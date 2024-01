Analyse zeigt voreingenommene Berichterstattung gegenüber israelischen Narrativen

Von Patricia Harrity

Die Mainstream-Medien sind seit Langem für ihre voreingenommene Berichterstattung bekannt, die dazu führt, dass sie die öffentliche Meinung kontrollieren, die den parteiischen Ansichten der Eigentümer der Publikationen entspricht. Die MSM-Berichterstattung während der COVID-Ära scheint viele Menschen auf diese Tatsache aufmerksam gemacht zu haben und hat zu einem weniger passiven und misstrauischen Verbraucher geführt, der sich dann in den sozialen Medien informiert, um eine ausgewogenere Perspektive zu erhalten.

Dennoch scheinen die Voreingenommenheit, die Zensur und die Kontrolle der Massenwahrnehmung vergessen worden zu sein, und wieder einmal hat die voreingenommene Berichterstattung der MSM die allgemeine Wahrnehmung beeinflusst und die Zuschauer zu einer verzerrten Sichtweise des Konflikts zwischen Israel und Gaza geführt, wie eine von The Intercept durchgeführte quantitative Analyse zeigt.

Die Analyse zeigt, dass die Medien in den ersten sechs Wochen des Angriffs auf den Gazastreifen „ihre Berichterstattung auf israelische Narrative ausgerichtet haben, die ein düsteres Bild der palästinensischen Seite zeichneten, was die Vermenschlichung der Palästinenser und damit die Erweckung von Sympathien in den USA erschwert“.

Umfragen zeigen jedoch eine Verschiebung der Sympathie für die Palästinenser und weg von Israel mit massiven Generationsunterschieden, die hauptsächlich auf unterschiedliche Nachrichtenquellen zurückzuführen sind. Junge Menschen informieren sich auf Social-Media-Plattformen, und wie wir bereits in der COVID-Ära gesehen haben, vertrauen ältere Menschen immer noch den Mainstream-Quellen und erhalten voreingenommene Berichte von Printmedien und Kabelnachrichten.

The Intercept hat ihre Ergebnisse veröffentlicht, die wir im Folgenden wiedergeben.

DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER DEN GAZA-KRIEG IN DER NEW YORK TIMES UND ANDEREN GROSSEN ZEITUNGEN HAT ISRAEL STARK BEGÜNSTIGT, WIE EINE ANALYSE ZEIGT.

Von den Autoren Adam Johnson, Othman Ali bei The Intercept.

Die Berichterstattung der NEW YORK Times, der Washington Post und der Los Angeles Times über Israels Krieg gegen den Gazastreifen war durchweg einseitig gegen die Palästinenser gerichtet, wie eine Analyse der Berichterstattung der wichtigsten Medien durch Intercept ergab.

Die Printmedien, die eine einflussreiche Rolle bei der Meinungsbildung in den USA über den israelisch-palästinensischen Konflikt spielen, schenkten den beispiellosen Auswirkungen der israelischen Belagerung und Bombardierung auf Kinder und Journalisten im Gazastreifen wenig Beachtung.

Die großen US-Zeitungen betonten unverhältnismäßig stark die israelischen Todesopfer in dem Konflikt, benutzten eine gefühlsbetonte Sprache, um die Tötung von Israelis, aber nicht von Palästinensern zu beschreiben, und berichteten einseitig über antisemitische Taten in den USA, während sie den antimuslimischen Rassismus nach dem 7. Oktober weitgehend ignorierten. Pro-palästinensische Aktivisten haben große Publikationen der israelfreundlichen Voreingenommenheit beschuldigt, wobei die New York Times wegen ihrer Berichterstattung über Gaza Proteste an ihrem Hauptsitz in Manhattan erlebte – ein Vorwurf, der durch unsere Analyse gestützt wird.

Die Open-Source-Analyse konzentriert sich auf die ersten sechs Wochen des Konflikts, von den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober, bei denen 1.139 Israelis und ausländische Arbeiter getötet wurden, bis zum 24. November, dem Beginn des einwöchigen „humanitären Waffenstillstands“, dem beide Parteien zugestimmt hatten, um den Geiselaustausch zu erleichtern. In diesem Zeitraum wurden 14.800 Palästinenser, darunter mehr als 6.000 Kinder, durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens getötet. Heute liegt die Zahl der palästinensischen Todesopfer bei über 22.000.

The Intercept hat mehr als 1.000 Artikel aus der New York Times, der Washington Post und der Los Angeles Times über Israels Krieg gegen den Gazastreifen gesammelt und die Verwendung bestimmter Schlüsselbegriffe und den Kontext, in dem sie verwendet wurden, zusammengetragen. Die Auswertungen zeigen ein krasses Ungleichgewicht in der Berichterstattung über Israelis und israelfreundliche Persönlichkeiten im Vergleich zu Palästinensern und pro-palästinensischen Stimmen – mit Verwendungen, die israelische Erzählungen gegenüber palästinensischen bevorzugen.

