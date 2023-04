Amerikas Imperium ist bankrott

John Michael Greer

Der Dollar wird endlich entthront

Beginnen wir mit den Grundlagen. Ungefähr 5 % der Menschheit leben derzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser winzige Teil der Menschheit verfügte bis vor Kurzem über etwa ein Drittel der weltweiten Energieressourcen und Industrieerzeugnisse und etwa ein Viertel der Rohstoffe. Dies geschah nicht, weil niemand sonst diese Dinge haben wollte oder weil die USA etwas so Verlockendes herstellten und verkauften, dass der Rest der Welt eifrig seinen Reichtum im Austausch dafür hergab. Es geschah, weil die USA als dominierende Nation dem Rest der Welt unausgewogene Tauschmuster aufzwangen, die ihnen einen unverhältnismäßig großen Anteil am Reichtum des Planeten einbrachten.

Diese Art von Arrangement ist nicht neu. Zu seiner Zeit kontrollierte das britische Weltreich einen noch größeren Anteil am Reichtum des Planeten, und das spanische Reich spielte eine vergleichbare Rolle in der Vergangenheit. Davor gab es andere Imperien, die allerdings aufgrund der begrenzten Transportmöglichkeiten nicht so weitreichend waren. Übrigens war das alles keine Erfindung von Menschen mit heller Hautfarbe. Mächtige Reiche blühten in Asien und Afrika auf, als die Menschen in Europa noch in strohgedeckten Lehmhütten lebten. Reiche entstehen immer dann, wenn eine Nation mächtig genug wird, um andere Nationen zu beherrschen und ihnen ihren Reichtum zu entziehen. Sie gedeihen, so weit die Aufzeichnungen zurückreichen, und sie werden zweifellos so lange gedeihen, wie es menschliche Zivilisationen gibt.

Das amerikanische Imperium entstand im Gefolge des Zusammenbruchs des britischen Empire während der europäischen Bruderkriege zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Während dieser bitteren Jahre war die Rolle des globalen Hegemons umkämpft, und um 1930 oder so war ziemlich klar, dass Deutschland, die Sowjetunion oder die USA am Ende den Sieg davontragen würden. Wie üblich taten sich zwei Anwärter zusammen, um den dritten zu verdrängen, und dann gingen die Sieger aufeinander los und teilten sich konkurrierende Einflusssphären, bis einer von ihnen zusammenbrach. Als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, waren die USA das letzte verbliebene Imperium.

Francis Fukuyama beharrte 1989 in einem Essay darauf, dass die USA, nachdem sie den ersten Platz eingenommen hatten, dazu bestimmt waren, dort für immer zu bleiben. Das war natürlich falsch, aber er war ein Hegelianer und konnte nicht anders. (Wenn ein Hegel-Anhänger Ihnen sagt, dass der Himmel blau ist, dann sehen Sie nach.) Der Aufstieg eines Imperiums garantiert, dass andere Anwärter auf denselben Status ihre Messer wetzen werden. Sie werden sie auch benutzen, denn Imperien ruinieren sich unweigerlich selbst: Mit der Zeit zerstören die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Imperiums die Bedingungen, die das Imperium möglich machen. Das kann schnell oder langsam geschehen, je nach dem Mechanismus, den jedes Imperium anwendet, um den Reichtum aus den unterworfenen Nationen zu ziehen.

Der Mechanismus, den die USA zu diesem Zweck einsetzten, war genial, aber auch kurzfristiger als die meisten anderen. Vereinfacht gesagt, zwangen die USA den meisten anderen Nationen eine Reihe von Vereinbarungen auf, die garantierten, dass der Löwenanteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wurde, und sorgten dafür, dass ein immer größerer Anteil der Weltwirtschaftstätigkeit internationalen Handel erforderte. (Das ist es, was das ganze Gerede über „Globalisierung“ in der Praxis bedeutete.) Dies ermöglichte es der US-Regierung, durch gigantische Haushaltsdefizite Dollars aus dem Nichts zu schaffen, sodass US-Interessen diese Dollars nutzen konnten, um große Mengen des weltweiten Reichtums aufzukaufen. Da die überschüssigen Dollars von ausländischen Zentralbanken und Unternehmen aufgekauft wurden, die sie für ihren eigenen Außenhandel benötigten, blieb die Inflation unter Kontrolle, während die wohlhabenden Klassen in den USA mächtig profitierten.

