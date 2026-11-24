Im April 2020 empfahl die US-Gesundheitsbehörde CDC Stoffmasken, um die Ausbreitung von Covid-19 zu bremsen. Im November 2026 raten Fachleute in der «Washington Post», die Stoffmasken aus der Pandemie wegzuwerfen und für Feiertagsreisen auch auf OP-Masken zu verzichten. Was damals als Beitrag zur Pandemiebekämpfung empfohlen wurde, fällt heute im Reiseratgeber durch.

«Mit anderen Worten: OP- und Stoffmasken sind nutzlos.» So spitzt der US-Journalist Alex Berenson den Beitrag zu. Für ihn ist der beiläufige Rat ein verspätetes Eingeständnis. Die Zeitung selbst räumt OP-Masken einen gewissen Schutz vor grösseren Tröpfchen ein und hält Stoffmasken für deutlich weniger wirksam. Sie empfiehlt gut sitzende N95-Masken. Wie viel Schutz diese auf einer Reise unter Alltagsbedingungen tatsächlich bieten, ist eine eigene Frage. Berensons Kritik trifft vor allem die einfachen Masken, die in der Pandemie zum Alltag gehörten.

Wie unsicher die Daten zu Stoffmasken waren, stand schon 2022 in derselben Zeitung. Damals berichtete die «Washington Post» über eine kalifornische Beobachtungsstudie. Bei OP-Masken fand sie einen Zusammenhang mit selteneren positiven Tests, bei Stoffmasken war das Ergebnis statistisch unsicher. Die CDC hatte Stoffmasken 2020 vor allem empfohlen, um die Weitergabe des Virus zu bremsen. Die Studie und der heutige Reiseratgeber betrachten vor allem den Schutz des Trägers. Gerade dieser Unterschied hätte in der öffentlichen Kommunikation eine viel grössere Rolle spielen müssen.

Die politische Frage ist schärfer als jede Debatte über den besten Maskentyp. Wo eine Stoffmaske genügte, um eine Pflicht zu erfüllen, welchen messbaren Nutzen erwarteten die Behörden von genau dieser Vorgabe? Wann haben sie überprüft, ob die Wirkung den Eingriff rechtfertigte? Für eine Ferienreise erklärt die «Washington Post» heute, warum Material und Sitz entscheidend sind. Wer damals eine Pflicht verfügte, schuldet der Öffentlichkeit mindestens dieselbe Genauigkeit.