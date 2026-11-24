Verfasst von Tyler Durden

Jensen Huangs Rückkehr zu Nvidia war zunächst eine Rettungsaktion für den Markt und erst danach eine Frage der nationalen Sicherheit, wenn man Charles Gasparino von Fox Business Glauben schenkt.

Seinen Quellen zufolge sagten grosse Investoren nach dem Einbruch der KI-Aktien in der vergangenen Woche Personen aus dem Umfeld des Weissen Hauses, die Wahrscheinlichkeit liege bei „nahezu 100 %“, dass das Land auf eine Rezession zusteuere, weil die Abwicklung des KI-Trades die Ausgaben „im gesamten Tech-Ökosystem“ treffen würde. Diese Warnung sei, so Gasparino, „als Hauptgrund angesehen“ worden, weshalb Finanzminister Scott Bessent sich „plötzlich seinem Chef angeschlossen“ habe und Huangs Wiedereinsetzung gefordert habe, „weil dies die Marktturbulenzen zumindest vorübergehend zum Stillstand bringen würde“.

Vor acht Tagen sagte Bessent dem Nvidia-Verwaltungsrat, ausserhalb des Unternehmens nach einem Nachfolger für Huang zu suchen. Am Sonntag bezeichnete er die Spionagegeschichte als „irgendwie ein Ablenkungsmanöver“.

Gasparino, der sagt, seine Quellen „lagen in dieser Sache ziemlich gut“, fügte sein eigenes Urteil hinzu: „Vielleicht gibt es kurzfristig einen Gewinn, aber das Potenzial für langfristigen Schaden ist ziemlich gross.“ Huang könne nicht zurückkommen und „einfach wie bisher weitermachen“, argumentierte er, und die Probleme warteten bereits auf ihn: „Wie wird er nach China verkaufen? Die Untersuchungen des Kongresses stehen bevor.“

BREAKING: Major investors were alerting people close to the White House after last week's AI-stock debacle that the probability was near 100% that the country was heading for a recession, given the unwind of the AI trade and how it would impact spending across the tech ecosystem.… — Charles Gasparino (@CGasparino) November 23, 2026

„Ein Watergate der Moderne“

Gasparino legte am Vorabend den Plan dar. Huang und seine Unterstützer hätten geglaubt, berichtete er, sie hätten „eine beträchtliche Chance“, den Verwaltungsrat dazu zu bewegen, ihn zurückzuholen, „wenn sie die Trump-Regierung dazu bringen können, Alice Huangs Einstufung als nationales Sicherheitsrisiko infrage zu stellen“.

Am Montag um 7.23 Uhr ET, etwa anderthalb Stunden bevor Nvidias Verwaltungsratsmitglieder einstimmig dafür stimmten, Huang zurückzuholen, schrieb Gasparino, Trumps „Vorbereitung des Bodens mit der Behauptung, Huangs Affäre sei aus Sicht der nationalen Sicherheit eine belanglose Sache“, trage „alle Merkmale eines Watergate-Skandals der Moderne für diese Regierung“.

Seine Einschätzung des Motivs, die seiner Aussage nach „darauf beruht, dass er den Präsidenten kennt“: Trump wolle Huang zurück, „weil er glaubt, damit den Markt und seine Bilanz in der Wirtschaftspolitik zu retten, denn KI ist das Einzige, was in seinem Aufwärtstrend noch übrig ist“.

Er nannte es „eine gewagte Strategie“, die „angesichts der mächtigen Kräfte, die am Werk sind, funktionieren könnte“, warnte aber, „die Beweise häufen sich, dass er mit dem Feuer spielt“, und verwies auf Huangs Führung von Nvidia und darauf, „was Alice Huang getan hat“. Trump sei, so seine Argumentation, nach dem „Tech-Bros/Wall-Street haben bei den Zwischenwahlen gerade den grossen Mittelfinger gezeigt“ „nicht mehr ganz so mächtig“, und die Demokraten seien „ermutigt, ‚L’affaire Jensen‘ zum Teil ihres Bestrebens zu machen, Trump anzuklagen“.

Sein letzter Punkt sprach gegen die Rettungsaktion selbst: Es gebe „nie nur einen Grund dafür, dass sich Märkte korrigieren“, und „Huang kann den Markt nicht davor bewahren, was zumindest eine normale Anpassung der Bewertungen ist“.

Call me crazy, but Trump laying the groundwork that Huang's affair was a nothing burger from a national security standpoint and he should return to Nvidia (as I reported Jensen and Co are desperately trying to do) has all the earmarks of a modern-day Watergate for this… https://t.co/zxOPEpRk4J — Charles Gasparino (@CGasparino) November 23, 2026

Die Verwaltungsratsmitglieder erklärten, sie hätten Beiträge hochrangiger Vertreter der US-Regierung eingeholt und seien überzeugt, dass Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle. Trump, der das ganze Wochenende für genau dieses Ergebnis lobbyiert hatte, beanspruchte den Verdienst:

Trump on what changed from last week with the board of Nvidia: "I spoke to them. Let me just put it that way. And I convinced them." pic.twitter.com/wSHCDPMrrc — Aaron Rupar (@atrupar) November 23, 2026

Zu gross, um zu scheitern

Nvidia legte zeitweise um bis zu 34 % zu – laut Bloomberg der grösste Tagesgewinn seit 2000 – und gewann innerhalb eines Morgens 1,1 Billionen Dollar an Börsenwert hinzu. In der Vorwoche hatte der S&P 8,6 % verloren, seine schlechteste Woche seit dem Liberation Day, während der Nasdaq um 10 % nachgab und Nvidia 23 % verlor.