Das Problem bei diesem System ist dasselbe wie bei allen anderen Schneeballsystemen: Eines Tages gehen einem die Kunden aus, die man anlocken kann. Dies geschah nicht lange nach der Jahrtausendwende und führte zusammen mit anderen Faktoren – insbesondere dem Höchststand der weltweiten konventionellen Erdölproduktion – zur Finanzkrise 2008–2010. Seit 2010 taumeln die USA von einer Krise in die nächste. Das ist kein Zufall. Die Wohlstandspumpe, die die USA an der Spitze der globalen Pyramide hielt, ist ins Stottern geraten, da eine wachsende Zahl von Nationen Wege gefunden hat, einen größeren Anteil ihres eigenen Wohlstands zu behalten, indem sie ihre Inlandsmärkte ausbauen und die Art von Handelsschranken errichten, die die USA vor 1945 zum Aufbau ihrer eigenen Wirtschaft nutzten. Die einzige Frage, die bleibt, ist, wann die Pumpe insgesamt versagen wird.

Als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, reagierten die USA und ihre Verbündeten nicht mit militärischer Gewalt, sondern mit Wirtschaftssanktionen, die die russische Wirtschaft lahmlegen und Russland in die Knie zwingen sollten. Offenbar hat niemand in Washington die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass andere Nationen, die ein Interesse daran haben, das US-Imperium zu schwächen, etwas dazu sagen könnten. Natürlich ist genau das passiert. China, die kaufkraftmäßig größte Volkswirtschaft der Erde, streckte Washington den Mittelfinger entgegen und erhöhte seine Einfuhren von russischem Öl, Gas, Getreide und anderen Produkten. Das Gleiche gilt für Indien, die derzeit drittgrößte Volkswirtschaft der Erde, sowie für mehr als 100 weitere Länder.

Und dann ist da noch der Iran, über den die meisten Amerikaner beeindruckend dumm sind. Der Iran ist die 17. größte Nation der Welt, mehr als doppelt so groß wie Texas und sogar noch reicher an Öl und Erdgas. Außerdem ist er eine boomende Industriemacht. Das Land verfügt beispielsweise über eine florierende Automobilindustrie und baut und startet seine eigenen Satelliten im Orbit. Schon kurz nach dem Sturz des Schahs im Jahr 1978 hatte das Land mit strengen US-Sanktionen zu kämpfen, sodass man davon ausgehen kann, dass die iranische Regierung und die iranische Industrie jeden erdenklichen Trick kennen, um diese Sanktionen zu umgehen.

Unmittelbar nach dem Beginn des Ukraine-Krieges begannen Russland und der Iran plötzlich, Handelsabkommen zu schließen, die dem Iran sehr zugute kamen. Ein Teil der Gegenleistung bestand offensichtlich darin, dass die Iraner ihr hart erarbeitetes Wissen über die Umgehung von Sanktionen an ein aufmerksames Publikum von russischen Beamten weitergaben. Mit ein wenig Hilfe von China, Indien und dem Rest der Menschheit wurden die Sanktionen in kürzester Zeit zum Scheitern verurteilt. Heute schaden die Sanktionen den USA und Europa, nicht Russland, aber die US-Führung hat sich in eine Position manövriert, aus der sie nicht mehr zurückweichen kann. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die russische Kampagne in der Ukraine so gemächlich verlaufen ist. Die Russen haben keinen Grund zur Eile. Sie wissen, dass die Zeit nicht auf der Seite der USA steht.

Jahrzehntelang war die Drohung, durch US-Sanktionen vom internationalen Handel ausgeschlossen zu werden, der große Knüppel, mit dem Washington widerspenstigen Nationen drohte, die nicht klein genug für eine US-Invasion oder anfällig genug für eine von der CIA unterstützte Regimewechseloperation waren. Im Laufe des letzten Jahres stellte sich heraus, dass dieser Knüppel aus Balsaholz bestand und in der Hand von Joe Biden abbrach. Infolgedessen steigen überall auf der Welt Nationen, die dachten, sie hätten keine andere Wahl, als den Dollar im Außenhandel zu verwenden, auf ihre eigenen Währungen oder auf die Währungen aufstrebender Mächte um. Die Zeit des US-Dollars als globales Tauschmittel ist damit zu Ende.