Diese antipalästinensische Voreingenommenheit in den Printmedien deckt sich mit einer ähnlichen Untersuchung der US-Kabelnachrichten, die die Autoren letzten Monat für The Column durchgeführt haben und die ein noch größeres Missverhältnis ergab.

Der Einsatz für diese routinemäßige Abwertung palästinensischen Lebens könnte nicht höher sein: Während die Zahl der Todesopfer in Gaza steigt, ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht und für Jahre unbewohnbar gemacht und ganze Familienlinien ausgelöscht werden, hat die US-Regierung als Israels wichtigster Förderer und Waffenlieferant enormen Einfluss. Die Darstellung des Konflikts durch die Medien bedeutet, dass es weniger politische Schattenseiten gibt, wenn man Israel im Gleichschritt unterstützt.

Die Berichterstattung über die ersten sechs Wochen des Krieges zeichnet der Analyse zufolge ein düsteres Bild der palästinensischen Seite, was die Vermenschlichung der Palästinenser – und damit die Erweckung von Sympathien in den USA – erschwert.

Um diese Daten zu erhalten, suchten wir auf allen drei Nachrichten-Websites nach allen Artikeln, die relevante Wörter (wie „palästinensisch“, „Gaza“, „israelisch“ usw.) enthielten. Anschließend analysierten wir jeden Satz in jedem Artikel und zählten die Anzahl bestimmter Begriffe. Für diese Analyse haben wir alle redaktionellen Beiträge und Leserbriefe ausgelassen. Der Basisdatensatz ist hier verfügbar, und ein vollständiger Datensatz kann per E-Mail an ottoali99@gmail.com angefordert werden.

Unsere Untersuchung der Berichterstattung hat vier Hauptergebnisse.

Unverhältnismäßige Berichterstattung über Todesfälle

In der New York Times, der Washington Post und der Los Angeles Times erscheinen die Worte „israelisch“ oder „Israel“ häufiger als „palästinensisch“ oder Abwandlungen davon, auch wenn die Zahl der palästinensischen Todesfälle die der israelischen bei Weitem übersteigt. Für je zwei palästinensische Todesfälle werden Palästinenser einmal erwähnt. Bei jedem israelischen Todesfall werden Israelis acht Mal erwähnt – das sind 16 Mal mehr pro Todesfall als bei Palästinensern.

Grafik: The Intercept

„Abschlachten“ von Israelis, nicht von Palästinensern

Hochemotionale Ausdrücke für die Tötung von Zivilisten wie „Abschlachten“, „Massaker“ und „entsetzlich“ wurden fast ausschließlich für Israelis reserviert, die von Palästinensern getötet wurden, und nicht andersherum. (Wenn die Begriffe in Anführungszeichen und nicht im redaktionellen Teil der Publikation auftauchten, wurden sie bei der Analyse nicht berücksichtigt.)

Der Begriff „Gemetzel“ wurde von Redakteuren und Reportern verwendet, um die Tötung von Israelis im Verhältnis zu Palästinensern mit 60 zu 1 zu beschreiben, und „Massaker“ wurde verwendet, um die Tötung von Israelis im Verhältnis zu Palästinensern mit 125 zu 2 zu beschreiben. „Entsetzlich“ wurde verwendet, um die Tötung von Israelis im Verhältnis zu Palästinensern mit 36 zu 4 zu beschreiben.

Grafik: The Intercept

Eine typische Schlagzeile der New York Times, die Mitte November über den Anschlag vom 7. Oktober berichtete, lautete: „Sie rannten in einen Luftschutzkeller, um sich in Sicherheit zu bringen. Stattdessen wurden sie abgeschlachtet„. Vergleichen Sie dies mit dem wohlwollendsten Bericht der Times über die palästinensischen Todesopfer in Gaza vom 18. November: „Der Krieg verwandelt Gaza in einen „Friedhof“ für Kinder„. Hier ist „Friedhof“ ein Zitat der Vereinten Nationen und das Töten selbst steht im Passiv. In ihrem eigenen redaktionellen Teil verwendet die Times in ihrem Bericht über die Todesfälle in Gaza keine emotionalen Begriffe, die mit denen in ihrem Bericht über den Angriff vom 7. Oktober vergleichbar wären.

