kurswechsel

Wer die Geschichte Chinas kennt, dürfte bei diesen Aussagen aufhorchen. Ende 1978 leitete Deng Xiaoping eine historische Neuausrichtung der Volksrepublik ein. Die wirtschaftliche Entwicklung rückte ins Zentrum der Politik, während die Öffnung gegenüber dem Ausland und ein friedliches internationales Umfeld zu wichtigen Voraussetzungen für die Modernisierung des Landes erklärt wurden.

China öffnete schrittweise seine Wirtschaft, schuf Sonderwirtschaftszonen, zog ausländisches Kapital an und entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer der bedeutendsten Wirtschaftsmächte der Welt – ohne dabei sein politisches System grundsätzlich aufzugeben.

Könnte Nordkorea nun einen vergleichbaren Weg einschlagen?

Frieden, Entwicklung und Wohlstand

Kim Jong-un bezeichnete Frieden, Entwicklung und Wohlstand als grundlegende Werte der nordkoreanischen Aussenpolitik. Sein Land strebe weder Vorherrschaft noch Expansion an und sei bereit, die Beziehungen zu allen Staaten auszubauen, die seine Souveränität respektieren.

Bemerkenswert ist auch die Zusammensetzung der empfangenen Delegationen. Neben Russland und mehreren asiatischen Staaten waren mit Schweden und Tschechien auch zwei EU- und NATO-Mitglieder vertreten.

Allerdings hält Pjöngjang weiterhin am Ausbau seiner militärischen Verteidigungsfähigkeit fest. Kim betrachtet diese als Voraussetzung für Sicherheit und nationale Selbstbestimmung.

Steht Nordkorea vor einer wirtschaftlichen Öffnung?

Noch wäre es verfrüht, von einer historischen Wende nach chinesischem Vorbild zu sprechen. Konkrete Wirtschaftsreformen wurden nicht angekündigt. Auch das südkoreanische Vereinigungsministerium wertet Kims Aussagen bislang weitgehend als Bekräftigung bestehender Positionen.

Dennoch verdient die Entwicklung Aufmerksamkeit. Sollte Pjöngjang künftig verstärkt auf wirtschaftliche Modernisierung, internationale Handelsbeziehungen und ausländische Investitionen setzen, könnte dies langfristig die geopolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Ostasien verändern.

Auch Chinas Aufstieg begann einst mit einer politischen Neuausrichtung, deren historische Tragweite damals nur wenige erkannten.

Ob Nordkorea tatsächlich an einem vergleichbaren Wendepunkt steht, werden nicht die Worte Kim Jong-uns, sondern die wirtschaftspolitischen Entscheidungen der kommenden Jahre zeigen.

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