Es war interessant, zu beobachten, wie die Wirtschaftsexperten darauf reagierten. Wie zu erwarten, leugnen einige von ihnen einfach, dass dies geschieht – schließlich zeigen die Wirtschaftsstatistiken der vergangenen Jahre dies noch nicht. Einige andere haben darauf hingewiesen, dass keine andere Währung bereit ist, die Rolle des Dollars zu übernehmen; dies ist wahr, aber irrelevant. Als das britische Pfund in den ersten Jahren der Großen Depression eine ähnliche Rolle verlor, war auch keine andere Währung bereit, diese Rolle zu übernehmen. Erst um 1970 herum konnte sich der US-Dollar als Währung des Welthandels etablieren. In der Zwischenzeit taumelte der internationale Handel unbeholfen vor sich hin und nutzte die Währungen oder Rohstoff-Swaps, auf die sich die Handelspartner einigen konnten: die gleiche Situation also, die sich jetzt in dem freien Spiel des Welthandels abzeichnet, das die Zeit nach dem Dollar bestimmen wird.

Eine der interessanten Folgen des sich jetzt vollziehenden Wandels ist die Rückkehr zum Mittelwert der globalen Wohlstandsverteilung. Bis zur Ära des europäischen Weltreichs lag das wirtschaftliche Herz der Welt in Ost- und Südasien. Indien und China waren die vermögendsten Länder des Planeten, und eine glitzernde Kette anderer reicher Staaten vom Iran bis Japan vervollständigte das Bild. Bis heute ist der größte Teil der menschlichen Bevölkerung in diesem Teil der Welt zu finden. Das große Zeitalter der europäischen Eroberung lenkte einen großen Teil dieses Reichtums vorübergehend nach Europa und verarmte Asien dabei. Dieser Zustand begann mit dem Zusammenbruch der europäischen Kolonialreiche im Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenzubrechen, aber einige der gleichen Vereinbarungen wurden danach von den USA gestützt. Jetzt lösen sich diese auf, und Asien ist auf dem Vormarsch. Bis zum nächsten Jahr werden vier der fünf größten Volkswirtschaften der Welt, gemessen an der Kaufkraftparität, in Asien liegen. Die fünfte sind die USA, und sie werden vielleicht nicht mehr lange auf dieser Liste stehen.

Kurz gesagt, Amerika ist bankrott. Unsere Regierungen von der Bundesebene abwärts, unsere großen Unternehmen und eine große Zahl unserer wohlhabenden Bürger haben gigantische Schulden angehäuft, die nur bedient werden können, wenn man direkten oder indirekten Zugang zu den Strömen unverdienten Reichtums hat, den die USA dem Rest des Planeten entzogen haben. Diese Schulden können nicht zurückgezahlt werden, und viele von ihnen können nicht einmal mehr lange bedient werden. Die einzigen Möglichkeiten sind, die Schulden nicht zu begleichen oder sie aufzublähen, und in beiden Fällen werden Vereinbarungen, die auf dem gewohnten Ausgabenniveau basieren, nicht mehr möglich sein. Da die fraglichen Regelungen das meiste umfassen, was in den USA heute als normaler Lebensstil gilt, werden die Auswirkungen ihrer Auflösung gravierend sein.

In der Tat werden die 5 % von uns in diesem Land wieder so leben müssen wie vor 1945. Hätten wir noch die Fabriken, die ausgebildeten Arbeitskräfte, die reichlich vorhandenen natürlichen Ressourcen und die sparsamen Gewohnheiten, die wir damals hatten, wäre das zwar ein schmerzhafter Übergang, aber kein Debakel gewesen. Das Problem ist natürlich, dass wir diese Dinge nicht mehr haben. Die Fabriken wurden im Zuge des Offshoring-Wahns der siebziger und Achtzigerjahre geschlossen, als die imperiale Wirtschaft auf Hochtouren lief, und die ausgebildeten Arbeitskräfte wurden der bösartigen Vernachlässigung preisgegeben.

Wir haben immer noch einige der natürlichen Ressourcen, aber nichts mehr von dem, was wir einst hatten. Die sparsamen Gewohnheiten? Die sind schon vor langer Zeit in den Wind geschossen worden. In der Spätphase eines Imperiums ist die Ausbeutung von unverdientem Reichtum aus dem Ausland weitaus profitabler als der Versuch, im eigenen Land Reichtum zu produzieren, und die meisten Menschen richten ihre Bemühungen entsprechend aus. So entsteht die typische spätimperiale Wirtschaft mit einer herrschenden Klasse, die mit fantastischem Papierreichtum prahlt, einer Schmarotzerklasse von Mitläufern, die von der Versorgung der Superreichen oder der Besetzung der barocken bürokratischen Systeme lebt, die das öffentliche und private Leben durchdringen, und der großen Mehrheit der Bevölkerung, die verarmt, mürrisch und nicht bereit ist, einen Finger zu rühren, um ihre soi-disantischen Vorgesetzten vor den Folgen ihres eigenen Handelns zu retten.