Die Washington Post verwendete in ihrer Berichterstattung über den 7. Oktober mehrmals den Begriff „Massaker„. „Präsident Biden steht unter dem wachsenden Druck von Gesetzgebern beider Parteien, den Iran nach dem Massaker der Hamas zu bestrafen“, heißt es in einem Bericht der Post. In einem Bericht der Zeitung vom 13. November über die israelische Belagerung und Bombardierung, bei der 1 von 200 Palästinensern ums Leben kam, wird das Wort „Massaker“ oder „Gemetzel“ nicht ein einziges Mal verwendet. Die palästinensischen Toten wurden einfach „getötet“ oder „gestorben“ – oft im Passiv.

Kinder und Journalisten

Nur zwei von über 1.100 Nachrichtenartikeln in der Studie erwähnen das Wort „Kinder“ im Zusammenhang mit Kindern im Gazastreifen. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete die New York Times, die Ende November auf der Titelseite über das historische Tempo der Ermordung von palästinensischen Frauen und Kindern berichtete, obwohl in der Schlagzeile keine der beiden Gruppen erwähnt wurde.

Obwohl Israels Krieg gegen den Gazastreifen der vielleicht tödlichste Krieg für Kinder – fast ausschließlich palästinensische – in der modernen Geschichte ist, werden das Wort „Kinder“ und verwandte Begriffe in den Überschriften der von The Intercept untersuchten Artikel kaum erwähnt.

Inzwischen haben die Behörden im Gazastreifen zum Zeitpunkt des Waffenstillstands mehr als 6.000 Kinder getötet, heute sind es mehr als 10.000.

Obwohl Israels Krieg gegen Gaza der vielleicht tödlichste Krieg für Kinder in der modernen Geschichte ist, wird das Wort „Kinder“ in den Schlagzeilen kaum erwähnt.

Obwohl der Krieg gegen den Gazastreifen einer der tödlichsten Kriege der modernen Geschichte für Journalisten – überwiegend Palästinenser – war, taucht das Wort „Journalisten“ und seine Abwandlungen wie „Reporter“ und „Fotojournalisten“ nur in neun von über 1.100 untersuchten Artikeln in den Schlagzeilen auf. Zur Zeit des Waffenstillstands wurden etwa 48 palästinensische Reporter durch israelische Bombardements getötet; heute liegt die Zahl der toten palästinensischen Journalisten bei über 100. Nur 4 der 9 Artikel, die die Worte Journalist/Reporter enthielten, betrafen arabische Reporter.

Auffallend ist das Fehlen von Berichten über die beispiellose Tötung von Kindern und Journalisten, Gruppen, die in der Regel die Sympathie der westlichen Medien auf sich ziehen. Zum Vergleich: In der ersten Woche der Bombardierung des Gazastreifens starben mehr palästinensische Kinder als im ersten Jahr der russischen Invasion in der Ukraine, und dennoch brachten die New York Times, die Washington Post und die Los Angeles Times in den ersten sechs Wochen des Ukraine-Kriegs mehrere persönliche, wohlwollende Berichte über die Notlage der Kinder.

Der bereits erwähnte Bericht der New York Times auf der Titelseite und eine Kolumne der Washington Post sind seltene Ausnahmen von dem Mangel an Berichterstattung über palästinensische Kinder.

Wie bei den Kindern konzentrierten sich die New York Times, die Washington Post und die Los Angeles Times auf die Risiken für Journalisten im Ukraine-Krieg und veröffentlichten mehrere Artikel, in denen die Gefahren der Berichterstattung über den Krieg in den ersten sechs Wochen nach dem Einmarsch Russlands ausführlich beschrieben wurden. In den ersten Tagen des Ukraine-Krieges wurden sechs Journalisten getötet, während es in den ersten sechs Wochen der israelischen Bombardierung des Gazastreifens 48 Tote gab.

Die Asymmetrie in der Berichterstattung über Kinder ist nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Am 13. Oktober veröffentlichte die Los Angeles Times einen Bericht der Associated Press, der in einer neuen Registerkarte geöffnet wurde und in dem es hieß: „Das Gesundheitsministerium von Gaza gab am Freitag bekannt, dass 1.799 Menschen in dem Gebiet getötet wurden, darunter mehr als 580 unter 18 Jahren und 351 Frauen. Beim Angriff der Hamas am vergangenen Samstag wurden in Israel mehr als 1.300 Menschen getötet, darunter Frauen, Kinder und junge Besucher eines Musikfestivals.“ Beachten Sie, dass junge Israelis als Kinder bezeichnet werden, während junge Palästinenser als Menschen unter 18 Jahren beschrieben werden.

Während der Diskussionen über den Gefangenenaustausch wurde diese häufige Weigerung, Palästinenser als Kinder zu bezeichnen, noch deutlicher: Die New York Times sprach in einem Fall davon, dass „israelische Frauen und Kinder“ gegen „palästinensische Frauen und Minderjährige“ ausgetauscht würden. (Palästinensische Kinder werden später in dem Bericht als „Kinder“ bezeichnet, wenn die Ergebnisse einer Menschenrechtsgruppe zusammengefasst werden.)

