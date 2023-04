Keine Wahrheit mehr von Fox News

Paul Craig Roberts

Wie ich immer wieder berichtet habe, werden Wahrheitssprecher eliminiert. Jetzt ist es der beliebteste TV-Moderator mit der größten Fangemeinde, der aus dem Weg geräumt wurde.

Es ist höchst ungewöhnlich, ja sogar außergewöhnlich, dass ein Medienunternehmen plötzlich seinen Star-Moderator zur Hauptsendezeit entlässt, insbesondere wenn die Sendung boomt, während andere Fernsehnachrichten an Glaubwürdigkeit und Zuschauern verlieren. Hier ist der Bericht, der gerade von der Epoch Times veröffentlicht wurde:

Fox News bestätigte am Montag, dass man sich von dem beliebten Primetime-Moderator Tucker Carlson „getrennt“ hat, ohne eine Erklärung dafür zu geben.

„FOX News Media und Tucker Carlson haben sich geeinigt, sich zu trennen. Wir danken ihm für seine Dienste für das Netzwerk als Moderator und davor als Mitarbeiter“, heißt es in einer Mitteilung des Nachrichtensenders.

„In der Mitteilung heißt es, dass sein Ausscheiden aus dem Sender mit sofortiger Wirkung erfolgt. Carlsons letzte Sendung war am Freitag, den 21. April. Das bedeutet, dass Carlson nicht die Möglichkeit haben wird, eine letzte Fox News Show zu moderieren und sich von seinen Zuschauern zu verabschieden.“

Vielleicht wird es eine Erklärung dafür geben, warum Fox News sich selbst in den Kopf schießen würde. Andererseits ist es möglich, dass ein Skandal ausgeheckt wird, in dem ein Pornostar behauptet, Tucker habe sie vergewaltigt.

Ich wette, dass die wahre Geschichte darin besteht, dass das FBI oder das Justizministerium des Biden-Regimes an Carlsons Werbekunden herangetreten ist oder dass Rupert oder Lachlan Murdoch bedroht wurden. Die Umwandlung des Rechts in eine Waffe in den USA und Großbritannien macht es der herrschenden Elite leicht, „Kooperation“ zu erhalten. Die westlichen Medien ziehen die Regierung nicht mehr zur Rechenschaft. Sie dienen den Agenden der herrschenden Elite.

Werden die Fans von Tucker Carlson bei Fox News bleiben? Höchstwahrscheinlich. Nur wenige Amerikaner wissen diejenigen zu schätzen, die sich für sie einsetzen, oder werden sich für sie einsetzen. Das ist der Grund, warum Amerika dem Untergang geweiht ist.

Andererseits gibt es eine ebenso beunruhigende alternative Erklärung. Nachrichtenberichterstattung, insbesondere wenn sie wahr ist, wird inzwischen mit Diffamierung gleichgesetzt. Zahlreiche Experten haben Beweise dafür geliefert, dass Trumps Wiederwahl durch eine Vielzahl von Mitteln gestohlen wurde. Ein Mittel war die Fähigkeit, Wahlmaschinen so zu programmieren, dass sie die Stimmen anders zählten, als sie abgegeben wurden, und ein anderes war ihre Anfälligkeit, gehackt zu werden. Tucker Carlson berichtete, was die Experten sagten, und Dominion Voting Systems verklagte Fox News wegen Verleumdung. Aber natürlich ist die Berichterstattung über die Aussagen von Experten keine Verleumdung. Vielleicht war die Klage selbst ein Komplott, um Carlson zu entlassen.

Eines ist jedoch sicher. Carlsons Entlassung, der Versuch der Demokraten, Matt Taibbi wegen der Berichterstattung über die von Elon Musk freigegebenen Twitter-Dateien ins Gefängnis zu bringen, die Inhaftierung von Trump-Anhängern wegen der Teilnahme an einer Kundgebung und Trumps gefälschte Anklageschrift sind ein deutliches und einschüchterndes Zeichen dafür, dass die Rede- und Vereinigungsfreiheit verfassungsmäßige Rechte sind. Amerika hat sich verändert. Da die Wahrheit nicht erlaubt ist, kann sie uns nicht mehr frei machen.

„Tucker Carlson verlässt Fox News mit sofortiger Wirkung am 24. April 2023“