Im Mai 2020 veröffentlichte die renommierte Fachzeitschrift The Lancet eine Studie über angeblich 96’032 COVID-19-Patienten. Das Ergebnis: Hydroxychloroquin erhöhe das Sterberisiko. Weltweit griffen Medien die Untersuchung auf, und die WHO unterbrach daraufhin klinische Studien mit dem Medikament. Nur 13 Tage später wurde die Veröffentlichung zurückgezogen – die zugrunde liegenden Patientendaten konnten nicht überprüft werden. Sechs Jahre später stellt die Wissenschaftsjournalistin Maryanne Demasi erneut unbequeme Fragen zu diesem Skandal.

Eine Studie mit weltweiten Konsequenzen

Am 22. Mai 2020 erschien die Untersuchung im Lancet. Sie soll auf Daten aus 671 Krankenhäusern auf sechs Kontinenten beruht haben.

Die Ergebnisse waren politisch brisant: US-Präsident Donald Trump hatte Hydroxychloroquin als mögliche Behandlung gegen COVID-19 empfohlen. Nur drei Tage nach der Veröffentlichung, am 25. Mai, unterbrach die Weltgesundheitsorganisation WHO den Hydroxychloroquin-Arm ihrer internationalen Solidarity-Studie.

Doch unabhängige Wissenschaftler entdeckten schnell erhebliche Unstimmigkeiten.

Besonders auffällig waren die australischen Zahlen: Die Datenbank enthielt 73 Todesfälle unter 600 Patienten, obwohl Australien zum betreffenden Zeitpunkt landesweit erst 67 COVID-Todesfälle gemeldet hatte.

Hinter der Untersuchung stand Surgisphere, ein kleines Unternehmen aus Chicago, das angeblich Zugriff auf riesige Mengen internationaler Patientenakten hatte. Wie sollte eine weitgehend unbekannte Firma solche Daten aus Hunderten Krankenhäusern weltweit zusammentragen und auswerten können?

Diese Frage wurde nie überzeugend beantwortet.

Der Rückzug – nachdem die Schlagzeilen bereits um die Welt gegangen waren

Mehr als 200 Wissenschaftler und Ärzte verlangten eine unabhängige Überprüfung der Daten. Doch Surgisphere gewährte den Prüfern keinen ausreichenden Zugang.

Am 4. Juni 2020 wurde die Lancet-Studie offiziell zurückgezogen. Am selben Tag musste auch das New England Journal of Medicine eine andere Untersuchung zurücknehmen, die auf derselben Datenbank beruhte.

Der Guardian berichtete ausführlich über die Unstimmigkeiten.

Auch andere grosse Medien meldeten den Widerruf. Ob diese Berichte dieselbe Aufmerksamkeit erhielten wie die ursprünglichen Warnungen, ist allerdings nicht systematisch untersucht.

Die entscheidende Frage bleibt: Warum durfte eine wissenschaftlich nicht überprüfbare Datenbank internationale Gesundheitsentscheidungen beeinflussen, bevor ihre Herkunft zuverlässig kontrolliert worden war?

Zufall, Schlamperei oder Absicht?

Die zeitliche Abfolge ist bemerkenswert: Ein umstrittenes Medikament geriet durch eine umfangreiche Studie unter Druck. Die WHO reagierte innerhalb weniger Tage. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Daten nicht unabhängig überprüft werden konnten.

War dies lediglich wissenschaftliches Versagen während einer aussergewöhnlichen Gesundheitskrise? Oder könnten politische und wirtschaftliche Interessen eine Rolle gespielt haben? Eine gezielte Manipulation, um Hydroxychloroquin zugunsten späterer Impfstoffe zu verdrängen, ist nicht nachgewiesen. Ebenso wenig ist abschliessend bewiesen, dass sämtliche 96’032 Patienten frei erfunden waren.

Das Problem besteht bis heute

Die Wissenschaftsjournalistin Maryanne Demasi greift den Skandal in einem aktuellen Beitrag bei ZeroHedge erneut auf.

Sie warnt vor der zunehmenden Abhängigkeit medizinischer Forschung von riesigen kommerziellen Patientendatenbanken, deren ursprüngliche Datengrundlagen unabhängige Wissenschaftler oftmals kaum überprüfen können.

Unternehmen und Forschungsnetzwerke wie IQVIA, TriNetX und Merative verarbeiten Millionen medizinischer Datensätze. Dabei stellt sich die Frage, wie zuverlässig die ursprünglichen Informationen sind und wer ihre Qualität kontrolliert.

Der Surgisphere-Skandal zeigt, welche Folgen es haben kann, wenn wissenschaftliche Autorität an die Stelle unabhängiger Überprüfung tritt.

Eine Studie mit angeblich 96’000 Patienten beeinflusste binnen Tagen die internationale Gesundheitspolitik – und wurde kurz darauf zurückgezogen, weil ihre Daten nicht ausreichend überprüfbar waren.

Sechs Jahre später ist die wichtigste Frage deshalb noch immer aktuell: Wie konnte das geschehen, wer trägt dafür die Verantwortung – und wie wird verhindert, dass sich ein solcher Skandal wiederholt?