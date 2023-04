Simbabwe will goldgedeckte digitale Währung einführen

Die Reserve Bank of Zimbabwe plant die Einführung einer goldgedeckten digitalen Währung, die als gesetzliches Zahlungsmittel im Land dienen soll. Der Schritt ist eine Initiative der Regierung, um die lokale Währung vor der anhaltenden Abwertung gegenüber dem US-Dollar zu stabilisieren.

Einem Bericht der lokalen Presse (The Sunday Mail) zufolge wird dieser Schritt den Umtausch kleinerer Mengen simbabwischer Dollar in das digitale Gold-Token ermöglichen, sodass sich mehr Simbabwer gegen Währungsschwankungen absichern können. Der Gouverneur der Reserve Bank of Zimbabwe, John Mangudya, sagte, der Plan beabsichtige, „niemanden und keinen Ort zurückzulassen“.

Simbabwes Währung wird mit 1.001 ZWL gegen 1 $ gehandelt, wird aber laut Bloomberg auf den Straßen von Harare, der Hauptstadt des Landes, üblicherweise für 1.750 ZWL getauscht.

Die jährliche Verbraucherpreisinflation des Landes erreichte im März mit 87,6 % ein Jahrestief, gegenüber 92 % im Februar.

Mangudya zufolge wird sich der Wechselkurs auf dem Parallelmarkt voraussichtlich stabilisieren, wenn die Tabakbauern in den kommenden Wochen ihre Zahlungen in US-Dollar erhalten.

Er sagte, die derzeitige Volatilität des Wechselkurses sei durch die „Erwartung eines erhöhten Devisenangebots“ auf dem Markt aufgrund der Tabaksaison verursacht worden.

Die währungspolitische Dysfunktion in Simbabwe und der Mangel an Veränderungen haben dazu geführt, dass Unternehmen ihr „eigenes Geld“ drucken, oft auf handgeschriebenen Papierschnipseln, damit die Nutzer für zukünftige Einkäufe bezahlen können, so ein Bericht des Wall Street Journal vom März

Simbabwe kämpft seit über einem Jahrzehnt gegen Währungsschwankungen und Inflation.

Im Jahr 2009 führte das Land nach einer Hyperinflation den US-Dollar als Währung ein.

Im Jahr 2019 wurde der simbabwische Dollar wieder eingeführt, um die angeschlagene Wirtschaft des Landes wieder anzukurbeln.

Vergangenes Jahr beschloss die Regierung, den US-Dollar wieder zu verwenden, um den Preisanstieg im Land zu bremsen.

Die Verbreitung von Kryptowährungen hat in vielen afrikanischen Ländern aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen zugenommen.

Laut Chainalysis ist der Nahe Osten und Nordafrika dank grenzüberschreitender Überweisungen die am schnellsten wachsende Region für die Einführung von Kryptowährungen. Zwischen Juli 2021 und Juni 2022 werden dort Krypto-Transaktionen im Wert von über 566 Milliarden US-Dollar getätigt, was einem Anstieg von 48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.