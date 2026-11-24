Verfasst von Michael Snyder

Sind wir in weit grösserer Gefahr, als uns bewusst ist? Am 12. November begann der längste Microsoft-Ausfall der Geschichte, und seither erleben wir einen grossen Ausfall nach dem anderen. Nur 6 Tage vor dem 12. November schloss die NATO in Estland eine grosse Cyberangriffsübung namens «Crossed Swords» ab. Die Übung fand vom 2. bis zum 6. November in der Stadt Tallinn statt. Die Teilnehmer der Übung entwickelten, implementierten und evaluierten KI-Agenten für Cyberoperationen.

Dies war nicht einfach eine weitere NATO-Übung.

Mehr als 250 Vertreter aus über 40 verschiedenen Ländern nahmen teil…

Das NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) hat in Tallinn die Durchführungsphase von Crossed Swords 2026 begonnen. Die vom 2. bis zum 6. November stattfindende Übung bringt mehr als 250 Teilnehmer aus über 40 NATO-Mitgliedstaaten und Nichtmitgliedstaaten zusammen, um Cyberoperationen und deren Koordination mit kinetischen Aktivitäten zu trainieren.

«Crossed Swords bietet den Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, sich in einem multidimensionalen Umfeld auf Cyberoperationen vorzubereiten. Wir beobachten eine wachsende Nachfrage nach dieser Art von Training, während die Länder daran arbeiten, ihre Bereitschaft für immer komplexere operative Herausforderungen zu stärken», sagte Tõnis Saar, Direktor des NATO CCDCOE.

Die Übung soll die Fähigkeiten sowohl der militärischen Führungselemente auf operativer Ebene bei der Verwaltung offensiver und defensiver Fähigkeiten im Cyberraum als auch der Cyberfachleute auf taktischer Ebene verbessern. Neben der Ausbildung in der Cyberkriegsführung fördert die Übung die Entwicklung multidimensionaler operativer Kompetenzen und ist in eine Übung der Spezialkräfte eingebunden.

Natürlich ist die NATO nicht die einzige, die solche Übungen plant.

Im vergangenen Monat «einigten sich Vertreter der G7 darauf, gemeinsame Übungen durchzuführen, um sich auf KI-gestützte Cyberangriffe gegen den Finanzsektor vorzubereiten»…

Die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der Gruppe der Sieben (G7) haben vereinbart, gemeinsame Übungen durchzuführen, um sich auf KI-gestützte Cyberangriffe gegen den Finanzsektor vorzubereiten. Die Entscheidung wurde von der japanischen Finanzministerin Satsuki Katayama nach einem G7-Treffen am 15. Oktober 2026 in Bangkok bestätigt, das zeitgleich mit den Jahrestagungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank stattfand.

Bei den geplanten Planspielen werden Cybervorfälle mit fortgeschrittenen KI-Technologien simuliert, sodass die Finanzbehörden der G7 ihre Fähigkeit beurteilen können, auf mögliche Störungen zu reagieren. Nach Angaben des japanischen Finanzministeriums werden bei den Übungen bestehende Notfallverfahren getestet, Schwachstellen in der Koordination ermittelt und Überarbeitungen der Reaktionshandbücher vorbereitet. Je nach ausgewählten Szenarien könnten auch private Finanzinstitute teilnehmen.

Die Initiative folgt auf Gespräche unter den stellvertretenden Finanzministern der G7 über die Cybersicherheitsrisiken im Zusammenhang mit führenden KI-Modellen. Katayama sagte, der Vorschlag sei auf Ministerebene gebilligt worden. In ihrer offiziellen Erklärung nach dem Treffen in Bangkok bestätigte die G7, dass die Finanzminister und Zentralbankgouverneure die Auswirkungen führender KI auf die Cyberrisiken im Finanzsektor sowie Möglichkeiten zur Stärkung der gemeinsamen Vorsorge erörtert hätten.

Ist das nicht interessant?

Im vergangenen Monat sprachen sie von «Cyberangriffen gegen den Finanzsektor», und nun werden wir in diesem Monat tatsächlich von «Cyberangriffen gegen den Finanzsektor» getroffen.

Tatsächlich haben wir gerade von einem weiteren Vorfall erfahren, der Visa, Mastercard und JPMorgan Chasebetroffen hat …

Daten von Tausenden Kunden von Visa, Mastercard und JP Morgan Chase wurden am Donnerstag von einer Ransomware-Gruppe offengelegt, wie aus mehreren Berichten hervorgeht.

Dies ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von Technikpannen, die Kunden in den USA in den vergangenen zwei Wochen beunruhigt haben.

Obwohl Umfang und Quelle der Informationen unklar bleiben, berichtet The Wall Street Journal, dass Daten von Tausenden Kunden betroffen waren. Der Vorfall hat die Zahlungsdienste nicht beeinträchtigt und steht nicht mit den Bankproblemen von Anfang dieser Woche in Verbindung.

Auch Bill Gates sprach letzten Monat über Cyberangriffe.

Er sagte Jake Tapper von CNN, dass «uns in den nächsten 12 Monaten viele negative Überraschungen bevorstehen werden» …

Der Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, warnte am Sonntag, dass künstliche Intelligenz im kommenden Jahr eine Welle von Cyberangriffen befeuern könnte. Ausserdem sagte er, dass böswillige Akteure Zugang zu immer leistungsfähigeren KI-Modellen erhalten, ohne dass angemessene Schutzvorkehrungen bestehen.