Die gute Nachricht ist, dass es für all dies eine Lösung gibt. Die schlechte Nachricht ist, dass es ein paar Jahrzehnte ernsthafter Turbulenzen benötigen wird, um dorthin zu gelangen. Die Lösung besteht darin, dass sich die US-Wirtschaft so umstellen wird, dass sie erwirtschafteten Wohlstand in Form von realen Gütern und nichtfinanziellen Dienstleistungen produziert. Das wird unweigerlich geschehen, wenn die Ströme von unverdientem Wohlstand ins Stocken geraten, ausländische Waren für die meisten Amerikaner unerschwinglich werden und es wieder rentabel wird, Dinge hier in den USA zu produzieren. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass die meisten wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen, die ein Jahrhundert lang getroffen wurden, um unser früheres imperiales Projekt zu unterstützen, rückgängig gemacht werden müssen.

Das offensichtlichste Beispiel? Die metastatische Aufblähung der Regierungs-, Unternehmens- und Non-Profit-Managerjobs im amerikanischen Leben. Im Zeitalter des Imperiums ist dies ein vernünftiger Schritt, da dadurch Geld in die Konsumwirtschaft fließt, die die Arbeitsplätze für die verarmten Klassen bereitstellt. Sowohl in öffentlichen als auch in privaten Büros wimmelt es von Heerscharen von Büroangestellten, deren Arbeit nichts zum nationalen Wohlstand beiträgt, deren Gehaltsschecks aber den Konsumsektor stützen. Diese Blase verliert bereits an Luft. Es ist bezeichnend, dass Elon Musk nach der Übernahme von Twitter etwa 80 % der Belegschaft dieses Unternehmens entlassen hat; andere große Internetkonzerne bauen ihre Belegschaft auf die gleiche Weise ab, wenn auch noch nicht in demselben Ausmaß.

Das jüngste Tohuwabohu um künstliche Intelligenz trägt dazu bei, denselben Trend zu verstärken. Hinter den Chatbots stehen Programme, die als große Sprachmodelle (LLMs) bezeichnet werden und die sehr gut darin sind, die vorhersehbareren Verwendungen der menschlichen Sprache zu imitieren. Viele Bürojobs verbringen heutzutage einen Großteil ihrer Zeit mit der Erstellung von Texten, die in diese Kategorie fallen: Verträge, juristische Schriftsätze, Pressemitteilungen, Medienberichte und so weiter. Diese Arbeitsplätze werden verschwinden. Die Programmierung von Computern eignet sich sogar noch besser für die Erstellung von LL.M.-Texten, so dass man sich auch von vielen Software-Arbeitsplätzen verabschieden kann. Jede andere Form der Wirtschaftstätigkeit, bei der es um die Zusammenstellung vorhersehbarer Symbolfolgen geht, steht vor der gleichen Krise. Ein kürzlich veröffentlichtes Papier von Goldman Sachs schätzt, dass etwa 300 Millionen Arbeitsplätze in der gesamten industriellen Welt in den nächsten Jahren ganz oder teilweise durch LLMs ersetzt werden.

Eine andere Technologie mit ähnlichen Ergebnissen ist die CGI-Bilderstellung. Levi’s kündigte in jüngster Vergangenheit an, dass in all seinen Katalogen und Werbungen künftig CGI-Bilder anstelle von hoch bezahlten Models und Fotografen verwendet werden. Erwarten Sie, dass sich das Gleiche allgemein verbreitet. Oh, und Hollywood ist der nächste. Wir sind nicht mehr weit von dem Punkt entfernt, an dem ein Programm das gesamte Filmmaterial von Marilyn Monroe aus ihren Filmen auswerten kann, um daraus neue Marilyn-Monroe-Filme für einen winzigen Bruchteil dessen zu erstellen, was es kostet, lebende Schauspieler, Kamerateams und den Rest zu engagieren. Das Ergebnis wird ein drastischer Rückgang der hoch bezahlten Arbeitsplätze in weiten Teilen der Wirtschaft sein.

Das Ergebnis von all dem? Nun, die einen werden lauthals beteuern, dass sich nichts Wesentliches ändern wird, und die anderen werden schreien, dass die Apokalypse vor der Tür steht. Das sind die beiden einzigen Optionen, die unsere kollektive Vorstellungskraft derzeit verarbeiten kann. Natürlich wird nichts von beidem tatsächlich eintreten.

