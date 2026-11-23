Verfasst von Tyler Durden via ZeroHedge

«Sie werden alle auf dem Meeresgrund landen»: Trump fordert Iran heraus, einen Konvoi aus 14 Tankern durch die Blockade zu schicken

«Die Blockade muss gebrochen werden …»

Präsident Trump forderte Iran am Sonntag heraus, die US-Seeblockade seiner Häfen mit einem angeblich aus 14 Öltankern bestehenden Konvoi zu durchbrechen. Auf die Frage von Fox News, ob Teheran versuchen werde, die Blockade zu durchbrechen, sagte Trump: «Ich hoffe, sie versuchen es; sie werden alle auf dem Meeresgrund landen, wie der Rest der Marine.»

President Trump told Fox News he's inclined to resume strikes against Iran after the new year.



The President responded to reports of Iran planning to test the U.S. naval blockade.



"I hope they do, they'll all be at the bottom of the sea like the rest of the navy." pic.twitter.com/wziCX97eRL — Trey Yingst (@TreyYingst) November 22, 2026

Trump sagte dem leitenden Auslandskorrespondenten von Fox, Trey Yingst, zudem, dass er dazu neige, die Angriffe auf Iran nach dem Jahreswechsel wieder aufzunehmen, falls keine Einigung erzielt werde, berichtete Yingst aus Tel Aviv. Die Gespräche liefen weiterhin indirekt, sagte Trump, bezeichnete Irans Unterhändler jedoch als «professionelle Tänzer» und ihre Aussagen als «alles völliger Unsinn»; zudem forderte er die Iraner, die gegen das Regime protestieren, auf, weiterzumachen.

Am Donnerstag hatte Trump sich noch vager geäussert, als er Axios sagte : «Wir werden sehen, was nach Jahresbeginn geschieht», und eine Woche zuvor hatte er Beratern gesagt, er werde nicht eskalieren, solange Iran oder die Huthi ihn nicht provozierten. Zwei US-Flugzeugträgerkampfgruppen sind nun im Arabischen Meer im Einsatz, sagte Yingst.

Die Meldung über den Konvoi tauchte am 20. November auf, als Hamshahri, ein mit der Stadtverwaltung Teherans verbundenes Medium, berichtete, Iran habe 14 Tanker auf der Insel Kharg stationiert, dem Terminal, über das rund 85% bis 90% seiner Rohölexporte abgewickelt werden, um die Blockade zu durchbrechen. Der persischsprachige Dienst von Euronews berichtete unter Berufung auf Satellitenbilder und Schiffsverfolgungsdaten, dass sich mehr als 14 Tanker auf der Insel versammelt hätten, mit zugeteilten Besatzungen und gehissten iranischen Flaggen, und in den kommenden Tagen im Konvoi in Richtung Golf von Oman auslaufen sollten.

Das Institute for the Study of War und das Critical Threats Project des AEI kamen am selben Tag zu dem Schluss, dass «Iran in den kommenden Tagen wahrscheinlich versuchen wird, die US-Seeblockade zu durchbrechen», weil seine wirtschaftliche Lage «zunehmend verzweifelt» sei. Ein solcher Versuch, schrieben die Analysten, «würde Iran erheblichen Risiken aussetzen, die mindestens von der Zerstörung einer Tankerflotte bis hin zur möglichen Wiederaufnahme eines grösseren Konflikts mit den Vereinigten Staaten reichen – oder beidem.»

Aussenminister Abbas Araghchi sagte am Freitag: «Die Blockade muss gebrochen werden», obwohl er betonte, Teheran sehe weiterhin einen Weg zu einer Einigung. Am Samstag bezeichnete der stellvertretende Aussenminister Kazem Gharibabadi die Blockade als «Kriegshandlung» und gelobte, Iran werde «alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um diese wirtschaftliche Belagerung zu durchbrechen», berichtete Euronews. Die mit den Revolutionsgarden verbundene Nachrichtenagentur Fars ging am 18. November noch weiter und argumentierte, Iran solle öffentlich einen Tankerkonvoi entsenden und regionale Energie- und Technologieinfrastruktur angreifen, falls US-Streitkräfte ihn abfingen.

TankerTrackers, das iranische Öltransporte per Satellit verfolgt, bezeichnete einen Tanker, der den Daten von MarineTraffic zufolge am Sonntag durch die Strasse von Hormus gefahren sein soll, als nicht existierende «Fälschung»und erklärte, «auf Satellitenbildern ist nichts zu sehen», was die Übertragung bestätige, so Euronews. Charlie Brown, ein leitender Berater von United Against Nuclear Iran, sagte gegenüber Fox News Digital, der Plan mit den 14 Schiffen sei «lächerlich» und «höchstwahrscheinlich Propaganda». Die Satellitenüberwachung habe seit «geraumer Zeit» keine nennenswerten Verladungen auf Kharg gezeigt, fügte er hinzu.

Am Sonntagabend teilte das UK Maritime Trade Operations Center (UKMTO) mit, es habe einen Bericht über einen Vorfall mit einem Tanker und Streitkräften im Golf von Oman erhalten, ohne das Schiff zu nennen. Euronews verortete den Vorfall östlich der Strasse von Hormus vor dem iranischen Hafen Chabahar. Iranische Medien berichteten unabhängig davon, zwei Supertanker stünden in einem «Sperrgebiet» östlich der Meerenge in Flammen, nachdem sie auf Minen gelaufen seien.

Die Blockade erreichte am Samstag 130 aufeinanderfolgende Tage, und das US-Zentralkommando sagt, sie hindere die IRGC daran, «Rohöl im Wert von Milliarden Dollar» zu exportieren. Am 18. Nov. weitete das Joint Maritime Information Center die Blockade auf Schiffe aus, die iranische Fracht durch Umladungen von Schiff zu Schiff auf See übernehmen. Chinas unabhängige Raffinerien haben sich bereits irakischem Rohölzugewandt, und Aussenminister Marco Rubio sagte am 11. Nov., Iran müsse einen Deal abschliessen: «Irgendwann muss man essen.»

Today marks 130 consecutive days of America's blockade against Iran. U.S. service members are enforcing the blockade with exceptional focus, determination, and professionalism — preventing Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps from exporting billions of dollars in crude oil. pic.twitter.com/d2BKzEZkIn — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 21, 2026

Irans Revolutionsgarden behaupteten, am Samstagabend zwei US-Stützpunkte in Bahrain angegriffen zu haben, und Yingst sagte, in der Stunde vor seinem Bericht seien weitere Angriffe auf Tanker nahe der Strasse von Hormus gemeldet worden. Die ISW-Analysten zogen aus den Gesprächen über den Konvoi ihre eigene Schlussfolgerung: «Irans Bereitschaft, diese Risiken einzugehen, zeigt, in welchem Ausmass das Regime die derzeitige wirtschaftliche Lage als sowohl katastrophal als auch unhaltbar betrachtet.»