In einem Bericht der Washington Post vom 21. November, in dem das Waffenstillstandsabkommen angekündigt wurde, wurden palästinensische Frauen und Kinder gänzlich ausgelassen: „Präsident Biden sagte in einer Erklärung am Dienstagabend, dass ein Abkommen zur Freilassung von 50 Frauen und Kindern, die von der Hamas im Gazastreifen als Geiseln gehalten werden, im Austausch für 150 palästinensische Gefangene, die von Israel festgehalten werden.“ In dem Brief wurden palästinensische Frauen und Kinder überhaupt nicht erwähnt.

Berichterstattung über Hass in den USA

Auch wenn es darum geht, wie der Gaza-Konflikt in den USA zu Hass führt, schenkten die großen Zeitungen antisemitischen Angriffen mehr Aufmerksamkeit als Angriffen gegen Muslime. Insgesamt lag der Schwerpunkt überproportional auf dem Rassismus gegenüber jüdischen Menschen im Vergleich zum Rassismus gegenüber Muslimen, Arabern oder solchen, die als solche wahrgenommen werden. Während des Untersuchungszeitraums der Studie von The Intercept erwähnten die New York Times, die Washington Post und die Los Angeles Times mehr Antisemitismus als Islamophobie (549 gegenüber 79) – und das war noch vor der Metakontroverse „Campus-Antisemitismus“, die von den Republikanern im Kongress ab der Woche vom 5. Dezember inszeniert wurde.

Trotz zahlreicher öffentlichkeitswirksamer Fälle von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus während des Erhebungszeitraums bezogen sich 87 Prozent der Nennungen von Diskriminierung auf Antisemitismus gegenüber 13 Prozent Nennungen von Islamophobie, einschließlich verwandter Begriffe.

Eine Projektion erklärt die Washington Post zur „Mitschuldigen am Völkermord“ während eines Marsches für Gaza an einem weltweiten Aktionstag für Palästina, 12. Oktober 2023. Foto: Allison Bailey/NurPhoto via AP

Wenn große Zeitungen versagen

Insgesamt wird über die israelischen Tötungen im Gazastreifen nicht in dem Maße berichtet, wie über den Tod von Israelis am 7. Oktober, weder vom Umfang noch vom emotionalen Gewicht her. Diese Tötungen werden meist als willkürlich hohe, abstrakte Zahlen dargestellt. Auch werden die Tötungen nicht mit emotionalen Begriffen wie „Massaker“, „Gemetzel“ oder „entsetzlich“ beschrieben. Die Tötungen israelischer Zivilisten durch die Hamas werden durchweg als Teil der Strategie der Gruppe dargestellt, während über die palästinensischen Tötungen von Zivilisten fast so berichtet wird, als handele es sich um eine Reihe einmaliger Fehler, die tausendfach begangen wurden, obwohl es zahlreiche Hinweise auf Beweise gibt, die auf die Absicht Israels hinweisen, Zivilisten und zivile Infrastruktur zu schädigen.

Das Ergebnis ist, dass die drei großen Zeitungen nur selten über die Palästinenser berichten. Trotz dieser Asymmetrie zeigen Umfragen eine Verschiebung der Sympathie für die Palästinenser und weg von Israel unter den Demokraten, mit massiven Spaltungen zwischen den Generationen, die zum Teil durch einen großen Unterschied in den Nachrichtenquellen bedingt sind. Im Großen und Ganzen werden junge Menschen durch TikTok, YouTube, Instagram und Twitter über den Konflikt informiert, während ältere Amerikaner ihre Nachrichten aus Printmedien und Kabelnachrichten beziehen.

Die voreingenommene Berichterstattung in den großen Zeitungen und den Mainstream-Fernsehnachrichten beeinflusst die allgemeine Wahrnehmung des Krieges und lenkt die Zuschauer auf eine verzerrte Sicht des Konflikts. Dies hat dazu geführt, dass pro-israelische Experten und Politiker die pro-palästinensischen Ansichten auf „Fehlinformationen“ in den sozialen Medien schieben.

Analysen von Printmedien und Kabelnachrichten machen jedoch deutlich, dass, wenn eine Gruppe von Medienkonsumenten ein verzerrtes Bild erhält, es diejenigen sind, die ihre Nachrichten von etablierten Massenmedien in den USA beziehen.

Quelle: The Intercept https://theintercept.com/2024/01/09/newspapers-israel-palestine-bias-new-york-times/

Der grundlegende Datensatz ist hier verfügbar

Der vollständige Datensatz kann per E-Mail an ottoali99@gmail.com angefordert werden.