Da US-Haushalte Aktien im Wert von fast 200 % des BIP halten, wie wir vergangene Woche in „Der Aktienmarkt ist jetzt die Wirtschaft“ dargelegt haben, vernichtet jeder Rückgang der Aktienkurse um 10 % Vermögen der Haushalte im Umfang von ungefähr 20 % des BIP.

In einer Kundennotiz vom Montag argumentiert Charlie McElligott von Nomura, dass KI und Aktien inzwischen zu gross sind, um zu scheitern, und eine eindeutige Frage der nationalen Sicherheit darstellen. Das linke Ende der Verteilung, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit der Markt wochenlang eingepreist hatte, wurde soeben deutlich niedriger angesetzt, und der Optionsmarkt verwandelt diese Neubewertung in erzwungene, mechanische Käufe: „Absicherungen STERBEN, Short-Positionen werden ausgestoppt, Spooz schiessen hoch, Aufwärtspotenzial wird gejagt.“

Goldmans Anton Tran drückte es in seiner E-Mail zu den Kapitalflüssen etwas behutsamer aus: „Noch ist unklar, ob es gut oder schlecht ist, dass das Schicksal des Marktes fast gleichbedeutend mit dem Schicksal einer Person ist. Aber hey … Wir sind hier nicht wählerisch.“

Die Maschinen kaufen allerdings nur einmal. Nach unserer Überschlagsrechnung auf Basis der Modelle von Nomura kommen gehebelte ETFs und Trendfolger auf etwa 60 Milliarden Dollar an erzwungenen Nettokäufen, nachdem Volatilitätskontrollstrategien in die Bewegung hinein verkauft haben. Sobald der S&P 7.043 überschreitet, sind CTAs lediglich neutral positioniert, und bis 7.625 haben sie nichts weiter zu tun. Danach müssen die Käufe von echtem Geld kommen – was Gasparinos „kurzfristigen Gewinn“ und „langfristigen Schmerz“ in Marktbegriffen bedeutet.

Gasparino gab am Montag zwei Theorien aus dem Markt weiter: Trump habe den Reportern „die beste Geschichte seit Watergate“ auf dem Silbertablett serviert, und die Wiedereinsetzung „verschafft Aktionären, die wissen, dass der KI-Handel langfristig am Ende ist, Liquidität zum Ausstieg.“ Seine eigene Einschätzung: „Ich sage, es ist eine Kombination aus beidem.“

„Die nächsten zwei Jahre in Washington“

Semafors Chefredaktor Ben Smith stimmte Gasparinos These mit Blick auf Washington zu:

I think @CGasparino is right that whatever this means for Nvidia, it means the Nvidia / Chinese chip story will consume the next two years in DC https://t.co/nyhpufUlmx — Ben Smith (@semaforben) November 23, 2026

Erick Erickson stimmte in seiner Antwort auf Gasparinos Watergate-Beitrag zu, dass es „eine grosse Sache werden wird. Besonders, wenn seine oder Lutnicks Kinder geschäftliche Verbindungen haben.“

Huang wird am 1. Dezember in nicht öffentlichen, protokollierten Befragungen vor drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses aussagen, und Nvidias Chefjustiziar Tim Teter folgt am 2. Dezember. Die Demokraten wollen sämtliche Aufzeichnungen von Huangs Gesprächen mit Trump, und ein Präsident, der gerade damit geprahlt hat, den Vorstand dazu überredet zu haben, hat diese Gespräche zum Thema gemacht.

Gasparino fragt zudem, wie Bessent und Aussenminister Marco Rubio „(ganz zu schweigen von @howardlutnick)“ „rationalisieren werden, was wir über die nach China gehenden Chips herausfinden werden?“ Die Regierung genehmigte 879.868 KI-Chips von Nvidia und AMD für China, ein Drittel davon für Unternehmen, die auf einer Liste des Pentagons als Militärunternehmen geführt werden.

Er merkte auch an, was der Präsident am Montag unerwähnt liess:

Notice how @realDonaldTrump said @JensenHuang isn’t a spy (which we knew) but left out Alice Huang who, (which we know) might be — Charles Gasparino (@CGasparino) November 23, 2026

Der Chefredaktor von Pirate Wires, Mike Solana, zitierte den Clip des Weissen Hauses, in dem Trump sagt: „Bei Swalwell war sie wahrscheinlich eine Spionin – aber bei Jensen glaube ich das nicht“, und ging noch weiter:

So at this point we’re either looking at one of the greatest New York Times fuck ups of all time or a government cover-up, in which either the President or someone very close to the President is colluding with China. https://t.co/Z9fVknGA9C — Mike Solana (@micsolana) November 23, 2026

Auch Nvidias eigener Vorstand betrachtet die Angelegenheit nicht als erledigt. Er hat einen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen mit unabhängigen Direktoren eingerichtet, stellt einen Leiter für die Compliance ein und erklärt, seine Untersuchung der Affäre werde bis zum Abschluss fortgesetzt.

In Antworten auf Gasparinos Beiträge wurde ihm vorgeworfen, Nvidia leerverkauft zu haben; ein Nutzer argumentierte: „Für die Spionage-These gibt es keine Beweise. Das ist die richtige Entscheidung.“ Die Antwort des Marktstrategen Gary Kaltbaum auf die Nachricht über die Rezession fiel kürzer aus: „Es wird sich trotzdem alles wieder auflösen, mein Freund.“