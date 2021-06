An die Medien durchgesickerte Audioaufnahmen belegen Pläne der bolivianischen Putschregierung, trotz Wahlniederlage im Jahr 2020 mithilfe von US-Söldnern an der Macht zu bleiben.

Laut durchgesickerten Dokumenten planten hochrangige Kabinettsbeamte der Übergangsregierung von Jeanine Anez einen zweiten Putsch, um in Bolivien an der Macht zu bleiben. An dem Plan sollen Hunderte von US-Söldnern beteiligt gewesen sein, die aus Florida eingeflogen wurden.

Anez übernahm im November 2019 die Macht in Bolivien, nachdem Massenproteste, die vom Militär und der Polizei des Landes unterstützt wurden, Evo Morales zur Flucht gezwungen hatten, anstatt nach dem Wahlsieg für eine vierte Amtszeit des Präsidenten zu regieren. Auslöser der Proteste waren Behauptungen wegen Wahlbetrugs, die von der Organisation Amerikanischer Staaten gefördert wurden und sich später als unbegründet herausstellten.

Die neue Regierung wendete Gewalt an, um abweichende Menschen von Morales‘ linker Partei Bewegung zum Sozialismus (MAS) zu unterdrücken und machte eine scharfe Rechtswende. Es verzögerte auch wiederholt die Abhaltung einer Neuwahl.

Unter dem Druck von Massenprotesten stimmte sie schließlich im vergangenen Herbst der Abstimmung zu. Der MAS-Kandidat Luis Arce, der als Wirtschaftsminister von Morales diente, gewann die Wahl erdrutschartig und entging mit 55,1 % der Stimmen einer zweiten Runde. Anez erreichte lediglich den vierten Platz.

Während Arce seinen Sieg feierte, planten Anez und ihre Minister einen zweiten Putsch, der es ihnen ermöglichen würde, den Willen des bolivianischen Volkes zu stürzen, berichtete das Intercept am Donnerstag unter Berufung auf Aufzeichnungen von Gesprächen und E-Mail-Austausch, in denen die Verschwörung detailliert beschrieben wurde.

Die Schlüsselfiguren des Plans waren dem Bericht zufolge Luis Fernando Lopez, der als Verteidigungsminister von Anez diente, und Joe Pereira, ein ehemaliger ziviler Verwalter der US-Armee. Pereira sollte in den USA Söldner rekrutieren und helfen, sie nach Bolivien zu fliegen. Dort würden sie sich mit Elitetruppen der bolivianischen Armee, Polizeieinheiten und rechten Bürgerwehren zusammenschließen, um MAS-Anhänger niederzuschlagen.

„Ich kann problemlos bis zu 10.000 Männer erreichen“, prahlte Pereira in einem angeblichen Gespräch. „Alle Spezialeinheiten. Ich kann auch etwa 350 sogenannte LEPs, Law Enforcement Professionals, mitbringen, um die Polizei zu leiten.“

Auf bolivianischer Seite verfügten die Beamten über drei Transportflugzeuge vom Typ Hercules C-130, die die gemieteten Geschütze und ihre Waffen aus den USA aus der Luft transportieren konnten. Pereira sagte, er wolle „Personal im Southern Command auf der Homestead Air Force Base in Miami abholen“. Zwei Quellen des US-Militärs teilten dem Intercept mit, dass das Kommando der US-Spezialoperationen von dem Putschplan wusste, aber eine Quelle sagte, dass „niemand sie wirklich ernst genommen hat“.

Einige Details der Gespräche stimmten sehr genau mit den Behauptungen überein, die Morales Anfang November machte. Er beschuldigte General Sergio Orellana, der von Anez zum Kommandeur der bolivianischen Streitkräfte ernannt wurde, andere hochrangige Militärs unter Druck zu setzen, eine Militärjunta zu gründen, um eine Präsidentschaft in Acre zu verhindern. Lopez versicherte Mitverschwörern, dass Orellana bereit sei, „die Militäroperation“ gegen MAS einzuleiten .

Die Pläne wurden nie in die Tat umgesetzt. Lopez konnte sich offenbar nicht genug Unterstützung von Militärkommandanten sichern und hatte Streit mit dem damaligen Innenminister Arturo Murillo, der für die Polizei zuständig war. General Orellana und beide Minister gehörten zu den Mitgliedern der Anez-Regierung, die nach Arces Sieg und vor seiner Amtseinführung aus Bolivien flohen.

Murillo wurde letzten Monat vom FBI festgenommen . Er wird verdächtigt, Bestechungsgelder angenommen zu haben, um einen Vertrag über die Lieferung von Tränengas von einer in Florida ansässigen Firma zu einem überhöhten Preis zu unterzeichnen.