Gates warnte, dass Kriminelle die neueste KI-Technologie ausnutzen könnten, um Finanzsysteme zu stören, Unternehmen zu erpressen und immer ausgefeiltere Cyberangriffe durchzuführen.

«Wenn es böse Menschen, keine Schutzvorkehrungen und dann die neuesten Modelle gibt, werden uns im kommenden Jahr vor allem im Cyberbereich viele negative Überraschungen bevorstehen», sagte Gates in einem «State of the Union»-Interview mit Jake Tapper von CNN.

Wie sich herausstellt, hatte Bill Gates recht.

Einen Monat später erleben wir bereits «viele negative Überraschungen».

Woher wusste er das?

Die Angriffe, die wir miterleben, lösen im ganzen Land enorme Panik aus.

Eine 37-jährige IT-Fachkraft aus Indiana sagt, die jüngsten Angriffe hätten sie dazu gebracht, sich sehr ernsthaft auf die Vorbereitung einzustellen…

Das Einmachen von Früchten war für Korrie Roth ein Hobby, bis Microsoft Outlook ausfiel. Dann stellten die Flugzeuge ihren Betrieb ein. Danach fror Apple Pay ein. Und dann meldete die National Security Agency, zu deren Aufgaben die Verteidigung der Regierung gegen Cyberangriffe gehört, ihren eigenen mysteriösen Ausfall.

«Jetzt bereite ich mich aufs Überleben vor», sagte Roth, eine 37-jährige IT-Fachkraft und Mutter von fünf Kindern, die in Greenwood, Indiana, lebt.

Keine Erklärung der führenden Politiker des Landes konnte sie beruhigen.

Wie ich Anfang dieser Woche besprochen habe, erleben wir gerade die grösste Welle von Hamsterkäufen seit Jahren.

Ein 60-jähriger pensionierter Flugzeugmechaniker gestand gegenüber der Washington Post , dass er allein im vergangenen Monat rund 3’500 Dollar für Vorräte ausgegeben hat…

Ein 60-jähriger pensionierter Flugzeugmechaniker füllte seine Vorratskammer wieder auf und kaufte zusätzlich eine solarbetriebene Ladestation für elektronische Geräte, 16 kleine Propangastanks, einen grossen Propangastank und einen tragbaren Heizofen. Im vergangenen Monat habe er schätzungsweise rund 3’500 Dollar für zusätzliche Vorräte ausgegeben.

Obwohl Camille Sibert, eine 25-jährige Hausfrau aus Indiana, sagte, sie bereite sich seit drei Jahren auf Krisen vor, habe das Chaos dieser Woche ihre Entscheidung bestätigt, vorausschauend zu handeln.

Angesichts der Meldungen über die Ausfälle gingen sie und ihr Mann zu Walmart und kauften Konserven, Wasser in Gallonenbehältern, Vitamine und rezeptfreie Medikamente. Ausserdem tankten sie ihre Fahrzeuge voll. «Ich versuche, Hamsterkäufe zu vermeiden, aber angesichts der aktuellen Ereignisse gehen wir lieber auf Nummer sicher», sagte sie.

Alle Ausfälle, die wir bisher erlebt haben, waren vorübergehend, und es ist kein dauerhafter Schaden entstanden.

Wenn die Menschen also jetzt schon so verängstigt sind, was wird geschehen, wenn wir tatsächlich wirklich katastrophale Cyberangriffe erleben?

Natürlich sind wir auch mit vielen anderen sehr ernsthaften Bedrohungen konfrontiert.

2026 war das chaotischste Jahr seit Langem, und ich bin fest davon überzeugt, dass 2027 noch chaotischer sein wird.

Im Moment durchlebe ich sehr intensive Gefühle. Die Dynamik rund um Ereignisse, die gerade erst Gestalt annehmen, nimmt rasch zu, doch die grössere Bedeutung dessen, was sich gerade abspielt, scheint weitgehend unerkannt zu bleiben.

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Über den Autor: Michael Snyders neues Buch mit dem Titel «10 prophetische Ereignisse, die als Nächstes kommen» ist erhältlich als Taschenbuch und für Kindle auf Amazon.com. Er hat ausserdem neun weitere Bücher geschrieben, die auf Amazon.com erhältlich sind, darunter «Chaos», «Endzeit», «Apokalypse in 7 Jahren», «Verlorene Prophezeiungen über Amerikas Zukunft», «Der Anfang vom Ende»und «Ein Leben führen, das wirklich zählt». Wenn du eines von Michaels Büchern kaufst, unterstützt du damit seine Arbeit. Du kannst seine Artikel auch per E-Mail erhalten, sobald er sie veröffentlicht, indem du seinen Substack-Newsletterabonnierst. Michael hat Tausende von Artikeln auf The Economic Collapse Blog, End Of The American Dream und The Most Important Newsveröffentlicht und erlaubt anderen stets frei und gerne, diese Artikel auf ihren eigenen Websites erneut zu veröffentlichen. Dies sind sehr schwierige Zeiten, und die Menschen brauchen Hoffnung. Johannes 3:16 erzählt uns von der Hoffnung, die Gott uns durch Jesus Christus geschenkt hat: «Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.» Falls du es noch nicht getan hast, legen wir dir dringend nahe, Jesus Christus einzuladen, dein Herr und Erlöser zu sein .