Was stattdessen passieren wird, ist, dass die Mittel- und obere Mittelschicht in den USA und in vielen anderen Ländern mit der gleichen Art von langsamer Zerstörung konfrontiert sein wird, die die Arbeiterklasse dieser Länder im späten 20. Jahrhunderts über die Arbeiterklasse dieser Länder hinwegfegte. Entlassungen, Firmenpleiten, sinkende Gehälter und Sozialleistungen und die neueste High-Tech-Version der NO HELP WANTED-Schilder werden in unregelmäßigen Abständen aufeinander folgen. Alle Unternehmen, die mit der Versorgung dieser Bevölkerungsschichten Geld verdienen, werden ebenfalls ihr Einkommen verlieren, Stück für Stück. Die Gemeinden werden aushöhlen, so wie es die Fabrikstädte im amerikanischen Rust Belt und in den englischen Midlands vor einem halben Jahrhundert taten, aber dieses Mal werden die gehobenen Vororte und die schicken Stadtviertel an der Reihe sein, zusammenzubrechen, wenn die Einkommensströme, die sie stützten, verschwinden.

Dies wird kein schneller Prozess sein. Der US-Dollar verliert seinen Platz als universelles Außenhandelsmedium, wird aber von einigen Ländern noch über Jahre hinweg verwendet werden. Die Abschaffung der Regelungen, die unverdienten Reichtum in die USA leiten, wird etwas schneller gehen, aber das wird noch Zeit benötigen. Der Zusammenbruch der Arbeiterklasse und die Entkernung der Vorstädte werden sich über Jahrzehnte erstrecken. Das ist die Art und Weise, wie Veränderungen dieser Art ablaufen.

Was die Menschen in dieser späten Phase des Spiels tun können, ist ein Beitrag, den ich 2012 im Archdruid Report mit dem Titel „Collapse Now and Avoid the Rush“ veröffentlicht habe. In diesem Beitrag wies ich darauf hin, dass die Auflösung der amerikanischen Wirtschaft und des breiteren Projekts der industriellen Zivilisation um uns herum an Fahrt aufnimmt, und dass diejenigen, die sich darauf vorbereiten wollen, bald mit der Vorbereitung beginnen müssen, indem sie ihre Ausgaben kürzen, ihre Schulden abbauen und sich die Fähigkeiten aneignen, die erforderlich sind, um Waren und Dienstleistungen für die Menschen und nicht für die Unternehmensmaschine zu produzieren. Erfreulicherweise taten einige diese Dinge, aber viele andere verdrehten die Augen oder nahmen sich ernsthaft vor, etwas zu tun, sobald die Dinge günstiger würden, was aber nie der Fall war.

In den folgenden Jahren wiederholte ich diese Warnung und wandte mich dann anderen Themen zu, denn es hatte wenig Sinn, auf das bevorstehende Schlamassel hinzuweisen, wenn die Zeit zum Handeln bereits verstrichen war. Diejenigen, die sich rechtzeitig vorbereitet haben, werden das herannahende Chaos so gut wie jeder andere überstehen. Diejenigen, die es nicht getan haben? Die Eile ist da. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass, was auch immer Sie versuchen, es wahrscheinlich viele andere verzweifelte Menschen geben wird, die das Gleiche versuchen. Vielleicht haben Sie trotzdem Glück, aber es wird ein hartes Stück Arbeit sein.

Ich erwarte allerdings, dass einige Leute einen anderen Weg einschlagen werden. In den Monaten vor dem Eintreffen einer meiner Vorhersagen erhalte ich zuverlässig eine Flut von Kommentaren, in denen mir vorgeworfen wird, ich sei zu starr und dogmatisch in meinen Ansichten über die Zukunft, ich müsse offener für alternative Möglichkeiten sein, wunderbare Zukünfte seien immer noch in Reichweite usw. Das bekam ich 2008 zu hören, kurz bevor die Immobilienblase zu platzen begann, wie ich es vorausgesagt hatte, und auch 2010, kurz bevor der Ölpreis seinen Höchststand erreichte und zu sinken begann, wie ich es ebenfalls vorausgesagt hatte, und die Peak-Oil-Bewegung mit sich riss. Diese Art von Kritik wird mir jetzt wieder entgegengebracht.

Wir tanzen am Rande eines langen Abhangs in eine unwillkommene neue Realität. Ich möchte die Leser in Amerika und seinen engen Verbündeten ermutigen, sich auf ein paar Jahrzehnte schmerzhafter wirtschaftlicher, sozialer und politischer Turbulenzen einzustellen. Diejenigen, die anderswo leben, werden es leichter haben, aber es wird immer noch ein wilder Ritt sein, bevor die Trümmer aufhören zu wackeln, und neue soziale, wirtschaftliche und politische Arrangements aus den Trümmern zusammengeflickt werden.